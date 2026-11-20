Шерлока Холмса грали десятки акторів, і кожен показував знаменитого детектива по-своєму. Одні залишилися в історії завдяки класичним британським екранізаціям, інші перетворили його на героя сучасних серіалів і голлівудських блокбастерів.
Styler зібрав найвідоміші кінематографічні й телевізійні версії Шерлока Холмса у хронологічному порядку та з'ясував, як склалися кар'єри акторів, які його зіграли.
Джеремі Бретт - "Пригоди Шерлока Холмса" (1984-1994)
Для багатьох шанувальників творів Артура Конан Дойла саме Джеремі Бретт став взірцевим Шерлоком Холмсом. Його детектив був елегантним, уважним до найменших деталей, часом різким і непростим у спілкуванні. Протягом десяти років актор зіграв Холмса у 41 телевізійному епізоді.
Роль принесла Бретту світову популярність і стала центральною в останньому десятилітті його кар'єри. Актор помер 12 вересня 1995 року, через рік після завершення останньої серії з його участю.
Ніколас Роу - "Молодий Шерлок Холмс" (1985)
Ще задовго до сучасного серіалу про юність знаменитого детектива глядачі побачили молодого Шерлока у виконанні Ніколаса Роу. У фільмі Баррі Левінсона Холмс і Ватсон знайомляться під час навчання та разом беруться за розслідування загадкових подій. Для Роу ця роль стала першим великим успіхом у кіно.
Згодом актор з'являвся у фільмах "Карти, гроші, два стволи", "Енігма" та "Містер Холмс". Причому в останній стрічці він знову зіграв Шерлока - цього разу актора, який зображає детектива у фільмі всередині фільму. У 2025 році Роу зіграв телеведучого Джеремі Паксмана в серіалі "Злам" (The Hack).
Майкл Кейн - "Жодної зачіпки" (1988)
Ця комедія запропонувала незвичну версію знайомої історії: справжнім генієм виявляється доктор Ватсон, а Шерлок Холмс - лише актор, якого він найняв для прикриття. Майкл Кейн зіграв недолугого детектива, тоді як Бен Кінгслі виконав роль розумного й винахідливого Ватсона.
Після цього Кейн залишався одним із найвідоміших британських акторів. Його можна побачити у фільмах "Темний лицар", "Початок", "Інтерстеллар" та "Тенет". У 2023 році, після виходу драми "Великий утікач", актор оголосив про завершення кар'єри.
Джеймс Д'Арсі - "Шерлок" (2002)
У телевізійному фільмі Sherlock глядачам представили молодшого Шерлока, який тільки починає утверджуватися як детектив. Джеймс Д'Арсі зіграв Холмса, що протистоїть злочинному світу Лондона та своєму знаменитому ворогу - професору Моріарті.
Згодом актор з'явився в "Хмарному атласі", "Дюнкерку", "Оппенгеймері" та серіалі "Агент Картер", де виконав роль Едвіна Джарвіса. Останніми роками Д'Арсі знімався в серіалах "Сузір'я" (2024), "Морська поліція: Тоні та Зіва" (2025) і "Завдання Віжена" (2026), у якому повернувся до всесвіту Marvel.
Руперт Еверетт - "Шерлок Холмс і справа про шовкову панчоху" (2004)
Британський актор Руперт Еверетт зіграв Холмса в телевізійному детективі, події якого розгортаються на початку XX століття. Його Шерлок розслідує справу серійного злочинця, а допомагає йому доктор Ватсон у виконанні Ієна Гарта.
Еверетт продовжив працювати в кіно, театрі та як режисер. У 2018 році він зняв фільм "Щасливий принц" про останні роки життя Оскара Вайлда, де сам виконав головну роль. У 2025 році актор з'явився в музичній екранізації "Джульєтта і Ромео", а у 2026-му - в британській історичній драмі "Madfabulous".
Роберт Дауні-молодший - "Шерлок Холмс" (2009-2011)
У 2009 році режисер Гай Річі представив Шерлока, який не лише розгадує загадки, а й майстерно б'ється, постійно потрапляє в небезпечні ситуації та має доволі специфічне почуття гумору. Роберт Дауні-молодший зіграв головну роль, а Джуд Лоу став його незмінним напарником доктором Ватсоном. У 2011 році актори повернулися в продовженні "Шерлок Холмс: Гра тіней".
Після цього Дауні-молодший продовжив зніматися в кіновсесвіті Marvel, зіграв у "Оппенгеймері", за який отримав "Оскар" у 2024 році, та серіалі "Симпатик". Тепер актор повертається до Marvel уже не як Тоні Старк, а як Доктор Дум у фільмі "Месники: Судний день", прем'єру якого заплановано на 18 грудня 2026 року.
Бенедикт Камбербетч - "Шерлок" (2010-2017)
Саме ця екранізація перенесла Холмса в сучасний Лондон, де замість листів використовують смартфони, а детективні розслідування стають справою не лише поліції, а й інтернет-користувачів. Бенедикт Камбербетч зіграв блискучого, але складного в спілкуванні Шерлока, а Мартін Фрімен - терплячого доктора Джона Ватсона. Серіал BBC виходив протягом чотирьох сезонів, а останні епізоди показали у 2017 році.
