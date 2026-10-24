З душової лійки слабко тече вода: що перевірити та як прибрати наліт

Вапняний наліт може перекривати отвори душової лійки, через що вода тече слабше або розбризкується в різні боки. Проте перед чищенням варто переконатися, що проблема саме в насадці.

Styler пояснює, як очистити ручну душову лійку від нальоту, спираючись на рекомендації виробників сантехніки.

Як перевірити, чи забилася саме лійка

У Mira Showers радять порівняти потік із насадкою та без неї. Якщо вона відкручується від шланга:

1. Закрийте воду та від’єднайте насадку.

2. Спрямуйте вільний кінець шланга у ванну або душовий піддон і ненадовго увімкніть воду.

3. Якщо зі шланга вода тече нормально, а після приєднання лійки потік слабкий і нерівномірний, це може вказувати на її засмічення.

Якщо вода погано тече і без насадки, перевірте, чи не перегнувся шланг. Коли очевидної причини немає, варто звернутися до сантехніка: одного очищення лійки може бути недостатньо.

Почніть із силіконових форсунок

Якщо лійка має м'які силіконові виступи з отворами - форсунки для швидкого очищення, обережно потріть їх пальцями. Наприклад, Grohe рекомендує цей спосіб для моделей із технологією SpeedClean: так можна прибрати вапняні відкладення з вихідних отворів.

Після цього перевірте струмінь. Якщо потік відновився і вода розподіляється рівномірно, замочування може не знадобитися.

Як очистити лійку від стійкого нальоту

Для видалення відкладень Hansgrohe рекомендує м'який очищувач на основі лимонної кислоти. Ідеться про засіб для догляду за сантехнікою, сумісний із матеріалом і покриттям вашої лійки. Рецептури домашнього розчину виробник не наводить.

Перед очищенням перевірте, чи дозволено замочувати вашу модель і знімати сітчастий фільтр на вході. Якщо так:

Закрийте воду та відкрутіть лійку. Не загубіть ущільнювальну прокладку. Вийміть знімну сіточку. Очистьте її від забруднень. Підготуйте очищувач. Дотримуйтеся дозування на етикетці, працюйте в рукавичках і не змішуйте засіб з іншими. Замочіть лійку дозволеним для неї способом. У покроковій пораді Hansgrohe йдеться про занурення ручної лійки в ємність із засобом на кілька хвилин. Промийте лійку всередині й зовні. Поверніть сіточку та ущільнювач на місце, приєднайте лійку до шланга й пропустіть воду через усі режими, якщо їх кілька.

За загальними правилами догляду Hansgrohe, контакт із дозволеним очищувачем не має перевищувати 10 хвилин. Це верхня межа: якщо для конкретної лійки або засобу зазначений коротший час, дотримуйтеся його.

Чим не варто чистити душову лійку

Порада залишити лійку в оцті на ніч не є універсальною. Наприклад, Hansgrohe забороняє використовувати для своєї продукції засоби з оцтовою кислотою та хлорні відбілювачі, оскільки вони можуть пошкодити її. Виробник також радить уникати абразивних очищувачів і жорстких губок.

Для очищення зовнішньої поверхні рекомендує ж наносити спрей на м'яку бавовняну тканину, а не безпосередньо на лійку. Після обробки залишки засобу потрібно ретельно змити водою.