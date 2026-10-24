Після тривалої паузи: Дмитро Дікусар показав фото з військової служби

Український хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар уперше за тривалий час опублікував власне фото у військовій формі. Особливим цей допис став ще й тому, що сьогодні, 24 жовтня, артист святкує день народження.

Styler з посиланням на новий допис захисника в Instagram розповідає, що написав хореограф і як на його звернення відреагували в Мережі.

Що написав Дмитро Дікусар у свій день народження

Танцівник не став писати довгих привітань самому собі чи ділитися подробицями військового життя. Натомість він вирішив нагадати українцям про свої почуття та важливість віри в майбутнє країни.

"Просто хочу нагадати, що люблю вас і сказати: вірте в перемогу, як я в неї вірю!!" - написав хореограф.

Як українці вітають хореографа

Під дописом Дмитра зібралися друзі, колеги, знайомі та звичайні користувачі соцмереж. Люди вітають Дікусара з днем народження, бажають йому здоров'я та сил, а також дякують за захист України.

У своїх коментарях підписники не лише залишають святкові побажання, а й нагадують артисту, що чекають на його повернення до мирного життя. Його звернення про віру в перемогу стало нагодою ще раз висловити підтримку військовому.

"Многая літа!!! Дякую за службу";

"Дімка! З днем народження! Бережи себе. Ми тобою пишаємось";

"Рада чути і бачити Вас, Дмитре. Бережіть себе. Слава Україні і низький уклін Вам і Вашим побратимам за те , що мужньо стоїте між нами і рашистськими нелюдями";

"Надсилайте сюди вісточки частіше, кожного разу радію, коли бачу ваш новий пост. Віримо у перемогу, дякуємо за захист України";

"Діма, дуже рада бачити Вас у своїй стрічці. Дякую! Бажаю Вам здоров'я та довгих довгих років на українській землі";

"З днем народження, Дімчик! Нехай цей рік стане для тебе не "ще одним", а "тим самим".

Що відомо про службу хореографа

Хореограф долучився до Збройних сил України 27 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді він рідко виходить на зв'язок із підписниками й не розкриває подробиць військової служби, зокрема не називає свій підрозділ. Дікусар пояснював, що має дотримуватися вимог командування та хоче, щоб побратими сприймали його передусім як військовослужбовця.

За цей час хореограф пережив небезпечні ситуації на фронті, а восени 2023 року отримав першу офіційну відпустку, під час якої планував зайнятися здоров'ям через давню травму.

У 2024 році він зізнавався, що відчуває втому, однак не шкодує про рішення стати на захист України. Попри рідкісні появи в соцмережах, артист продовжує підтримувати українців і закликати їх вірити в перемогу.