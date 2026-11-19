Цей гарбузовий крем-суп я вперше скуштувала в одному зі львівських ресторанів та вирішила обов'язково відтворити вдома . Після кількох спроб знайшла поєднання інгредієнтів, яке дозволяє отримати ніжну консистенцію та насичений смак без складних кулінарних технік.

Гарбузові крем-супи я куштувала і раніше, однак один із них настільки запам'ятався, що я просто не могла заспокоїтися, поки не спробувала приготувати його на власній кухні. Поєднання ніжної гарбузової основи, легкої імбирної гостроти та пряного аромату куміну мене підкорило.

Точних пропорцій ресторанної страви я не знала, тому почала експериментувати. Самостійно підбирала кількість спецій, пробувала різні поєднання та шукала потрібну консистенцію. Зрештою отримала результат, яким залишилася задоволена. Це моя найвдаліша версія гарбузового крем-супу, рецептом якої тепер можу поділитися.

Які інгредієнти потрібні для гарбузового крем-супу

Для цього рецепта я використовую звичайний гарбуз, який не потрібно попередньо запікати. Його достатньо нарізати кубиками та відварити разом із цибулею, часником та спеціями.

В ідеалі для такого супу варто взяти кокосові вершки, адже вони густіші та жирніші за кокосове молоко. Але свою найвдалішу версію я приготувала саме з кокосовим молоком, і результат мені дуже сподобався.

Для приготування знадобляться:

гарбуз очищений - 800 г;

цибуля - 1 середня;

часник - 2 зубчики;

свіжий імбир - 1 ст. л. у натертому вигляді;

мелений кумін (зіра) - 1 ч. л.;

олія - 2 ст. л.;

овочевий бульйон або вода - 500 мл;

кокосові вершки або кокосове молоко - 200 мл;

сіль - 1 ч. л. або до смаку;

чорний мелений перець - 1/4 ч. л.

Для подачі:

гарбузове насіння - 2 ст. л.;

свіжа кінза - 3 гілочки.

Час приготування: приблизно 40-45 хвилин разом із підготовкою овочів.

Складність: легка.

Як приготувати гарбузовий крем-суп із кокосовим молоком

Підготуйте овочі

Спочатку я очищаю гарбуз від шкірки та насіння, після чого нарізаю м'якоть невеликими кубиками. Цибулю дрібно ріжу, часник подрібнюю ножем, а свіжий імбир натираю на тертці.

До речі, імбир дуже зручно очищати звичайною чайною ложкою. Нею можна акуратно зішкребти тонку шкірку навіть у заглибленнях кореня, не зрізаючи зайвої м'якоті.

Обсмажте цибулю та спеції

У каструлі з товстим дном розігріваю дві столові ложки олії. Додаю цибулю та обсмажую приблизно п'ять хвилин, поки вона не стане м'якою.

Після цього додаю подрібнений часник, натертий імбир і мелений кумін. Перемішую та прогріваю все разом ще близько хвилини на помірному вогні.

Тут важливо не пересмажити часник. Якщо він підгорить, у готовому супі може з'явитися неприємна гіркота.

Додайте гарбуз і бульйон

Викладаю в каструлю нарізаний гарбуз, вливаю 500 мл овочевого бульйону або звичайної води та доводжу до кипіння.

Після цього зменшую вогонь, накриваю каструлю кришкою та залишаю варитися приблизно на 20 хвилин.

Готовність перевіряю виделкою: шматочки гарбуза мають легко проколюватися та розминатися. Якщо овоч ще твердий, продовжую варити до м'якості.

Додайте кокосове молоко

Коли гарбуз повністю розм'якшиться, вливаю 200 мл кокосового молока, додаю сіль і чорний мелений перець.

Перемішую та прогріваю суп ще приблизно три хвилини на невеликому вогні, не доводячи до активного кипіння.

Збийте суп до кремової консистенції

Знімаю каструлю з плити, даю супу трохи охолонути й обережно подрібнюю блендером до однорідності.

Якщо суп виходить занадто густим, поступово додаю трохи гарячого бульйону або води та знову перемішую.

Мені подобається, коли крем-суп досить густий, але водночас легко стікає з ложки. Тому додаткову рідину раджу вводити невеликими порціями, щоб не зробити страву водянистою.

Підготуйте суп до подачі

Окремо злегка підсмажую гарбузове насіння на сухій сковороді, постійно помішуючи, щоб воно не підгоріло.

Готовий суп розливаю в тарілки, посипаю насінням і прикрашаю листочками свіжої кінзи.

Гарбузовий крем-суп із кокосовими вершками, який я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Чим замінити кокосові вершки та як зробити суп ще смачнішим

Для гарбузового крем-супу добре підходять кокосові вершки. Вони густіші та жирніші за кокосове молоко, тому допомагають отримати особливо ніжну, кремову текстуру.

Але я вирішила спробувати приготувати суп із кокосовим молоком - і результат мене приємно здивував. Він вийшов ароматним, із легкою кокосовою ноткою та приємною консистенцією. Тож якщо вершків немає, можна використовувати молоко в такій самій кількості.

Якщо ж не вдалося знайти ні кокосових вершків, ні молока, підійдуть звичайні молочні вершки. Вони також зроблять суп ніжним, хоча характерного кокосового присмаку вже не буде.

Щоб додати кокосову нотку, можна обсмажити цибулю на нерафінованій кокосовій олії. Вона має виразніший аромат, ніж рафінована, тому краще підходить для такої заміни.

Окрему увагу раджу приділити куміну. Якщо використовуєте ціле насіння, його можна коротко прогріти на сухій сковороді, а потім подрібнити. Так аромат спеції стане виразнішим.

А ще до цього супу чудово пасують сирні тости. Хрусткий хліб із розплавленим сиром чудово доповнюють ніжну гарбузову основу.

Саме поєднання кокосового молока, імбиру та куміну допомогло мені отримати той насичений смак, якого я шукала після відвідування ресторану. Тепер це перевірений домашній рецепт, який можу рекомендувати тим, хто любить ароматні крем-супи.