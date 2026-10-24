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Вкусно 24 октября 2026 · 14:23

Паста с сердечками и грибами: фирменный рецепт редактора Styler (фото)

К блюду можно добавить тертый сыр, а перед подачей - помидоры черри и немного терияки.
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Паста с сердечками и грибами: фирменный рецепт редактора Styler (фото)

Мужчина ест пасту с сердечками (коллаж: Styler)

Для этой пасты я сначала обжарила сердечки с грибами, а потом тушила их в сметане. Готовое блюдо дополнило помидорами и сладковатым соусом.

Своим рецептом делится редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 2 порции:

  • паста в сухом виде - 100 г;
  • куриные сердечки (очищенные) - 300 г;
  • шампиньоны - 200 г;
  • сметана 20% - 150 г;
  • твердый сыр - 40 г;
  • помидоры черри - 100 г;
  • соус терияки - примерно 1 ст. л.;
  • масло -1 ст. л.;
  • вода для соуса - 100 мл;
  • соль и черный перец - по вкусу.

Ориентировочное время приготовления: 55 минут.

Как приготовить пасту с сердечками

1. Подготовить сердечки и грибы

Срежьте из сердечек лишний жир и остатки сосудов в верхней части. Разрежьте вдоль пополам, удалите сгустки крови, если они есть, и обсушите бумажными полотенцами.

Шампиньоны очистите от загрязнений, промойте и просушите. Нарежьте кусочками.

2. Обжарить сердечки с грибами

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выложите сердечки и обжаривайте примерно 8-10 минут, периодически помешивая. Излишняя жидкость должна испариться, а поверхность - немного подрумяниться.

Добавьте шампиньоны и готовьте еще примерно 5-7 минут. Если грибы выделили много воды, дайте ей испариться. Немного посолите и поперчите.

3. Протушить в сметане

Для соуса я использовала сметану. Смешайте ее с водой, добавьте в сердечки с грибами и перемешайте. Убавьте огонь и тушите под крышкой примерно 15-20 минут, не допуская бурного кипения.

Проверьте мягкость сердечек. При необходимости готовьте подольше, подливая немного воды, если соус слишком загустеет.

Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov температура внутри птицы и ее субпродуктов должна достичь не менее 74 градусов.

4. Отварить пасту

Вы можете взять любую пасту, которая вам нравится. Я выбрала фарфале (бабочки).

Когда сердечки уже почти готовы, отварите макароны в подсоленной воде. Примерно это займет 10 минут, но точное время сверяйте с инструкцией на упаковке.

Перед сливкой оставьте несколько столовых ложек воды от варки: она пригодится, если соус будет очень густым.

Сердце с грибами, которые я тушила в сметане, и отварная паста перед смешиванием
Сердечки с грибами, которые я тушила в сметане, и отварная паста перед смешиванием (фото: Юлия Люшнева)

5. Соединить пасту с соусом

По желанию добавьте к сердечкам с грибами мелко натертый творог. Перемешивайте на слабом огне примерно 1-2 минуты, пока он расплавится.

Выложите в сковороду отварную пасту и перемешайте. Если нужно, добавьте немного воды от варки. Попробуйте перед тем, как досолить: сыр уже содержит соль.

6. Добавить помидоры и терияки

Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Разложите горячую пасту по тарелкам и добавьте помидоры.

Сверху я полила блюдо небольшим количеством териака. Добавляйте его понемногу, чтобы сладковатый вкус не перебил сметанный соус. Подавайте сразу.

Паста с куриными сердечками и грибами,
Паста с куриными сердечками и грибами, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Содержит молочные продукты и пшеницу (глютен). Терияки обычно содержит сою и может содержать пшеницу, а паста - яйца. Проверяйте склад на упаковке

Раньше мы рассказывали, как приготовить свиную рульку, тающую во рту.

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