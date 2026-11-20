Шерлока Холмса грали десятки акторів, і кожен показував знаменитого детектива по-своєму. Одні залишилися в історії завдяки класичним британським екранізаціям, інші перетворили його на героя сучасних серіалів і голлівудських блокбастерів.

Styler зібрав найвідоміші кінематографічні й телевізійні версії Шерлока Холмса у хронологічному порядку та з'ясував, як склалися кар'єри акторів, які його зіграли.

Джеремі Бретт - "Пригоди Шерлока Холмса" (1984-1994)

Для багатьох шанувальників творів Артура Конан Дойла саме Джеремі Бретт став взірцевим Шерлоком Холмсом. Його детектив був елегантним, уважним до найменших деталей, часом різким і непростим у спілкуванні. Протягом десяти років актор зіграв Холмса у 41 телевізійному епізоді.

Роль принесла Бретту світову популярність і стала центральною в останньому десятилітті його кар'єри. Актор помер 12 вересня 1995 року, через рік після завершення останньої серії з його участю.

Джеремі Бретт у серіалі "Пригоди Шерлока Холмса" (скриншот)

Ніколас Роу - "Молодий Шерлок Холмс" (1985)

Ще задовго до сучасного серіалу про юність знаменитого детектива глядачі побачили молодого Шерлока у виконанні Ніколаса Роу. У фільмі Баррі Левінсона Холмс і Ватсон знайомляться під час навчання та разом беруться за розслідування загадкових подій. Для Роу ця роль стала першим великим успіхом у кіно.

Ніколас Роу у серіалі "Молодий Шерлок Холмс" (скриншот)

Згодом актор з'являвся у фільмах "Карти, гроші, два стволи", "Енігма" та "Містер Холмс". Причому в останній стрічці він знову зіграв Шерлока - цього разу актора, який зображає детектива у фільмі всередині фільму. У 2025 році Роу зіграв телеведучого Джеремі Паксмана в серіалі "Злам" (The Hack).

Ніколас Роу у серіалі "Злам" (фото: ITV)

Майкл Кейн - "Жодної зачіпки" (1988)

Ця комедія запропонувала незвичну версію знайомої історії: справжнім генієм виявляється доктор Ватсон, а Шерлок Холмс - лише актор, якого він найняв для прикриття. Майкл Кейн зіграв недолугого детектива, тоді як Бен Кінгслі виконав роль розумного й винахідливого Ватсона.

Майкл Кейн у фільмі "Жодної зачіпки" (скриншот)

Після цього Кейн залишався одним із найвідоміших британських акторів. Його можна побачити у фільмах "Темний лицар", "Початок", "Інтерстеллар" та "Тенет". У 2023 році, після виходу драми "Великий утікач", актор оголосив про завершення кар'єри.

Майкл Кейн у фільмі "Великий утікач" (скриншот)

Джеймс Д'Арсі - "Шерлок" (2002)

У телевізійному фільмі Sherlock глядачам представили молодшого Шерлока, який тільки починає утверджуватися як детектив. Джеймс Д'Арсі зіграв Холмса, що протистоїть злочинному світу Лондона та своєму знаменитому ворогу - професору Моріарті.

Джеймс Д'Арсі у фільмі "Шерлок" (скриншот)

Згодом актор з'явився в "Хмарному атласі", "Дюнкерку", "Оппенгеймері" та серіалі "Агент Картер", де виконав роль Едвіна Джарвіса. Останніми роками Д'Арсі знімався в серіалах "Сузір'я" (2024), "Морська поліція: Тоні та Зіва" (2025) і "Завдання Віжена" (2026), у якому повернувся до всесвіту Marvel.

Джеймс Д'Арсі у серіалі "Завдання Віжена" (скриншот)

Руперт Еверетт - "Шерлок Холмс і справа про шовкову панчоху" (2004)

Британський актор Руперт Еверетт зіграв Холмса в телевізійному детективі, події якого розгортаються на початку XX століття. Його Шерлок розслідує справу серійного злочинця, а допомагає йому доктор Ватсон у виконанні Ієна Гарта.