Після "Шерлока" Камбербетч став однією з головних зірок Marvel, зігравши Доктора Стренджа. Також він знімався в "Грі в імітацію", "У руках пса" та фільмах Веса Андерсона. У 2025 році актор з'явився в драмі "Те, що з пір'ям" та комедії "Роузі", де його партнеркою стала Олівія Колман.
Джонні Лі Міллер - "Елементарно" (2012-2019)
У цьому американському серіалі Шерлок переїхав із Лондона до Нью-Йорка, а доктор Ватсон став жінкою. Детектива зіграв Джонні Лі Міллер, а його напарницю Джоан Ватсон - Люсі Лью. Протягом семи сезонів герої разом розслідували злочини, поступово перетворюючись із вимушених сусідів на справжніх партнерів.
Міллер був відомим ще до цієї ролі завдяки фільмам "Хакери" та "На голці". Після завершення "Елементарно" він зіграв британського прем'єр-міністра Джона Мейджора в п'ятому сезоні "Корони", з'явився у військовому бойовику "Перекладач" Гая Річі та фільмі "The Uprising" 2026 року.
Ієн Маккеллен - "Містер Холмс" (2015)
У фільмі "Містер Холмс" глядачам показали зовсім іншого Шерлока. Детектив уже давно відійшов від справ, живе в сільській місцевості та намагається відновити в пам'яті подробиці свого останнього розслідування. Ієн Маккеллен зіграв літнього Холмса, який поступово усвідомлює, що навіть його виняткова пам'ять не є бездоганною.
Виконавець ролей Гендальфа у "Володарі перснів" і Магнето у фільмах "Люди Ікс" продовжує працювати попри поважний вік. У 2026 році Маккеллен з'явився у фільмі Стівена Содерберга "Крістофери" та британській драмі "Френк і Персі". Він також заявлений серед акторів майбутніх "Месників: Судний день".
Вілл Феррелл - "Холмс і Ватсон" (2018)
Ще одну незвичну версію знаменитої історії представили у комедії "Холмс і Ватсон". Цього разу Шерлока зіграв Вілл Феррелл, а доктора Ватсона - Джон Сі Райлі. Замість серйозних розслідувань глядачі отримали пародію на класичні детективи, наповнену абсурдними ситуаціями та жартами.
Феррелл продовжив комедійну кар'єру та працював продюсером. У 2023 році він з'явився у фільмі "Барбі", а у 2025-му зіграв разом із Різ Візерспун у комедії "Щиро запрошуємо Вас".
Генрі Кавілл - "Енола Холмс" (2020-2026)
У фільмах Netflix головною героїнею стала молодша сестра Шерлока - Енола Холмс у виконанні Міллі Боббі Браун. Генрі Кавілл зіграв її знаменитого старшого брата: стриманого, уважного та значно менш ексцентричного, ніж Шерлок у виконанні Роберта Дауні-молодшого.
Роль детектива стала для Кавілла ще одним відомим образом після Супермена та Ґеральта із серіалу "Відьмак". У 2022 році він повернувся до Шерлока в другому фільмі про Енолу, а у 2026-му знову зіграв його в третій частині. За сюжетом "Еноли Холмс 3", детектив зникає, і його сестрі доводиться взятися за нове розслідування. Кавілл також працює над новими проєктами, зокрема шпигунською комедією Netflix, для якої у 2026 році оголосили акторський склад за його участю.
Девід Тьюліс - "Шерлок і донька" (2025)
У 2025 році до списку екранних Шерлоків приєднався Девід Тьюліс, відомий глядачам за роллю Ремуса Люпина у фільмах про Гаррі Поттера. У серіалі "Шерлок і донька" детектив опиняється у складному становищі, коли несподівана поява молодої жінки змінює його життя та розслідування.
Тьюліс до цього вже мав велику фільмографію, зокрема ролі у "Фарґо", "Диво-жінці", "Пісочному чоловікові" та "Каосі". У 2025 році він також зіграв у драмі "Те, що з пір'ям", де головну роль виконав Бенедикт Камбербетч.
Гіро Файнс-Тіффін - "Молодий Шерлок" (2026)
Найновішу телевізійну версію історії знаменитого детектива представив Гай Річі, який раніше вже працював над фільмами з Робертом Дауні-молодшим. У серіалі "Молодий Шерлок", прем'єра якого відбулася 4 березня 2026 року головну роль отримав Гіро Файнс-Тіффін.
Ця історія переносить глядачів у 1870-ті роки, коли майбутній детектив ще навчається в Оксфорді та лише починає розкривати свій талант. Історія молодого детектива матиме продовження. Amazon офіційно підтвердив другий сезон, у якому Файнс-Тіффін знову виконає головну роль. Файнс-Тіффін до серіалу "Молодий Шерлок" здобув популярність завдяки романтичній кінофраншизі "Після". Крім цього він зіграв у фільмі "Гаррі Поттер і Напівкровний принц" маленького Тома Редла, він же Лорд Воландеморт.
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