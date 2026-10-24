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Смачно 24 жовтня 2026 · 14:23

Паста з сердечками та грибами: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)

До страви можна додати тертий сир, а перед подачею - помідори чері та трохи теріякі
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Паста з сердечками та грибами: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)

Чоловік їсть пасту із сердечками (колаж: Styler)

Для цієї пасти я спочатку обсмажила сердечка з грибами, а потім тушкувала їх у сметані. Готову страву доповнила помідорами та солодкуватим соусом.

Своїм рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 2 порції:

  • паста у сухому вигляді - 100 г;
  • курячі сердечка (очищені) - 300 г;
  • печериці - 200 г;
  • сметана 20% - 150 г;
  • твердий сир - 40 г;
  • помідори чері - 100 г;
  • соус теріякі - приблизно 1 ст. л.;
  • олія - 1 ст. л.;
  • вода для соусу - 100 мл;
  • сіль і чорний перець - до смаку.

Орієнтовний час приготування: 55 хвилин.

Як приготувати пасту з сердечками

1. Підготувати сердечка та гриби

Зріжте із сердечок зайвий жир і залишки судин у верхній частині. Розріжте вздовж навпіл, видаліть згустки крові, якщо вони є, та обсушіть паперовими рушниками.

Печериці очистіть від забруднень, промийте та просушіть. Наріжте шматочками.

2. Обсмажити сердечка з грибами

Розігрійте олію у пательні на середньому вогні. Викладіть сердечка та обсмажуйте приблизно 8-10 хвилин, періодично помішуючи. Зайва рідина має випаруватися, а поверхня - трохи підрум'янитися.

Додайте печериці та готуйте ще приблизно 5-7 хвилин. Якщо гриби виділили багато рідини, дайте їй випаруватися. Трохи посоліть і поперчіть.

3. Протушкувати у сметані

Для соусу я використала сметану. Змішайте її з водою, додайте до сердечок із грибами та перемішайте. Зменште вогонь і тушкуйте під кришкою приблизно 15-20 хвилин, не допускаючи бурхливого кипіння.

Перевірте м'якість сердечок. За потреби готуйте довше, підливаючи трохи води, якщо соус надто загусне.

Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині птиці та її субпродуктів має сягнути щонайменше 74 градусів.

4. Відварити пасту

Можете взяти будь-яку пасту, яка вам подобається. Я обрала фарфале (метелики).

Коли сердечка вже майже готові, відваріть макарони у підсоленій воді. Орієнтовно це займе 10 хвилин, але точний час звіряйте з інструкцією на пакованні.

Перед зливанням залиште кілька столових ложок води від варіння: вона знадобиться, якщо соус буде надто густим.

Сердечка з грибами, які я тушкувала у сметані, та відварена паста перед змішуванням
Сердечка з грибами, які я тушкувала у сметані, та відварена паста перед змішуванням (фото: Юлія Люшньова)

5. Поєднати пасту із соусом

За бажанням додайте до сердечок із грибами дрібно натертий сир. Перемішуйте на слабкому вогні приблизно 1-2 хвилини, доки він розплавиться.

Викладіть у пательню відварену пасту та перемішайте. Якщо потрібно, додайте трохи води від варіння. Скуштуйте перед тим, як досолювати: сир уже містить сіль.

6. Додати помідори та теріякі

Помідори чері помийте та розріжте навпіл. Розкладіть гарячу пасту по тарілках і додайте помідори.

Зверху я полила страву невеликою кількістю теріякі. Додавайте його потроху, щоб солодкуватий смак не перебив сметанний соус. Подавайте одразу.

Паста з курячими сердечками та грибами,
Паста з курячими сердечками та грибами, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Містить молочні продукти та пшеницю (глютен). Теріякі зазвичай містить сою і може містити пшеницю, а паста - яйця. Перевіряйте склад на пакованні

Раніше ми розповідали, як приготувати свинячу рульку, що тане в роті.

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