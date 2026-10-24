Сабріна, Олексій Матіас і брати Борисенки: як склалося життя учасників "Фабрики зірок-3"

У 2009 році третій сезон " Фабрики зірок " зробив їх упізнаваними на всю країну. Коля Сєрга, Єва Бушміна, Санта Дімопулос та інші учасники після шоу пішли різними шляхами: хтось залишився в музиці, хтось змінив професію, а дехто майже зник із публічного простору.

Згадуємо разом зі Styler учасників "Фабрики зірок 3" та де вони зараз.

Коля Сєрга

На "Фабриці зірок-3" Коля запам'ятався почуттям гумору, іронічними піснями та нестандартною поведінкою. Він поєднував музику з комедійною подачею, брав участь у дуетах з іншими фабрикантами й посів третє місце. Після шоу Сєрга продовжив музичну кар'єру, а згодом став телеведучим тревел-шоу "Орел і решка".

Після початку повномасштабного вторгнення Коля долучився до Збройних сил України та заснував "Культурний десант" - ініціативу, яка об'єднує митців для підтримки військових через мистецтво. У грудні 2024 року він став радником міністра закордонних справ України. Нині його діяльність пов'язана з військом, культурними проєктами та підтримкою українських захисників.

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

Олексій Матіас

На "Фабриці зірок-3" Олексій запам'ятався кучерявим волоссям, виразним вокалом і романтичним сценічним образом. Він дійшов до фіналу та посів друге місце, поступившись Стасу Шурінсу. У 2010 році Матіас повернувся на "Фабрику зірок. Суперфінал" і цього разу переміг. Також він брав участь у національних відборах на "Євробачення".

Після проєктів артист емігрував до США та оселився в Лос-Анджелесі. Він записував власні композиції й кавери, а після початку повномасштабної війни висловлював підтримку Україні. Останні роки Олексій не веде свої соціальні мережі.

Олексій Матіас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Єва Бушміна

На "Фабриці зірок-3" Єва Бушміна, справжнє ім'я якої Яна Швець, запам'яталася сильним вокалом, пластикою та яскравими сценічними образами. Вона брала участь у дуетах із відомими виконавцями, зокрема з Вєркою Сердючкою, і посіла п'яте місце. Після шоу її кар'єра стрімко розвивалася: вона стала учасницею гурту "ВІА Гра".

Після виходу з гурту Єва розвивала сольний проєкт LAYAH, а згодом повернулася до власного імені. У 2025 році вона випустила пісню "Love Molecule". Зараз співачка веде свій Instagram та продовжує займатись музикою.

Єва Бушміна (фото: instagram.com/layahmusic)

Віталій Чирва

На "Фабриці зірок-3" Віталій Чирва запам'ятався вокальними виступами та участю в спільних номерах з іншими фабрикантами. Він виконував композицію "Навіщо", брав участь у гала-концертах і працював у різних музичних форматах. Віталій вибув до фіналу, посівши 12-те місце.

Зараз співак проживає в Росії, де розвиває власний музичний проєкт, а також гурт "КВАТРО". Окрім цього відомо, що він одружений на учасниці "Фабрика зірок-2" Олені Віноградовій. У шлюбі народилося двоє синів. Як і його дружина - війну Віталій ніяк не коментує.

Віталій Чирва (фото: instagram.com/vitaliychirva)

Василь Нагірняк

На "Фабриці зірок-3" Василь запам'ятався молодіжним образом і виступами в дуетах. Він виконував пісні разом із гуртом "Біс" та іншими учасниками, а також брав участь у спільних концертних номерах. Василь вибув незадовго до фіналу й посів десяте місце.

Після шоу він працював у медіасфері, а згодом відійшов від музичної кар'єри. За публікаціями 2026 року, Нагірняк живе в Таїланді та активно займається спортом, що монетизує. Відомо, що у 2026 році він запускав курс "Чоловіче здоров’я після 30".

Василь Нагірняк (фото: facebook.com/vasyanagirnyak)

Тетяна Воржева

На "Фабриці зірок-3" Тетяна Воржева привертала увагу зовнішністю, яку глядачі порівнювали з Анджеліною Джолі, та вокальними виступами. Вона брала участь у сольних і дуетних номерах, зокрема виконувала пісню "Ти дізнаєшся її" з гуртом "Корні". Тетяна посіла дев'яте місце.

Після шоу вона продовжила музичну кар'єру та певний час була пов'язана з гуртом REAL O. Згодом розвивала сольний проєкт VORZHEVA. За публікаціями попередніх років, співачка переїхала до Німеччини, де вивчала мову та займалася власними проєктами. Нещодавно вона висловила підтримку учасникам оновленої "Фабрики зірок".

Тетяна Воржева (фото: instagram.com/vorzheva)

Артем Мєх

На "Фабриці зірок-3" Артем Мєх запам'ятався вокалом, енергійними виступами та співпрацею з іншими учасниками. Він виконував пісні в дуетах, зокрема "Кораблики", а також брав участь у спільних номерах. Після завершення шоу Артем продовжив музичну кар'єру та став учасником гурту "Пара Нормальних".

Пізніше Мєх розпочав сольну кар'єру, випускав власні пісні та працював над музичними проєктами. Він залишився пов'язаним з українською музичною індустрією, хоча в медіа з'являється значно рідше, ніж у період найбільшої популярності гурту.

