UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:49 Люди
Яна Глущенко пожартувала про нові стосунки ексчоловіка та розкрила фінансову сторону розлучення
12:05 Гороскопи
Раки, Скорпіони чи Тельці: астрологи назвали знаки Зодіаку, які ревнують мовчки
11:43 Люди
"Маю право на повагу": дві Мандзюк опинилися в центрі скандалу через однакове прізвище
11:07 Корисне
З душової лійки слабко тече вода: що перевірити та як прибрати наліт
09:52 Люди
Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов розповів про службу в ЗСУ та пояснив своє рішення приховувати це
09:14 Люди
Від меблевого складу до знімального майданчика: актор Дмитро Павко про свій шлях і "Котляревського"
08:42 Корисне
Озимий часник проріс до морозів: що робити, щоб не втратити врожай
08:01 Люди
Сабріна, Олексій Матіас і брати Борисенки: як склалося життя учасників "Фабрики зірок-3"
07:27 Смачно
Шоколадний десерт із гарбузом без випікання: рецепт із п’яти інгредієнтів (фото)
05:51 Гороскопи
Таро-гороскоп на 24 жовтня: прогнози для Водоліїв, Овнів та інших знаків Зодіаку
Всі новини
Головна Люди Яна Глущенко пожартувала про нові стосунки ексчоловіка та розкрила фінансову сторону розлучення
Люди 24 жовтня 2026 · 12:49

Яна Глущенко пожартувала про нові стосунки ексчоловіка та розкрила фінансову сторону розлучення

Акторка розповіла, чи довелося їй ділити майно через суд після розставання та чи допомагав колишній чоловік із покупкою нового автомобіля
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Яна Глущенко пожартувала про нові стосунки ексчоловіка та розкрила фінансову сторону розлучення

Яна Глущенко розповіла про життя після розлучення (фото: Styler)

Українська акторка Яна Глущенко поділилася подробицями життя після розлучення з чоловіком. Зокрема, артистка пояснила, чи виникали між колишнім подружжям суперечки через гроші та майно, а також прокоментувала чутки про нові стосунки ексобранця.

Styler з посиланням на програму "Наодинці з гламуром" розповідає, що акторка сказала про стосунки з колишнім чоловіком, спільні фінанси та зміни в особистому житті.

Чи ділили Яна Глущенко та її колишній чоловік майно через суд

Після розставання акторка та її колишній чоловік не мали судових суперечок через фінанси чи майно. За словами Яни, вони змогли завершити стосунки спокійно, без тривалих з'ясувань і конфліктів.

"Ми навіть це не обговорювали. У нас такого нічого не було, щоб ми через щось судилися, щось вирішували. Ні, ми ж дорослі люди. Ми гарно розійшлися - і все", - розповіла Глущенко.

Що акторка думає про нові стосунки ексчоловіка

Також Яна прокоментувала чутки про те, що після розлучення в її колишнього чоловіка могло з'явитися нове кохання. Акторка запевнила, що буде рада, якщо він знайде щастя в особистому житті.

Глущенко відреагувала на цю тему з гумором. Вона наголосила, що добре ставиться до колишнього чоловіка, а наприкінці жартома припустила, що він може зустріти жінку, яка буде кращою за неї.

"Я буду чесною, відверто: тільки рада. Він хороший хлопець, і хай у нього все буде добре. Я ж у нього друга дружина, і я ж хороша. Йому зі мною пощастило. Ну, так вийшло в житті, що розвелися. Можливо, він знайде кращу, хоча не факт. Це жарт! Я йому тільки цього бажаю", - поділилася артистка.

Чи допомагав колишній чоловік Яні Глущенко з покупкою авто

Окремо акторка відповіла на запитання про новий автомобіль і те, чи долучався ексчоловік до його придбання. За словами Яни, фінансова допомога від нього стосується потреб їхнього спільного сина Тамерлана.

Глущенко не заперечила, що додаткова підтримка була б приємною, однак уточнила: грошей на купівлю машини колишній чоловік їй не давав.

"Ні, ні, звичайно, ні. Якщо мені потрібні гроші, то це стосується тільки Тамерлана. Ну, це, звичайно, було б приємно, але ні", - зазначила Яна.

Що ще відомо про стосунки і розрив акторки

Стосунки Яни Глущенко та Олега Збаращука не завжди були безхмарними. Після народження сина Тамерлана подружжю стало складніше знаходити час одне для одного через роботу та сімейні обов'язки. Напруження між ними зростало настільки, що вони навіть подавали документи на розлучення, проте тоді змогли помиритися.

Згодом пара звернулася до сімейного психолога, щоб налагодити спілкування та подолати кризу. Однак зберегти шлюб їм зрештою не вдалося.

У листопаді 2025 року акторка повідомила про розрив і пояснила, що це було спільне рішення. За її словами, причиною стали не зради чи гучні конфлікти, а усвідомлення того, що їхні стосунки змінилися. Після розставання колишнє подружжя зберегло дружнє спілкування та продовжило разом виховувати сина.

Раніше ми розповідали про те, як акторка Яна Глущенко заінтригувала заявою про возз'єднання з екс-чоловіком.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Перша Церемонія троянд і сварки на "Холостяку": В'ячеслав Кравцов визначився з фаворитками (фото) Холостяк Перша Церемонія троянд і сварки на "Холостяку": В'ячеслав Кравцов визначився з фаворитками (фото)
Ретроградний Меркурій змінить життя Тельця та Лева: прогноз астролога Мей до листопада
Ретроградний Меркурій змінить життя Тельця та Лева: прогноз астролога Мей до листопада Гороскопи
Чи потрібно обрізати черешню восени і як захистити молоде дерево від перших морозів
Чи потрібно обрізати черешню восени і як захистити молоде дерево від перших морозів Корисне
Більше цікавого
Актор Олександр Погребняк про "піратів", дубляж і "Котляревського": "Голоси безсоромно крадуть" Актор Олександр Погребняк про "піратів", дубляж і "Котляревського": "Голоси безсоромно крадуть" Катерина Собкова · 23 жовтня 2026, 15:22
"Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку" "Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку" Остапова Анастасія · 23 жовтня 2026, 20:59
Дитяче "Євробачення-2026": коли дивитися фінал і як голосувати за Україну Дитяче "Євробачення-2026": коли дивитися фінал і як голосувати за Україну Юлія Шиканова · 23 жовтня 2026, 14:07
Раки, Скорпіони чи Тельці: астрологи назвали знаки Зодіаку, які ревнують мовчки Раки, Скорпіони чи Тельці: астрологи назвали знаки Зодіаку, які ревнують мовчки Катерина Собкова · 24 жовтня 2026, 12:05