Даша Астаф’єва, Оля Цибульська та Дмитро Каднай: де зараз учасники "Фабрики зірок-1"

У 2007 році на українській "Фабриці зірок" виступили артисти, чиї імена згодом стали відомими далеко за межами шоу. Одні й досі випускають музику та розвивають власні проєкти, інші змінили професію або країну проживання.

Оля Цибульська та Олександр Бодянський

Оля Цибульська та Олександр Бодянський стали переможцями першого сезону "Фабрики зірок" у складі дуету "Небезпечні зв'язки". Після шоу вони продовжили працювати разом, випустили кілька пісень і мали романтичні стосунки. Однак приблизно через рік їхні шляхи розійшлися. Бодянський поїхав до Росії, а Цибульська зосередилася на сольній кар'єрі в Україні.

“Коли почалася війна, він мені написав: "Оленько, як ти?", я говорю: "Саша, у нас війна, ти що, не бачиш?" І він написав: "Це просто планета Венера від Меркурія, ця зміна поясів...". І я просто не витримала: почала надсилати фото того, що відбувається, статті, які виходили про дітей, яких рятують лікарі і які померли, і все інше, а він сказав: "Це тобі здається, це минеться", - розповідала артистка.

Найімовірніше Олександр Бодянський і далі проживає у Росії, проте у публічному просторі він не з’являється.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Даша Астаф'єва

Після "Фабрики зірок" Даша Астаф'єва стала учасницею гурту NikitA, який здобув популярність завдяки провокаційному сценічному образу та танцювальній попмузиці. Згодом артистка відійшла від поп-сцени і приділяє більше уваги модельній кар’єрі та розвитку української культури. А нещодавно Даша розповіла, чому відмовилась від участі у оновленій "Фабриці зірок" .

Один із її найпомітніших проєктів останніх років - застосунок UnderBooks з аудіокнижками українською мовою. Астаф'єва бере участь у розвитку платформи та популяризує читання, зокрема твори українських авторів. У 2025 році вона розповідала про літературний проєкт, присвячений письменниці й мандрівниці Софії Яблонській.

До слова, днями стало відомо, що Астаф’єва читатиме цьогорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності . Також жінка активно волонтерить та допомагає українському війську.

Даша Астаф’єва (instagram.com/da_astafieva)

Дмитро Каднай

Після участі у "Фабриці зірок" Дмитро Каднай продовжив музичну кар'єру та згодом став фронтменом гурту KADNAY. Колектив розвиває власне звучання на перетині попмузики й електроніки. Однією з важливих сторінок його історії стала участь у національному відборі на "Євробачення-2018" з піснею Beat of the Universe.

У 2025 році KADNAY представив альбом "Квітами на глибині". Учасники гурту розповідали про роботу над платівкою та пошук музичної форми, яка відповідала б їхнім творчим задумам. Каднай продовжує виступати й записувати музику, а його кар'єра після телешоу переросла в довготривалий авторський проєкт.

Дмитро Каднай (фото: instagram.com/dimakadnay)

Женя Мільковський

Після першого сезону "Фабрики зірок" Женя Мільковський продовжив займатися музикою, а згодом заснував рок-гурт "Нервы". Колектив став відомим завдяки емоційним пісням про стосунки, дорослішання та особисті переживання. Гурт зібрав значну аудиторію, особливо серед молодих слухачів, і тривалий час працював на російському музичному ринку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мільковський виїхав із Росії та публічно висловився проти війни. Його подальша діяльність пов'язана з музикою та концертами за межами Росії.

Женя Мільковський (фото: instagram.com/zhenyamilkovskiy)

Елізабет Анум-Дорхусо (BigBeta)

Елізабет Анум-Дорхусо, яка виступала під ім'ям BigBeta, після "Фабрики зірок" продовжила музичну кар'єру. Вона працювала бек-вокалісткою російської співачки Б'янки, а також розвивала власний сценічний проєкт. До повномасштабного вторгнення Елізабет працювала в українському медіапросторі, зокрема на одеському телебаченні. Зараз вона веде шоу “Вечірній покер” та продовжує співати на різних заходах.

У 2022 році вона повернулася до активності в соцмережах, а згодом підтвердила, що перебуває в Росії. Таким чином, на відміну від артистів, які продовжили кар'єру в Україні або виїхали з Росії після вторгнення, BigBeta обрала роботу на російському ринку.

Елізабет Анум-Дорхусо (фото: instagram.com/bigbeta1)

Катя Веласкес

Катя Веласкес після шоу продовжила виступати й співпрацювати з Василем Бондарчуком. Їхні сценічні стосунки переросли в сімейні: пара одружилася та виховує доньку. Згодом подружжя переїхало до США.

У січні 2025 року Василь Бондарчук і Катя Веласкес з'явилися на весіллі Олександра Кривошапка в Чикаго. Їхнє життя нині пов'язане з родиною та виступами за кордоном. Водночас свіжих даних про окремі сольні музичні проєкти Каті небагато.

Катерина Веласкес з Василем Бондарчуком (фото: instagram.com/bondarchuk_va)

Аріна Домскі

Після участі в "Фабриці зірок" Аріна Домскі обрала напрям classical crossover - поєднання академічного вокалу із сучасним сценічним звучанням. Вона створювала концертні програми, зокрема Opera Show, і працювала над репертуаром, розрахованим на міжнародну аудиторію. Її творчий шлях відрізняється від попкар'єри багатьох інших учасників проєкту.

У 2024-2025 роках у музичних каталогах Домскі з'являлися композиції та релізи, серед яких альбом Spadok і сингл Santa Lucia. Це свідчить про продовження її музичної діяльності.

Аріна Домскі (фото: instagram.com/arinadomski)

Даша Коломієць

Після "Фабрики зірок" Даша Коломієць працювала телеведучою та радіоведучою, займалася диджеїнгом і музичним продюсуванням. Згодом її діяльність змістилася в бік культурних проєктів і міжнародної комунікації про Україну.

Коломієць стала авторкою та продюсеркою проєкту Diary of War, у якому українці діляться особистими історіями про війну, а також заснувала музичний застосунок MusiCures. Вона організовує українські культурні події у США та працює над тим, щоб міжнародна аудиторія краще розуміла український досвід. У її випадку музичне телешоу стало лише початком кар'єри, яка згодом охопила культурну дипломатію й продюсування.