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Люди 24 октября 2026 · 13:40

После продолжительной паузы: Дмитрий Дикусар показал фото с военной службы

Хореограф в последнее время редко публикует новые фото
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
После продолжительной паузы: Дмитрий Дикусар показал фото с военной службы

Дмитрий Дикусар в военной форме (коллаж: Styler)

Украинский хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар впервые за долгое время опубликовал собственное фото в военной форме. Особым этот пост стал еще и потому, что сегодня, 24 октября, артист празднует день рождения.

Styler со ссылкой на новый пост в Instagram защитника рассказывает, что написал хореограф и как на его обращение отреагировали в Сети.

Что написал Дмитрий Дикусар в свой день рождения

Танцовщик не стал писать долгие поздравления самому себе или делиться подробностями военной жизни. Он решил напомнить украинцам о своих чувствах и важности веры в будущее страны.

"Просто хочу напомнить, что люблю вас и сказать: верьте в победу, как я в нее верю!!" - написал хореограф.

Как украинцы поздравляют хореографа

Под постом Дмитрия собрались друзья, коллеги, знакомые и обычные пользователи соцсетей. Люди поздравляют Дикусара с днем рождения, желают ему здоровья и сил, а также благодарят за защиту Украины.

В своих комментариях подписчики не только оставляют праздничные пожелания, но и напоминают артисту, что ждут его возвращения к мирной жизни. Его обращение о вере в победу стало возможностью еще раз выразить поддержку военному.

  • "Многая лета!!! Спасибо за службу";
  • "Димка! С днем рождения! Береги себя. Мы тобой гордимся";
  • "Рада слышать и видеть Вас, Дмитрий. Берегите себя. Слава Украине и низкий поклон Вам и Вашим побратимам за то, что мужественно стоите между нами и рашистскими нелюдями";
  • "Отправляйте сюда весточки чаще, каждый раз радуюсь, когда вижу ваш новый пост. Верим в победу, благодарим за защиту Украины";
  • "Дима, очень рада видеть Вас в своей ленте. Спасибо! Желаю Вам здоровья и долгих долгих лет на украинской земле";
  • "С днем рождения, Димчик! Пусть этот год станет для тебя не "ещё одним", а "тем самым".

Что известно о службе хореографа

Хореограф присоединился к Вооруженным силам Украины 27 февраля 2022, вскоре после начала полномасштабного вторжения. С тех пор он редко выходит на связь с подписчиками и не раскрывает подробности военной службы, в частности, не называет свое подразделение. Дикусар объяснял, что он должен соблюдать требования командования и хочет, чтобы собратья воспринимали его прежде всего как военнослужащего.

За это время хореограф пережил опасные ситуации на фронте, а осенью 2023 года получил первый официальный отпуск, во время которого планировал заняться здоровьем из-за давней травмы.

В 2024 году он признавался, что чувствует усталость, однако не жалеет о решении встать на защиту Украины. Несмотря на редкие появления в соцсетях, артист продолжает поддерживать украинцев и призывать верить в победу.

Ранее мы рассказывали о том, как раньше Дмитрий Дикусар обращался к украинцам с фронта в свое 40-летие.

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