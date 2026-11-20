Волога в салоні автомобіля часто накопичується після дощу , снігу або через мокре взуття. Якщо залишити килимки сирими, з часом може з'явитися затхлий запах, а тканинне покриття почне псуватися. Тому досідчені автолюбителі та працівники СТО робити цього не рекомендують.

Styler детально розповість, як швидко прибрати воду з автомобільних килимків, висушити підлогу та не допустити повторної появи вологи.

Як правильно висушити автомобільні килимки

У першу чергу рекомендуємо дістати килимки з автомобіля. Гумові достатньо витерти сухою ганчіркою, а от тканинні краще добре промокнути рушником, щоб прибрати надлишок води.

Якщо килимки сильно намокли, їх краще залишити сушитися окремо в теплому приміщенні з хорошою вентиляцією. Не варто повертати їх у салон, поки вони повністю не висохнуть.

Американська автомобільна асоціація (AAA) радить для прискорення сушіння залишати двері або вікна відкритими в безпечному місці, використовувати сонячне тепло та вентилятор для циркуляції повітря.

Як прибрати воду з-під килимків в автомобілі

Це найважливіший етап, адже під тканинним покриттям може накопичуватися значно більше вологи, ніж здається на перший погляд.

Приберіть залишки води. Якщо на поверхні є калюжі, скористайтеся автомобільним пилососом для вологого прибирання. Звичайний побутовий пилосос для цього не підходить;

Якщо на поверхні є калюжі, скористайтеся автомобільним пилососом для вологого прибирання. Звичайний побутовий пилосос для цього не підходить; Промокніть покриття. Прикладіть сухі рушники до мокрої ділянки та притисніть, щоб вони увібрали воду;

Прикладіть сухі рушники до мокрої ділянки та притисніть, щоб вони увібрали воду; Організуйте циркуляцію повітря. Спрямуйте вентилятор на вологу підлогу та залиште салон провітрюватися в сухому місці;

Спрямуйте вентилятор на вологу підлогу та залиште салон провітрюватися в сухому місці; Перевірте результат. Не орієнтуйтеся лише на суху поверхню: підкладка під килимовим покриттям також має бути сухою.

Подібну послідовність видалення води рекомендує General Motors у сервісній інструкції 2025 року: спочатку використати пилосос для рідини, потім рушник і вентилятор.

Як не допустити появи плісняви та запаху сирості

Важливо не відкладати сушіння. Агентство з охорони довкілля США (EPA) зазначає, що вологі матеріали бажано висушувати протягом 24–48 годин: у більшості випадків це допомагає запобігти розвитку плісняви.

Якщо вода потрапила глибоко під покриття, самостійного провітрювання може бути недостатньо. У такому разі потрібне професійне сушіння з частковим демонтажем салонного покриття.

Не намагайтеся замаскувати запах ароматизаторами: вони не усувають джерело вологи.

Чому автомобільні килимки постійно мокрі

Якщо волога з'являється знову, потрібно шукати причину, а не просто регулярно сушити салон.

Серед можливих причин:

вода потрапляє через ущільнювачі дверей або вікон;

порушена герметичність лобового скла;

забиті дренажні канали люка або системи кондиціонування;

вода накопичується після їзди глибокими калюжами;

є пошкодження кузова або його швів.

Зверніть увагу, якщо під килимками постійно мокро, з'явився затхлий запах або чути хлюпання води під час руху, рекомендуємо звернутися на СТО для перевірки герметичності кузова та прихованих порожнин.

Головне правило - не варто повертати мокрі килимки усередину транспортного засобу, доки підлога під ними повністю не висохне. Це допоможе уникнути плісняви, неприємного запаху та подальшого пошкодження салону.