Руперт Еверетт у фільмі "Шерлок Холмс і справа про шовкову панчоху" (скриншот)

Еверетт продовжив працювати в кіно, театрі та як режисер. У 2018 році він зняв фільм "Щасливий принц" про останні роки життя Оскара Вайлда, де сам виконав головну роль. У 2025 році актор з'явився в музичній екранізації "Джульєтта і Ромео", а у 2026-му - в британській історичній драмі "Madfabulous".

Руперт Еверетт у фільмі "Madfabulous" (скриншот)

Роберт Дауні-молодший - "Шерлок Холмс" (2009-2011)

У 2009 році режисер Гай Річі представив Шерлока, який не лише розгадує загадки, а й майстерно б'ється, постійно потрапляє в небезпечні ситуації та має доволі специфічне почуття гумору. Роберт Дауні-молодший зіграв головну роль, а Джуд Лоу став його незмінним напарником доктором Ватсоном. У 2011 році актори повернулися в продовженні "Шерлок Холмс: Гра тіней".

Роберт Дауні-молодший у фільмі "Шерлок Холмс" (скриншот)

Після цього Дауні-молодший продовжив зніматися в кіновсесвіті Marvel, зіграв у "Оппенгеймері", за який отримав "Оскар" у 2024 році, та серіалі "Симпатик". Тепер актор повертається до Marvel уже не як Тоні Старк, а як Доктор Дум у фільмі "Месники: Судний день", прем'єру якого заплановано на 18 грудня 2026 року.

Роберт Дауні-молодший у фільмі "Оппенгеймер" (скриншот)

Бенедикт Камбербетч - "Шерлок" (2010-2017)

Саме ця екранізація перенесла Холмса в сучасний Лондон, де замість листів використовують смартфони, а детективні розслідування стають справою не лише поліції, а й інтернет-користувачів. Бенедикт Камбербетч зіграв блискучого, але складного в спілкуванні Шерлока, а Мартін Фрімен - терплячого доктора Джона Ватсона. Серіал BBC виходив протягом чотирьох сезонів, а останні епізоди показали у 2017 році.

Бенедикт Камбербетч у серіалі "Шерлок" (скриншот)

Після "Шерлока" Камбербетч став однією з головних зірок Marvel, зігравши Доктора Стренджа. Також він знімався в "Грі в імітацію", "У руках пса" та фільмах Веса Андерсона. У 2025 році актор з'явився в драмі "Те, що з пір'ям" та комедії "Роузі", де його партнеркою стала Олівія Колман.

Бенедикт Камбербетч у фільмі "Роузі" (скриншот)

Джонні Лі Міллер - "Елементарно" (2012-2019)

У цьому американському серіалі Шерлок переїхав із Лондона до Нью-Йорка, а доктор Ватсон став жінкою. Детектива зіграв Джонні Лі Міллер, а його напарницю Джоан Ватсон - Люсі Лью. Протягом семи сезонів герої разом розслідували злочини, поступово перетворюючись із вимушених сусідів на справжніх партнерів.

Джонні Лі Міллер у серіалі "Елементарно" (скриншот)

Міллер був відомим ще до цієї ролі завдяки фільмам "Хакери" та "На голці". Після завершення "Елементарно" він зіграв британського прем'єр-міністра Джона Мейджора в п'ятому сезоні "Корони", з'явився у військовому бойовику "Перекладач" Гая Річі та фільмі "The Uprising" 2026 року.

Джонні Лі Міллер у фільмі "Перекладач" (скриншот)

Ієн Маккеллен - "Містер Холмс" (2015)

У фільмі "Містер Холмс" глядачам показали зовсім іншого Шерлока. Детектив уже давно відійшов від справ, живе в сільській місцевості та намагається відновити в пам'яті подробиці свого останнього розслідування. Ієн Маккеллен зіграв літнього Холмса, який поступово усвідомлює, що навіть його виняткова пам'ять не є бездоганною.

