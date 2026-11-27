У сьомому випуску романтичного реаліті "Холостяк" В'ячеслав Кравцов продовжив зближуватися з учасницями. Цього тижня на дівчат чекали незвичайні побачення, романтичні сюрпризи, відверті розмови та Церемонія троянд, під час якої холостяк попрощався одразу з двома учасницями.

Хто продовжив боротьбу за серце В'ячеслава, кому довелося попрощатися з проєктом та чим запам'ятався сьомий випуск від 27 листопада - читайте у матеріалі Styler.

Хто залишився на "Холостяку-15" після сьомого випуску

Діана Зотова

Тетяна Бевз

Валерія Полянська

Вікторія Хилюк

Любов Конате

Хто покинув "Холостяк" у сьомому випуску

Лія Янголенко - не отримала троянду під час Церемонії троянд.

Христина Горняк - також залишила проєкт після рішення В'ячеслава Кравцова на Церемонії троянд.

Найцікавіші моменти сьомого випуску

Особливе вручення троянди Любові Конате

На початку сьомого випуску В'ячеслав Кравцов влаштував романтичний сюрприз Любові Конате. Баскетболіст в особливій атмосфері вручив учасниці троянду та зізнався, що хоче дати шанс їхнім стосункам.

Під час зустрічі між ними відбувся перший поцілунок, який став другим для головного героя на проєкті.

Після цього Кравцов повіз дівчину до готелю, де запропонував їй провести час на самоті, відпочити від інших учасниць та емоційно перезавантажитися.

В'ячеслав Кравцов та Любов Конате (скриншот)

Романтичне побачення з Лією Янголенко

В'ячеслав Кравцов також запросив на індивідуальне побачення Лію Янголенко. Під час зустрічі учасниця розповіла про свої попередні стосунки, причини розставань та риси, які цінує в чоловіках.

Відверта розмова змусила баскетболіста замислитися над їхньою сумісністю. Зокрема, йому не сподобалася позиція дівчини щодо завершення стосунків у період, коли її колишній партнер переживав труднощі.

Сама Лія залишилася задоволеною побаченням та зізналася, що помічає у В'ячеславі дедалі більше рис, які їй імпонують.

В'ячеслав Кравцов та Лія Янголенко (скриншот)

Відверте побачення з Тетяною Бевз

Для Тетяни В'ячеслав Кравцов організував незвичайне побачення за мотивами фільму "Велика, смілива, красива подорож". Під час зустрічі пара символічно зазирнула у минуле та майбутнє, поділившись особистими переживаннями, страхами та мріями.

Баскетболіст вперше на проєкті розповів учасниці про онкологічне захворювання своєї матері, а Тетяна поділилася болючою історією втрати старшої сестри.

Також вони обговорили попередні стосунки, сімейні цінності та плани на майбутнє. Одним із сюрпризів для Бевз стала можливість сісти за кермо Ferrari.

Відверті розмови неабияк зблизили пару, а Кравцов переконався, що Тетяна готова до нових стосунків. Наприкінці побачення баскетболіст вручив учасниці троянду.

В'ячеслав Кравцов та Тетяна Бевз (скриншот)

Казкове побачення з Валерією Полянською

Для Валерії Полянської В'ячеслав Кравцов організував романтичне побачення за мотивами казки "Аліса в Країні Див". Спочатку пара зіграла в гру з різноманітними завданнями, які допомогли їм розкритися одне перед одним та додали романтики зустрічі.

Продовженням побачення стало тематичне чаювання, під час якого вони обговорили життєві цінності, складні періоди минулого та мрії про майбутнє.

Наприкінці побачення на учасницю чекав ще один сюрприз - виступ фокусника, який подарував їй троянду. Хоча Полянська не до кінця зрозуміла її значення, вона залишилася впевненою у взаємній симпатії та розвитку стосунків з холостяком.

В'ячеслав Кравцов та Валерія Полянська (скриншот)

Як минув бал та відверта розмова з Діаною Зотовою

Ще однією подією сьомого випуску став тематичний бал, під час якого учасниці поринули в атмосферу світської епохи. Дівчата взяли участь у майстер-класі з бальних танців та презентували В'ячеславу Кравцову власноруч створені маски, кожна деталь яких мала особливе значення.

Не обійшлося і без напруження між учасницями. Причиною стала новина про поцілунок баскетболіста з Любов'ю Конате, якою дівчина поділилася з іншими учасницями.

Під час розмови наодинці Діана Зотова поділилася з баскетболістом своїми переживаннями щодо його зближення з іншими учасницями та пояснила, чому поки не готова до поцілунків. Також пара обговорила сімейні цінності та можливість поєднання модельної кар'єри за кордоном з особистим життям.

В'ячеслав Кравцов та Діана Зотова (скриншот)

Як пройшла Церемонія троянд

Церемонія троянд у сьомому випуску не обійшлася без романтичних моментів, хвилювань та непростих рішень.

Вручаючи троянду Любові Конате, В'ячеслав Кравцов зазначив, що радий тому, що їм вдалося подолати непорозуміння та знайти спільну мову.

Несподіванкою для учасниць стало прощання з Лією Янголенко. Попри індивідуальне побачення, баскетболіст так і не відчув, що в особистому світі дівчини є місце для нього.

Коли залишилася остання троянда, за неї боролися Діана Зотова та Христина Горняк. Кравцов віддав перевагу Діані, зазначивши, що вона надихає його говорити правду, а основою щирих стосунків є чесність, довіра та прийняття.

Христині ж довелося попрощатися з проєктом. Холостяк пояснив своє рішення тим, що без впевненості в людині на початку стосунків побудувати міцний союз буде складно.

Таким чином, за результатами сьомого випуску "Холостяка" проєкт покинули дві учасниці, а боротьбу за серце В'ячеслава Кравцова продовжили п'ять дівчат.

Що було у попередньому випуску "Холостяка"

Нагадаємо, що шостий випуск романтичного реаліті, який вийшов 20 листопада, запам'ятався поверненням учасниць до шкільних років. В'ячеслав Кравцов організував групове побачення для Любові Конате, Христини Горняк та Єлизавети Проценко.

Одним із найромантичніших моментів випуску стало індивідуальне побачення з Вікторією Хилюк, для якої баскетболіст організував вечерю на крилі літака.

Не обійшлося і без непростих прощань. Єлизавета Колношенко залишила проєкт після розмови про іншого чоловіка, а Дар'я Харитонова вирішила піти за власною ініціативою. Єлизавета Проценко не отримала троянду через відсутність розвитку романтичних стосунків із Кравцовим.

Наприкінці випуску баскетболіст заінтригував глядачів, коли провів Любов Конате до автомобіля без троянди та поїхав разом із нею. Загалом до сьомого тижня проєкту дійшли сім учасниць.