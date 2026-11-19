"Як я зустрів вашу маму" завершився ще у 2014 році, але історія п'ятьох друзів із Нью-Йорка досі залишається однією з найвідоміших телевізійних комедій. За 12 років після фіналу його зірки встигли змінити амплуа, побудувати нові кар'єри та навіть знову попрацювати разом.

Styler розповідає, як зараз виглядають актори, яких глядачі пам'ятають за ролями Теда, Робін, Маршалла, Лілі та Барні.

Про що серіал "Як я зустрів вашу маму"

Американський ситком "Як я зустрів вашу маму" виходив із 2005 до 2014 року й за дев'ять сезонів став однією з найвідоміших телевізійних комедій свого часу. В основі сюжету - розповідь архітектора Теда Мосбі, який у 2030 році вирішує пояснити своїм дітям, як познайомився з їхньою мамою. Щоправда, замість короткої історії знайомства він згадує роки побачень, невдалих романів, дивних пригод і життя зі своїми найближчими друзями.

Разом із Тедом глядачі спостерігали за стосунками Маршалла та Лілі, романтичними пригодами Барні й кар'єрою Робін. Герої постійно збиралися в нью-йоркському барі MacLaren's, сварилися, мирилися, закохувалися та поступово дорослішали. Серіал запам'ятався незвичною побудовою сюжету, численними жартами, які повторювалися протягом сезонів, і загадкою особистості майбутньої дружини Теда, відповідь на яку глядачі чекали майже дев'ять років.

Джош Реднор - Тед Мосбі

У серіалі Тед Мосбі дев'ять сезонів шукав жінку, з якою хотів провести решту життя. Самому Джошу Реднору знадобилося трохи більше часу, щоб створити сім'ю. У січні 2024 року 49-річний актор одружився з психологинею Джорданою Джейкобс, з якою познайомився під час ретриту у 2022-му. А в лютому 2026 року він повідомив, що кілька місяців тому в подружжя народився син. Для Реднора це перша дитина.

Джош Реднор у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

З акторською кар'єрою в нього теж усе склалося цікаво. Після ситкому він зіграв у серіалі "Мисливці" з Аль Пачіно, почав записувати власні пісні та випустив сольний альбом "Eulogy". У 2025 році разом зі сценаристом Крейгом Томасом запустив подкаст "How We Made Your Mother", у якому вони повертаються до старих серій і діляться історіями зі знімань. А влітку 2026-го Реднор уперше вийшов на лондонську театральну сцену у виставі "Hit Machine".

Джош Реднор у серіалі "Мисливці" (скриншот)

Кобі Смолдерс - Робін Щербацьки

Після ролі Робін Кобі Смолдерс не довелося довго шукати нову роботу. Ще під час знімань ситкому вона приєдналася до кіновсесвіту Marvel, де зіграла агентку Марію Гілл.

Кобі Смолдерс у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

Акторку можна побачити у фільмах про Месників, "Першому меснику: Зимовому солдаті" та серіалі "Таємне вторгнення". Вона також зіграла головну роль у детективному серіалі "Стамптаун", який, потім, закрили після першого сезону.

Кобі Смолдерс у фільмі "Месники" (скриншот)

У 2026 році Смолдерс з'явилася в серіалі "Правдива терапія" - і не сама, а разом із Джейсоном Сіґелом, який колись грав Маршалла. Цього разу вони зіграли людей, між якими виникають романтичні почуття. Крім того, акторка приєдналася до серіалу Netflix "Лінкольн для адвоката". У четвертому сезоні вона зіграла Емі Фінч, зведену сестру головного героя Міккі Галлера, а у п'ятому сезоні її історія продовжиться.

Кобі Смолдерс у серіалі "Правдива терапія" (скриншот)

Джейсон Сіґел - Маршалл Еріксен

Джейсон Сіґел ще за часів "Як я зустрів вашу маму" встигав зніматися у великому кіно. Саме він зіграв головні ролі в комедіях "У прольоті" та "Кохаю тебе, чувак", а також написав сценарій фільму "Маппети". Пізніше актор узявся за серйозніші історії. Зокрема, у драмі "Кінець туру" він перевтілився в письменника Девіда Фостера Воллеса, показавши зовсім інший бік свого таланту.

