У шостому випуску романтичного реаліті "Холостяк-15" В'ячеслав Кравцов вирішив здивувати Вікторію Хилюк незвичайним побаченням. Баскетболіст запросив дівчину на романтичну вечерю просто на крилі літака, щоб провести час удвох та краще пізнати одне одного.

Як минуло побачення Кравцова та Хилюк

Кравцов надіслав лист у будинок, де запросив Вікторію на особисте побачення. Побачення розпочалось на даху будинку, де Кравцов запропонував їй написати на листках, у яких є зерна, якусь емоцію з минулих стосунків.

"Ми кинемо ці літачки якомога далі. Коли вони приземляться - вони проростуть, як і ростуть нові стосунки та нове кохання" - пояснив свою ідею Слава.

Початок побачення Вікторії та Слави (скриншот)

Герої побачення прописували такі слова, як "обман", "байдужість", "зрада" та ділились негативним досвідом. Вікторія поділилась особистою історією про співзалежні стосунки, в яких вона пережила багато болючих моментів. Дівчина зазначила, що ця практика допомогла їй відпустити старі образи та емоції.

Момент запускання літачків (скриншот)

Вікторія розповіла, що ніколи не літала на літаку, але дуже хотіла б. Кравцов вирішив виконати її мрію настільки, наскільки можливо в умовах повномасштабного вторгення. Він влаштував романтичну вечерю прямо на крилі літака.

Вікторія та В'ячеслав на побаченні на крилу літака (скриншот)

В'ячеслав розповідав про своє минуле, що за освітою він інженер, а також поділився, що в школі був відмінником по технічним наукам: алгебра, геометрія, фізика. Крім цього він запропонував зробити декілька фотографій. Далі він запропонував Вікторії на ще одному листку з насінням написати або намалювати емоції, які б вони хотіли взяти у майбутні стосунки.

Слова на листку (скриншот)

Побачення завершилось тим, що Вікторія та В'ячеслав посадили цей листок. Як пізніше стало відомо, після екватору проекту на побаченні більше ніхто не буде отримувати троянди.

Що про участь у проєкті "Холостяк" розповіла учасниця, яка вже поїхала додому

Раніше учасниця "Холостяка-15" Катерина Петренко, яка залишила проєкт у четвертому випуску, розповіла в інтерв'ю Styler про свої почуття до головного героя. Вона зізналася, що прийшла на шоу саме заради нього, адже знала чоловіка багато років і навіть уявляла себе у фіналі. Водночас після побачення Катерина зрозуміла, що Кравцов не відчув до неї романтичного потягу, і подякувала йому за те, що він не став затягувати їхнє спілкування.

"Просто він не відчув потягу до мене, цікавості емоційної, щоб побудувати стосунки зі мною. І це окей, це неприємно в моменті чути, але це добре", - розповіла Петренко.