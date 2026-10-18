"АТП Перевізники" с Довженко и Гладким: когда и где смотреть второй сезон

Артем Горбач и Семен Зозуля снова отправляются в рейсы, но в этот раз хлопот добавят и новые чувства. Во втором сезоне "АТП Перевізників" героев Вячеслава Довженко и Владимира Гладкого ждут любовные испытания, а их команду - борьба с конкурентом, который хочет прибрать в руки "Рапид-Транс".

О шо сериал "АТП Перевізники"

Каждую серию водители-напарники Артем Горбач и Семен Зозуля попадают в приключения. Как водители-экспедиторы, они везут грузы в разные уголки страны, но в рейсах каждый раз происходит происшествие.

Однако напарникам хватает сообразительности и остроумия выйти из ситуаций, а еще помочь другим людям выбраться из неприятностей. Поэтому в каждом эпизоде зрителей ждут новые авантюры, детективные сюжеты, мошенники, а также шутки и песни.

Первый сезон приключенческого роуд-муви "АТП Перевізники", премьера которого стартовала в марте 2025 года на ICTV2, возглавил ТОП сериалов прайма украинского ТВ, а также занял 4 место в "Топ-10 сериалов недели" на Netflix в Украине. А второй сезон стартует уже 26 октября.

Любовь и приключения

В новом сезоне будут не только приключения на дорогах, а еще любовь, ревность, страсти, обманы и передряги.

Главный персонаж Артем Горбач, которого играет актер Вячеслав Довженко, снова влюбится, но путь к сердцу избранницы будет непростым. Он будет доказывать серьезность своих чувств, ведь все знают: Горбач - немного бабник и внезапно может переключиться на другую.

Бурная личная жизнь будет и у напарника Семена, которого сыграл актер Владимир Гладкий. В жизни персонажа появится еще одна женщина. О будет ли это настоящей любовью или все это просто временное омрачение - покажут новые эпизоды.

По-настоящему всех удивит королева драмы и бизнеса Галина Петрук, которую сыграла Вера Кобзарь. Она вспомнит, что не только руководитель АТП, но и эффектная женщина: вокруг нее сразу образуется "хоровод" из поклонников, среди которых будет иностранец. На долю Галины выпадут влюбленность, глубокие чувства, испытания и даже экзамены.

Изменения будут и в жизни логистки Кати, эту умную и амбициозную девушку воплотила актриса Анна Гуляева. Но к счастью или на неудаче будут эти перезагрузки?

"Рапид-Транс" VS "Глобал-Драйв"

Спокойно работать конкуренты не дадут. Коварный руководитель-конкурент "Глобал-Драйва" Игорь Сушко, роль которого исполнил Дмитрий Суржиков, мечтает захватить "Рапид-Транс", устраивая им настоящие диверсии. Он наймет очаровательную женщину-водительницу Юлию Черную, ее сыграла актриса Ольга Атанасова: она будет выполнять его личные поручения, но какие именно?

Коварные ловушки от "Глобал-Драйва" только сплотят "рапидовцев". Зрителей ждут ожесточенные автотранспортные сражения, командные соревнования перевозчиков и выживание сильнейших. Посмотрим, чем закончится дорожные игры чемпионов и кто станет победителем.

В рейс с песнями и юмором

Если в пути становится не по делу - Семен Зозуля включает свой фирменный юмор. Его остроумные ремарки, неожиданные шутки и мысли вслух способны разрядить любую опасную обстановку.

С шутками и рассуждает быстрее, и проще сбить с толку мошенников и преступников. Седьмая довольно часто притворяется дурачком, которым на самом деле не является, но это помогает ему справиться с опасностями. Добавим, что и Артем подыгрывает напарнику, и вдвоем они - сила, хотя и остаются очень разными.

А еще в новом сезоне нас ждут любимые хиты в современной отделке - от народной "Йшла дівча лучками" до треков певца VAHA, под которые так хорошо мчатся навстречу приключениям.

Смотрите премьеру 2 сезона комедийно-приключенческого сериала "АТП Перевізники" на канале ICTV2 с 26 октября в 20:00.