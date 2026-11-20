Вимикач світла почав тріщати, нагріватися або від нього з'явився запах горілого пластику? Такі ознаки можуть свідчити про несправність електричних контактів, яка створює ризик пожежі .

Styler розповідає, чому виникають ці проблеми, як розпізнати небезпеку та що робити в такій ситуації.

Чому вимикач нагрівається та тріщить

Фахівці Schneider Electric стверджують, що однією з основних причин перегрівання вимикача є ослаблені електричні з'єднання. Через поганий контакт зростає електричний опір, унаслідок чого виділяється додаткове тепло.

Проблема також може виникати через зношення внутрішніх деталей або надмірне електричне навантаження.

Тріск або дзижчання іноді свідчать про пошкоджені чи ослаблені контакти. Між ними може виникати електрична дуга, яка поступово пошкоджує внутрішні елементи вимикача та спричиняє нагрівання.

Проте звичайне коротке клацання механічного вимикача під час натискання є нормальним. Насторожити мають незвичні звуки, які повторюються або тривають після перемикання.

Окремо варто згадати димери - пристрої для регулювання яскравості освітлення. Вони можуть дещо нагріватися під час роботи через особливості конструкції. Однак сильне нагрівання, запах гару або потемніння корпусу не є нормальними навіть для таких пристроїв.

Які ознаки несправності не можна ігнорувати

Американська організація Electrical Safety Foundation International рекомендує звертати увагу на ознаки перегрівання та проблем з електропроводкою. Серед них:

панель вимикача сильно нагрівається або змінила колір;

під час увімкнення світла з'являється запах гару;

освітлення мерехтить без очевидної причини;

із вимикача чути дзижчання або незвичні звуки;

під час дотику до вимикача відчувається навіть слабкий удар струмом.

Окремо в рекомендаціях організації йдеться про те, що часте спрацьовування автоматичних вимикачів також може свідчити про проблеми в електромережі.

Британська організація Electrical Safety First також застерігає, що тріск у вимикачах, світильниках або розетках може вказувати на проблеми з електропроводкою.

Не варто спеціально торкатися підозрілого вимикача, навіть для перевірки, наскільки він гарячий. Пам'ятайте, якщо зовні немає пошкоджень, це не гарантує справності внутрішніх контактів.

Що робити, якщо вимикач почав тріщати

Насамперед припиніть користуватися несправним вимикачем. Якщо доступ до електрощитка безпечний і ви точно знаєте, який автомат відповідає за освітлення, знеструмте відповідну лінію.

Не намагайтеся кілька разів увімкнути світло, щоб перевірити, чи зник тріск. Якщо ви не знаєте, який автомат потрібно вимкнути, зверніться до електрика.

У рекомендаціях ДСНС щодо електробезпеки наголошують на тому, що ремонтувати електромережу самостійно небезпечно. Таку роботу потрібно довіряти кваліфікованим фахівцям.

Електрик має перевірити стан вимикача, контактів та проводки. Залежно від причини несправності може знадобитися заміна пристрою або ремонт пошкоджених з'єднань.

Якщо з вимикача йде дим, з'явилися іскри або виникло загоряння, залиште небезпечне місце та телефонуйте 101. Електрообладнання під напругою не можна гасити водою через ризик ураження струмом.

Навіть якщо після вимкнення світла тріск припинився, це не означає, що несправність зникла. До перевірки електриком відповідну лінію потрібно залишити знеструмленою.