Артем Мєх (фото: instagram.com/willarmex)

Еріка (MamaRika)

На "Фабриці зірок-3" Еріка, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, запам'яталася сильним вокалом, яскравим сценічним образом і романтичною історією зі Стасом Шурінсом. Вона виконувала сольні композиції та дуети із запрошеними артистами, зокрема виступала з Григорієм Лепсом. У фіналі співачка посіла шосте місце.

Після шоу Еріка продовжила музичну кар'єру, а у 2015 році почала виступати під ім'ям MamaRika. Вона випускає україномовні пісні, знімає кліпи та гастролює Україною. Співачка одружена з гумористом Сергієм Середою, разом вони виховують сина Давіда. У 2026 році артистка продовжує концертну діяльність і випускає нову музику.

MamaRika з чоловіком та сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Санта Дімопулос

Санта Дімопулос брала участь у третьому сезоні "Фабрики зірок" і запам'яталася танцювальними здібностями, сценічною подачею та яскравою зовнішністю. Вона брала участь у концертних виступах і музичних випробуваннях, але залишила проєкт до фіналу, посівши 14-те місце. Згодом Санта приєдналася до гурту "ВІА Гра".

Після музичної кар'єри вона розвивала бізнесові та особисті проєкти, брала участь у телевізійних шоу й перемогла в "Танцях з зірками" у 2020 році. Останніми роками Санта живе за кордоном і займається власними проєктами. У 2024 році вона повідомила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Санту Дімопулос засуджують у мережі за її неоднозначні заяви про росіян. Співачка не вважає за потрібне ділити людей за національністю, але зазначила, що не дружила б з людьми, які підтримують агресію проти України.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Брати Борисенки - Олександр і Володимир

На "Фабриці зірок-3" брати Борисенки стали одними з найпомітніших учасників завдяки дуетним номерам, молодіжному образу та пісні "Мне уже 20". Вони виступали разом і швидко здобули популярність серед підліткової аудиторії. У фіналі брати посіли четверте місце.

Після шоу Олександр і Володимир продовжували музичну діяльність, але згодом відійшли від великої сцени. Олександр зосередився на відеомонтажі та дизайні, а Володимир долучився до соціальних ініціатив, зокрема проєкту "Жити назустріч", присвяченого адаптації ветеранів до цивільного життя. Володимир був одружений зі співачкою Любою Юнак, відомою як LAVIKA, однак пара розлучилася. Нещодавно брати з’являлись на "Фабриці зірок", як запрошені гості з перекладеним хітом "Зірковий берег".

Аліна Астровська

На "Фабриці зірок-3" Аліна Астровська, яка тоді виступала під ім'ям Аліна Бредун, брала участь у вокальних випробуваннях і концертних номерах. Вона залишила проєкт на ранньому етапі, посівши 16-те місце. Попри коротку участь, шоу стало одним із перших кроків до її подальшої кар'єри в музиці та медіа.

Згодом Астровська стала телеведучою та здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Вона також продовжувала займатися музикою та особистими проєктами. Останніми роками її публічна діяльність пов'язана переважно з телебаченням і сімейним життям, а не з регулярними виступами на музичній сцені. Співачка живе в Росії та ніяк не коментує російсько-українську війну.

Аліна Астровська разом з чоловіком (фото: instagram.com/alina_astrovskaya_)

Сабріна Абдулла

На проєкті Сабріна Абдулла запам'яталася східною зовнішністю, танцювальною підготовкою та вокальними виступами. Вона виконувала сольні номери, зокрема пісню "Колечко", а також співала із Софією Ротару. Сабріна посіла сьоме місце, ставши однією з фіналісток сезону.

Сабріна Абдулла після участі в українському телешоу переїхала до Росії у 2016 році. Того ж року вона народила сина Соломона від кліпмейкера Семена Багірова. У 2020 році пара розлучилася. Співачка публічно звинувачувала колишнього чоловіка в насильстві. У 2021 році Сабріна почала стосунки з чоловіком на ім'я Даніель. У пари народилися ще двоє дітей - донька Ава та син Яман. Зараз вона продовжує займатись музикою. Артистка наразі проживає у Москві і ніяк не коментує військові злочини Росії проти України.

Сабріна (фото: instagram.com/sabrina.bagirova)

Павло Лі

Павло Лі був учасником третього сезону "Фабрики зірок", де запам'ятався вокалом, артистизмом і сценічною харизмою. Він мав акторський досвід ще до шоу, зокрема зіграв у фільмі "Штольня", а участь у проєкті привернула увагу до його музичних здібностей. Після "Фабрики" Павло продовжив працювати як актор, співак і телеведучий.

Павло Лі загинув 6 березня 2022 року в Ірпені під час російського обстрілу. На початку повномасштабного вторгнення він допомагав цивільним як волонтер, координував гуманітарну допомогу та евакуаційні процеси. Йому було 33 роки. Пам'ять про актора, який працював у кіно, театрі та дубляжі, зберігають колеги й глядачі.

Павло Лі (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

Любов Юнак (LAVIKA)

Любов Юнак, відома під сценічним ім'ям LAVIKA, була пов'язана з третім сезоном "Фабрики зірок" і після проєкту продовжила музичну кар'єру. Вона випускала пісні, брала участь у національному відборі на "Євробачення" та здобула впізнаваність як сольна виконавиця. У 2018 році вона одружилася з Володимиром Борисенком, однак згодом пара розлучилася.

У 2022 році LAVIKA долучилася до музичного гурту Bulling, а також займалася волонтерством і психологічною практикою. У травні 2025 року вона одружилася з волонтером Дмитром Вознюком, а наприкінці того ж року народила сина. У 2026 році співачка поділилася першими фотографіями дитини та розповіла про материнство.