Ієн Маккеллен у фільмі "Містер Холмс" (скриншот)

Виконавець ролей Гендальфа у "Володарі перснів" і Магнето у фільмах "Люди Ікс" продовжує працювати попри поважний вік. У 2026 році Маккеллен з'явився у фільмі Стівена Содерберга "Крістофери" та британській драмі "Френк і Персі". Він також заявлений серед акторів майбутніх "Месників: Судний день".

Ієн Маккеллен у фільмі "Крістофери" (скриншот)

Вілл Феррелл - "Холмс і Ватсон" (2018)

Ще одну незвичну версію знаменитої історії представили у комедії "Холмс і Ватсон". Цього разу Шерлока зіграв Вілл Феррелл, а доктора Ватсона - Джон Сі Райлі. Замість серйозних розслідувань глядачі отримали пародію на класичні детективи, наповнену абсурдними ситуаціями та жартами.

Вілл Феррелл у фільмі "Холмс і Ватсон"

Феррелл продовжив комедійну кар'єру та працював продюсером. У 2023 році він з'явився у фільмі "Барбі", а у 2025-му зіграв разом із Різ Візерспун у комедії "Щиро запрошуємо Вас".

Вілл Феррелл у фільмі "Щиро запрошуємо Вас" (скриншот)

Генрі Кавілл - "Енола Холмс" (2020-2026)

У фільмах Netflix головною героїнею стала молодша сестра Шерлока - Енола Холмс у виконанні Міллі Боббі Браун. Генрі Кавілл зіграв її знаменитого старшого брата: стриманого, уважного та значно менш ексцентричного, ніж Шерлок у виконанні Роберта Дауні-молодшого.

Генрі Кавілл у фільмі "Енола Холмс 2" (скриншот)

Роль детектива стала для Кавілла ще одним відомим образом після Супермена та Ґеральта із серіалу "Відьмак". У 2022 році він повернувся до Шерлока в другому фільмі про Енолу, а у 2026-му знову зіграв його в третій частині. За сюжетом "Еноли Холмс 3", детектив зникає, і його сестрі доводиться взятися за нове розслідування. Кавілл також працює над новими проєктами, зокрема шпигунською комедією Netflix, для якої у 2026 році оголосили акторський склад за його участю.

Генрі Кавілл у серіалі "Відьмак" (скриншот)

Девід Тьюліс - "Шерлок і донька" (2025)

У 2025 році до списку екранних Шерлоків приєднався Девід Тьюліс, відомий глядачам за роллю Ремуса Люпина у фільмах про Гаррі Поттера. У серіалі "Шерлок і донька" детектив опиняється у складному становищі, коли несподівана поява молодої жінки змінює його життя та розслідування.

Девід Тьюліс у серіалі "Шерлок і донька" (скриншот)

Тьюліс до цього вже мав велику фільмографію, зокрема ролі у "Фарґо", "Диво-жінці", "Пісочному чоловікові" та "Каосі". У 2025 році він також зіграв у драмі "Те, що з пір'ям", де головну роль виконав Бенедикт Камбербетч.

Девід Тьюліс у фільмі "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (скриншот)

Гіро Файнс-Тіффін - "Молодий Шерлок" (2026)

Найновішу телевізійну версію історії знаменитого детектива представив Гай Річі, який раніше вже працював над фільмами з Робертом Дауні-молодшим. У серіалі "Молодий Шерлок", прем'єра якого відбулася 4 березня 2026 року головну роль отримав Гіро Файнс-Тіффін.

Гіро Файнс-Тіффін у серіалі "Молодий Шерлок" (скриншот)

Ця історія переносить глядачів у 1870-ті роки, коли майбутній детектив ще навчається в Оксфорді та лише починає розкривати свій талант. Історія молодого детектива матиме продовження. Amazon офіційно підтвердив другий сезон, у якому Файнс-Тіффін знову виконає головну роль. Файнс-Тіффін до серіалу "Молодий Шерлок" здобув популярність завдяки романтичній кінофраншизі "Після". Крім цього він зіграв у фільмі "Гаррі Поттер і Напівкровний принц" маленького Тома Редла, він же Лорд Воландеморт.