Ніл Патрік Гарріс і Джейсон Сіґел в серіалі "Як я зустрів вашу маму"

Зараз Сіґел знімається у серіалі "Правдива терапія", який сам допоміг створити. Його персонаж - психотерапевт, який після особистої трагедії починає порушувати професійні правила й говорити пацієнтам усе, що думає. У січні 2026 року вийшов третій сезон, а четвертий уже офіційно замовлений. Сіґел також працює над психологічним трилером "Sponsor", для якого написав сценарій і в якому має зіграти головну роль.

Джейсон Сіґел у серіалі "Правдива терапія" (скриншот)

Ніл Патрік Гарріс - Барні Стінсон

Важко уявити Барні Стінсона без дорогого костюма, самовпевнених жартів і його нескінченних історій про знайомства. Проте після завершення ситкому Ніл Патрік Гарріс не став триматися за образ комедійного героя. У фільмі "Загублена" він зіграв одержимого колишнього хлопця головної героїні, а в серіалі "Лемоні Снікет: 33 нещастя" - підступного графа Олафа, який постійно змінює зовнішність.

Ніл Патрік Гарріс у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

У 2025 році Гарріс з'явився в серіалі "Декстер: Воскресіння" в ролі Лоуелла Слоуна, серійного вбивці на прізвисько Колекціонер татуювань. А у 2026-му глядачі побачили його у британській драматичній комедії "Sunny Dancer" разом із Беллою Рамзі. Паралельно актор продовжує працювати на Бродвеї. Зокрема, став одним зі співпродюсерів мюзиклу "The Lost Boys", прем'єра якого відбулася у квітні 2026 року.

Ніл Патрік Гарріс у фільмі "Sunny Dancer" (скриншот)

Елісон Ганніган - Лілі Олдрін

Для Елісон Ганніган роль Лілі була далеко не першою великою роботою. Ще до "Як я зустрів вашу маму" її знали як Віллоу із серіалу "Баффі - переможниця вампірів" та Мішель із фільмів "Американський пиріг". Після завершення історії про п'ятьох друзів акторка продовжила працювати на телебаченні, але головних ролей у великих серіалах у неї стало значно менше. Натомість вона кілька років вела шоу ілюзіоністів "Penn & Teller: Fool Us".

Елісон Ганніган у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

У 2023 році Ганніган несподівано з'явилася в американських "Танцях із зірками" та пройшла майже весь конкурс. А в лютому 2026-го на екрани вийшла романтична комедія "Холостяк в Італії", у якій вона знялася разом із Кевіном Джеймсом. У центрі сюжету - чоловік, якого наречена покинула перед весіллям у Римі. Однак він вирішує не скасовувати подорож і поступово знайомиться з людьми, які допомагають йому пережити розрив. Ганніган зіграла одну з другорядних ролей - Меган.

Елісон Ганніган та Кім Коутс у фільмі "Холостяк в Італії" (скриншот)

Крістін Міліоті - Трейсі Макконнелл

Крістін Міліоті з'явилася в "Як я зустрів вашу маму" лише наприкінці серіалу, проте саме на її героїню глядачі чекали дев'ять сезонів. Після ролі Трейсі вона знялася у фантастичній комедії "Палм-Спрінґз", серіалі "Створена для кохання" та одному з найвідоміших епізодів "Чорного дзеркала" - "USS Callister".

Крістін Міліоті у серіалі "Як я зустрів вашу маму" (скриншот)

Утім, справжній новий етап у її кар'єрі настав після серіалу "Пінгвін" 2024 року. Міліоті зіграла Софію Фальконе - небезпечну спадкоємицю кримінальної родини, яка бореться за владу в Готемі. У 2025 році ця роль принесла їй першу премію "Еммі".

Крістін Міліоті у серіалі "Пінгвін" (скриншот)

Того ж року вона повернулася до "Чорного дзеркала" в продовженні історії "USS Callister", а в серпні 2026-го вийшла чорна комедія з елементами жахів "Buddy" за її участю. Акторка, яка колись зіграла добру й романтичну Трейсі, тепер дедалі частіше з'являється в похмурих і непередбачуваних історіях.