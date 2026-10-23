Актор Олександр Погребняк про "піратів", дубляж і "Котляревського": "Голоси безсоромно крадуть"

Олександр Погребняк - український актор кіно та дубляжу, який зіграв адвоката у комедійному серіалі "Котляревський". Його прем’єра відбудеться 2 листопада на Новому каналі.

У бліц-інтерв’ю Styler Погребняк розповів, як крадуть голоси акторів для навчання штучного інтелекту, чому не прагне бути впізнаваним у кожній ролі та що стало найбільшим випробуванням на зйомках "Котляревського".

– Яка робота в дубляжі цього року найбільше виснажила вас - і чим саме?

– Цього року не пригадаю, адже кожна робота вимагає повної віддачі та виснажує по-своєму. Але стрічка "Панда Кунг-Фу 4", де я дублював головного героя Панду, стала для мене справжнім випробуванням. Персонаж дуже багато кричить, верещить, дихає, хекає. Режисерка вимагала знову і знову більш точні дублі.

Ще й усе ускладнювалося тим, що мені було надзвичайно погано фізично через стан здоровʼя. А перенести запис неможливо, бо щільний графік і в студії, і в мене. У результаті мене навіть друзі та рідні не впізнали в мультику. А я вважаю це величезним компліментом для актора. У муках народжувалося мистецтво (усміхається).

– Чи траплялося, що вас упізнавали за голосом у момент, коли ви зовсім не хотіли привертати увагу?

– Так. І не раз. Пам'ятаю, в "Пузатій хаті" працівниця на всю залу вигукнула: "Ой, десь я вас чула! Ще й бачила", а мені дуже хотілось їсти й бігти далі (сміється).

– Чи пропонували вам озвучувати або ліцензувати свій голос для навчання систем штучного інтелекту? На яких умовах ви погодилися б це обговорювати?

– Пропонували неодноразово. Навіть більше скажу: це вже величезна проблема в сфері озвучення. Голоси безсоромно крадуть піратські сайти по навчанню ШІ. Тож нам, акторам та студіям, доводиться щоразу захищати себе. І ні, я не погоджуюся на такі "афери". Як на мене, це не далекоглядно.

– Яку фразу в українському перекладі вам довелося відстоювати, бо ваш варіант точніше передавав характер персонажа?

– Та таких безліч у кожному проекті. Дубляж - колективна робота. Тож я не можу бути авторитарним, адже є режисер, перекладач, ще ж треба зважати на контекст фільму. Проте часто над адаптацією проєкту працюємо вже безпосередньо під час запису, бо щось придумали тут і зараз.

– Що люди найчастіше кажуть, коли дізнаються, яких персонажів ви озвучували?

– "Боже-е-е-е! Я б ніколи не подумав/ла, що це ти, взагалі не схоже!" - це як мед у вуха для мене (усміхається). Круто, коли актор може й хоче бути різним. І не розумію тих акторів дубляжу, які хочуть бути всюди впізнаваними. Це не цікаво, як на мене. Та й взагалі, якби ми всі розмовляли в реальному житті кіношними, мультяшними і рекламними голосами, інтонаціями, то це вже щось нездорове.

– У "Котляревському" глядачі бачать вас у кадрі, а не лише чують. Чи доводиться вам перебудовувати акторську роботу, звичну для дубляжу?

– Насамперед скажу, що я не лише актор дубляжу й не вперше в кадрі. Між іншим, на Новому каналі виходив серіал "СуперКопи", в якому теж маю лінійну роль. Ще я працював у театрі, великому кіно. Це все різні сфери і, звісно, манера існування всюди різна. Актор і є суцільним майстром перебудов (усміхається).

– Ви слухаєте власні голосові повідомлення перед відправленням чи не витримуєте себе в записі?

– Звісно! Розкрию вам секрет: майже всі актори це роблять, така собі профдеформація (сміється). До певного моменту мені важко було сприймати свій голос. Але це вже давно в минулому завдяки багаторічній роботі в сфері озвучення та дубляжу.

– Який персонаж з відомих фільмів чи серіалів став би для вас найцікавішим викликом у дубляжі?

– Таких наразі й не згадаю. Але всі виклики подолаємо! Робота така (усміхається).

– Який найбільший курйоз стався на зйомках "Котляревського"?

– Не про курйоз, але в цілому поділюся: мені було непросто фізично, адже мій персонаж носить стильні класичні костюми, зокрема й трійки, сорочки, шийні хустки, каблучку. А я їх терпіти не можу! Дуже далекий від цього всього. В житті ношу простий одяг у стилі кежуал на межі зі спортивним в однотонних, а саме чорних кольорах. Тому мені було страшенно незручно в цих костюмах і деталях гардеробу.

До того ж у житті я не кучерявий! Це все біозавивка, зроблена командою спеціально для образу адвоката в серіалі "Котляревський", за якою теж треба доглядати, вміти носити тощо. Що стало теж додатковим фактором у дискомфорті. Тобто те, що я на собі носив весь знімальний період, був і так суцільний курйоз (сміється). А ще стояла справжня спека, тож для мене це було пекельним випробуванням! Але мене підтримували колеги, наш суперрежисер Олександр Богданенко, команда, і за це я всім вдячний.

Олександр Погребняк (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

"Котляревський" - комедійний серіал про працівників однойменного ресторану, які поєднують українські кулінарні традиції із сучасною подачею. Поза кухнею герої закохуються, конфліктують і шукають вихід із курйозних ситуацій.

За задумом творців, персонажі переосмислюють українські традиції через гастрономію - подібно до того, як Іван Котляревський робив це в літературі.

Серіал створює Starlight Production для Нового каналу. Серед акторів - Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк та Олександр Погребняк, який зіграв адвоката.

Прем’єра "Котляревського" відбудеться 2 листопада о 19:00 на Новому каналі.