Напередодні виходу Grand Theft Auto VI стало відоме ім'я акторки, яку пов'язують із головною героїнею Люсією Камінос. Манні Л. Перес уже знімалася в популярних американських серіалах, отримувала телевізійні нагороди та навіть працювала над попередньою грою серії.
Хто така Манні Л. Перес, в яких проектах знімалась та який вклад внесла в створення GTA VI, розповідає Styler.
Хто зіграв Люсію в GTA 6
Ім'я Манні Л. Перес (Manni L. Perez) з'явилося серед номінантів The Game Awards 2026 у категорії "Найкраща акторська гра". Поруч із ним організатори вказали Grand Theft Auto VI.
Це підтвердило участь американської акторки у створенні гри. Водночас премія не назвала її персонажку, а Rockstar Games ще не представила повний акторський склад.
Проте саме Перес шанувальники GTA називали виконавицею ролі Люсії ще після першого трейлера у грудні 2023 року. Гравці помітили схожість голосу, обличчя та міміки акторки з головною героїнею.
Як виглядає Манні Л. Перес у реальному житті
Манні Л. Перес справді нагадує Люсію Камінос. У них схожі риси обличчя, темне волосся, карі очі та виразні брови. Особливо помітна схожість у кадрах, де героїня має зібране волосся.
У повсякденному житті акторка експериментує із зачісками. На професійних фотографіях її можна побачити з прямим волоссям, кучерями та різними укладками.
Поки невідомо, наскільки точно розробники відтворили зовнішність Перес під час створення Люсії. Rockstar не розкривала деталей роботи над цифровою моделлю героїні.
Манні Л. Перес працювала над GTA ще до шостої частини
GTA 6 - далеко не перша співпраця Манні Л. Перес із серією Grand Theft Auto. У 2013 році вона озвучила другорядну персонажку - відвідувачку клубу у GTA V.
У 2019 році її голос знову з'явився у всесвіті Rockstar Games. Акторці приписують озвучування однієї з працівниць казино в GTA Online, яка роздає карти за столом для блекджеку.
Її персонажка з'явилася в оновленні The Diamond Casino & Resort, яке вийшло 23 липня 2019 року. Воно додало до гри розкішний казино-готель у Лос-Сантосі з новими персонажами та розвагами.
Де раніше знімалася Манні Л. Перес
Хоча для багатьох геймерів ім'я Перес стало відкриттям, у кіноіндустрії вона працює вже понад десять років.
Акторка навчалася в Школі мистецтв Тіша Нью-Йоркського університету, де опановувала акторську майстерність. Окрім роботи перед камерою, вона займається озвучуванням і захопленням рухів - технологією, яка допомагає переносити рухи акторів на персонажів комп'ютерних ігор.
У її фільмографії є кілька популярних серіалів:
- "Закон і порядок: Спеціальний корпус" - зіграла Есперансу Моралес, молоду боксерку, яка переживає складний період у житті.
- "Джессіка Джонс" - з'явилася в супергеройському серіалі Marvel у ролі Тіни.
- "Чорний список" - зіграла міс Айзексон.
- "Поліція Чикаго" - виконала роль Девон Розати.
- "Сліпа зона" - зіграла Ванессу Еккерт.
Найбільше визнання Перес принесла саме роль у "Законі і порядку". У 2020 році вона отримала Imagen Awards як найкраща акторка другого плану на телебаченні.
Що відомо про Люсію в GTA 6
Люсія Камінос - одна з двох головних персонажів GTA 6 разом із Джейсоном Дювалем.
Згідно з офіційною біографією Rockstar Games, вона виросла в Ліберті-Сіті. Батько навчав дівчину битися ще в дитинстві, а згодом Люсія опинилася у в'язниці після того, як стала на захист своєї родини.
Вийшовши на свободу, героїня вирішує більше не покладатися на удачу. Вона прагне забезпеченого життя, про яке мріяла її мати, і бачить у знайомстві з Джейсоном можливість змінити своє майбутнє.
Однак спільна кримінальна справа затягує пару в небезпечну історію, яка охоплює весь штат Леоніда.
Реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Саме після виходу гри та появи її повних титрів можна буде остаточно встановити, яку роль виконала Манні Л. Перес.
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