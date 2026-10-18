"АТП Перевізники" з Довженком і Гладким: коли та де дивитися другий сезон

Артем Горбач і Семен Зозуля знову вирушають у рейси, але цього разу клопоту додадуть і нові почуття. У другому сезоні "АТП Перевізників" на героїв В’ячеслава Довженка та Володимира Гладкого чекають любовні випробування, а на їхню команду - боротьба з конкурентом, який хоче прибрати до рук "Рапід-Транс".

Про шо серіал "АТП Перевізники"

Щосерії водії-напарники Артем Горбач і Семен Зозуля потрапляють у пригоди. Як водії-експедитори, вони везуть вантажі у різні куточки країни, але у рейсах щоразу трапляється пригода.

Проте напарникам вистачає кмітливості і дотепності вийти з ситуацій, а ще допомогти іншим людям вибратися з халеп. Тож в кожному епізоді на глядачів чекають нові авантюри, детективні сюжети, шахраї, а також жарти і пісні.

Перший сезон пригодницького роуд-муві "АТП Перевізники", прем’єра якого стартувала у березні 2025-го на ICTV2, очолив ТОП серіалів прайма українського ТБ, а також посів 4 місце в "Топ-10 серіалів тижня" на Netflix в Україні. А другий сезон стартує вже 26 жовтня.

Любов і пригоди

В новому сезоні будуть не тільки пригоди на дорогах, а ще любов, ревнощі, пристрасті, обмани і халепи.

Головний персонаж Артем Горбач, якого грає актор В’ячеслав Довженко, знову закохається, але шлях до серця обраниці буде непростим. Він буде доводити серйозність своїх почуттів, адже всі знають: Горбач - трохи бабій і раптово може перемикнутися на іншу.

Бурхливе особисте життя буде і у напарника Семена, якого зіграв актор Володимир Гладкий. У житті персонажа з'явиться ще одна жінка. О чи чи буде це справжнім коханням чи все це просто тимчасове затьмарення - покажуть нові епізоди.

По-справжньому усіх здивує королева драми і бізнесу Галина Петрук, яку зіграла Віра Кобзар. Вона згадає, що є не тільки керівницею АТП, а ще ефектною жінкою: навколо неї одразу утвориться "хоровод" із залицяльників, серед яких буде іноземець. На долю Галини випадуть закоханість, глибокі почуття, випробування і навіть іспити.

Зміни будуть і в житті логістки Каті, цю розумну і амбітну дівчину втілила акторка Анна Гуляєва. Але на щастя чи на невдачі будуть ці перезавантаження?

"Рапід-Транс" VS "Глобал-Драйв"

Спокійно працювати конкуренти не дадуть. Підступний керівник-конкурент "Глобал-Драйву" Ігор Сушко, роль якого виконав Дмитро Суржиков, мріє захопити "Рапід-Транс", влаштовуючи їм справжні диверсії. Він найме чарівну жінку-водійку Юлію Чорну, її зіграла акторка Ольга Атанасова: вона виконуватиме його особисті доручення, але які саме?

Підступні пастки від "Глобал-Драйва" лише згуртують "рапідівців". На глядачів чекають запеклі автотранспортні битви, командні змагання перевізників і виживання найсильніших. Подивимося, чим закінчиться дорожні ігри чемпіонів і хто стане переможцем.

У рейс з піснями і гумором

Якщо в дорозі стає непереливки - Семен Зозуля вмикає свій фірмовий гумор. Його дотепні ремарки, несподівані жарти та думки вголос здатні розрядити будь-яку небезпечну обстановку.

З жартами і міркується швидше, і простіше збити з пантелику шахраїв і злочинців. Сьома доволі часто прикидається дурником, яким насправді не є, але це допомагає йому впоратися з небезпеками. Додамо, що і Артем підігрує напарнику, і удвох вони - сила, хоча й залишаються дуже різними.

А ще у новому сезоні на нас чекають улюблені хіти у сучасній обробці - від народної "Йшла дівча лучками" до треків співака VAHA, під які так добре мчати назустріч пригодам.

Дивіться прем’єру 2 сезону комедійно-пригодницького серіалу "АТП Перевізники" на каналі ICTV2 з 26 жовтня о 20:00.