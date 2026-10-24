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Главная Люди Яна Глущенко пошутила о новых отношениях экс-супруга и раскрыла финансовую сторону развода
Люди 24 октября 2026 · 12:49

Яна Глущенко пошутила о новых отношениях экс-супруга и раскрыла финансовую сторону развода

Актриса рассказала, пришлось ли ей делить имущество через суд после расставания и помогал ли бывший мужчина с покупкой нового автомобиля
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Яна Глущенко пошутила о новых отношениях экс-супруга и раскрыла финансовую сторону развода

Яна Глущенко рассказала о жизни после развода (фото: Styler)

Украинская актриса Яна Глущенко поделилась подробностями жизни после развода с мужем. В частности, артистка объяснила, возникали ли между бывшими супругами споры из-за денег и имущества, а также прокомментировала слухи о новых отношениях эксобранца.

Styler со ссылкой на программу "Наодинці з гламуром" рассказывает, что актриса сказала об отношениях с бывшим мужем, общих финансах и изменениях в личной жизни.

Делили ли Яна Глущенко и ее бывший муж имущество через суд

После расставания актриса и ее бывший муж не имели судебных споров из-за финансов или имущества. По словам Яны, они смогли завершить отношения спокойно, без продолжительных выяснений и конфликтов.

"Мы даже это не обсуждали. У нас такого ничего не было, чтобы мы из-за чего-то судились, что-то решали. Нет, мы же взрослые люди. Мы хорошо разошлись - и все", - рассказала Глущенко.

Что актриса думает о новых отношениях экс-супруга

Также Яна прокомментировала слухи о том, что после развода у ее бывшего мужа могла появиться новая любовь. Актриса заверила, что будет рада, если он обретет счастье в личной жизни.

Глущенко отреагировала на эту тему с юмором. Она подчеркнула, что хорошо относится к бывшему мужу, а в конце в шутку предположила, что он может встретить женщину, которая будет лучше ее.

"Я буду честной, откровенно: только рада. Он хороший парень, и пусть у него все будет хорошо. Я же у него вторая жена, и я же хорошая. Ему со мной повезло. Ну, так вышло в жизни, что развелись. Возможно, он найдет лучшую, хотя не факт. Это шутка! Я ему только этого желаю", - поделилась артистка.

Помогал ли бывший муж Яне Глущенко с покупкой авто

Отдельно актриса ответила на вопрос о новом автомобиле и то, присоединялся ли экс-человек к его приобретению. По словам Яны, финансовая помощь от него касается нужд их совместного сына Тамерлана.

Глущенко не возразила, что дополнительная поддержка была бы приятной, однако уточнила: денег на покупку машины бывший муж ей не давал.

"Нет, нет, конечно нет. Если мне нужны деньги, то это касается только Тамерлана. Ну, это, конечно, было бы приятно, но нет", - отметила Яна.

Что еще известно об отношениях и разрыве актрисы

Отношения Яны Глущенко и Олега Збаращука не всегда были безоблачными. После рождения сына Тамерлана супругам стало сложнее находить время друг для друга из-за работы и семейных обязанностей. Напряжение между ними росло настолько, что даже подавали документы на развод, однако тогда смогли помириться.

Впоследствии пара обратилась к семейному психологу, чтобы наладить общение и преодолеть кризис. Однако сохранить брак им в конце концов не удалось.

В ноябре 2025 года актриса сообщила о разрыве и объяснила, что это было совместное решение. По ее словам, причиной стали не измены или громкие конфликты, а осознание того, что их отношения изменились. После расставания бывшие супруги сохранили дружеское общение и продолжили вместе воспитывать сына.

Ранее мы рассказывали о том, как актриса Яна Глущенко заинтриговала заявлением о воссоединении с экс-супругом.

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