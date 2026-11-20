330-тонний літак "Мрія", величезне судно та два кар'єрні самоскиди - для звичайної людини ці об'єкти здаються непорушними. Однак українські силачі доводять - людські можливості здатні дивувати навіть у таких випробуваннях.

Styler зібрав п'ять незвичайних досягнень українських богатирів - від згинання металу голими руками до перетягування багатотонної техніки.

Скрутив алюмінієву сковорідку голими руками

26 червня 2026 року стронгмен із Дніпра Дмитро Грунський встановив рекорд Guinness World Records у незвичайній категорії - найщільніше скручування алюмінієвої сковорідки чоловіком.

Спортсмену потрібно було за 30 секунд голими руками скрутити стандартну сковорідку діаметром 30 сантиметрів у максимально компактний рулон. У результаті окружність скрученої сковорідки становила лише 16,4 сантиметра.

Таке випробування потребує надзвичайної сили кистей і передпліч.





Підняття п'яти важких колод за 37 секунд

Український стронгмен Павло Кордіяка продемонстрував силу на міжнародному шоу Lo Show Dei Record у Мілані. 31 січня 2025 року він підняв п'ять колод, кожна з яких була важчою за попередню, за 37,68 секунди.

Це випробування вимагало не лише сили, а й витривалості: спортсмену потрібно було послідовно впоратися з усіма п'ятьма предметами. З другої спроби Кордіяка завершив завдання та встановив рекорд Guinness World Records.

Павло Кордіяка (скриншот)

Олег Скавиш протягнув зубами 614-тонне судно

Львівський силач Олег Скавиш, відомий як "Тягнизуб", у жовтні 2018 року зрушив із місця дослідницьке судно "Верещагіно". Він затиснув зубами канат і протягнув корабель вагою 614 тонн на 16 метрів.

Випробування відбулося біля причальної стінки судноремонтного заводу в Чорноморську. Досягнення зафіксував представник Національного реєстру рекордів України.

Олег "Тягнизуб" Скавиш (фото: CGTN)

Назар Павлів протягнув два кар'єрні БелАЗи

У липні 2014 року стронгмен Назар Павлів із Прикарпаття встановив рекорд України, який вимагав неабиякої сили та витривалості. Він протягнув два зчеплені кар'єрні самоскиди "БелАЗ" загальною масою 55 тонн 375 кг.

Зафіксований результат - 6,37 метра за 45,16 секунди. Випробування відбулося в селі Дубівці Івано-Франківської області на території кар'єру

Перед цим Павлів окремо потягнув кожну з вантажівок, а потім вирішив випробувати сили з обома машинами одночасно. Рекорд внесений до Національного реєстру рекордів України.

Вісім стронгменів зрушили з місця літак "Мрія"

Одне з наймасштабніших силових досягнень українців пов'язане з найбільшим у світі транспортним літаком Ан-225 "Мрія". 26 серпня 2021 року восьмеро стронгменів протягнули повітряне судно масою 330 тонн на 4,3 метра.

На це команді знадобилася 1 хвилина 13 секунд. Серед учасників були Сергій Конюшок, Володимир Рекша, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Денис Бережник і Віталій Герасимов.

Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Випробування відбулося на аеродромі в Гостомелі та було присвячене 30-річчю незалежності України