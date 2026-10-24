Из душевой лейки слабо течет вода: что проверить и как убрать налет

Известковый налет может перекрывать отверстия душевой воронки, из-за чего вода течет слабее или разбрызгивается в разные стороны. Однако перед чисткой следует убедиться, что проблема именно в насадке.

Styler объясняет, как очистить ручную душевую лейку от налета, опираясь на рекомендации производителей сантехники.

Как проверить, забилась ли именно лейка

В Mira Showers советуют сравнить поток с насадкой и без нее. Если она откручивается от шланга:

1. Закройте воду и отсоедините насадку.

2. Направьте свободный конец шланга в ванную или душевой поддон и недолго включите воду.

3. Если из шланга вода течет нормально, а после присоединения лейки поток слабый и неравномерный, это может указывать на засорение.

Если вода плохо течет и без насадки, проверьте, не перегнулся ли шланг. Когда очевидной причины нет, следует обратиться к сантехнику: одной очистки лейки оронки может быть недостаточно.

Начните с силиконовых форсунок

Если воронка имеет мягкие силиконовые выступы с отверстиями - форсунки для быстрой очистки, осторожно потрите их пальцами. Например, Grohe рекомендует этот способ для моделей с технологией SpeedClean: так можно убрать известковые отложения из выходных отверстий.

После этого проверьте струю. Если поток возобновился и вода распределяется равномерно, замачивание может не пригодиться.

Как очистить лейку от стойкого налета

Для удаления отложений Hansgrohe рекомендует мягкий очиститель на основе лимонной кислоты. Речь идет о средстве по уходу за сантехникой, совместимом с материалом и покрытием вашей лейки. Рецептуры домашнего раствора изготовитель не приводит.

Перед очисткой проверьте, разрешено ли замачивать вашу модель и снимать сетчатый фильтр на входе. Если да:

Закройте воду и открутите лейку. Не потеряйте уплотнительную прокладку. Извлеките съемную сеточку. Очистите его от загрязнений. Подготовьте очиститель. Соблюдайте дозировку на этикетке, работайте в перчатках и не смешивайте средство с другими. Замочите лейку разрешенным для нее способом. В пошаговом совете Hansgrohe говорится о погружении ручной воронки в емкость со средством на несколько минут. Промойте лейку внутри и снаружи. Поверните сетку и уплотнитель на место, подсоедините воронку к шлангу и пропустите воду через все режимы, если их несколько.

За общим правилам ухода Hansgrohe, контакт с разрешенным очистителем не должен превышать 10 минут. Это верхний предел: если для конкретной лейки или средства указано более короткое время, соблюдайте его.

Чем не следует чистить душевую воронку

Совет оставить лейку в уксусе на ночь не является универсальным. Например, Hansgrohe запрещает использовать средства с уксусной кислотой и хлорные отбеливатели, поскольку они могут повредить ее. Производитель также рекомендует избегать абразивных очистителей и жестких губок.

Для очищения наружной поверхности рекомендует же наносить спрей на мягкую хлопчатобумажную ткань, а не непосредственно на лейку. После обработки остатки средства следует тщательно смыть водой.