Домашні біляші з м'ясом - одна з тих страв, які хочеться їсти ще гарячими, щойно зі сковороди. Цього разу я приготувала їх із пухкого дріжджового тіста та соковитої начинки.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Домашні біляші з м'ясом

За основу я взяла рецепт домашніх біляшів, у якому тісто готують на молоці та воді з додаванням дріжджів. Мені сподобався цей спосіб, тому що він дозволяє отримати м'яку основу.

Я вирішила адаптувати рецепт під власні вподобання. Збільшила кількість інгредієнтів, додала до тіста вершкове масло, а до фаршу - свіжу петрушку. Завдяки цьому біляші отримали ніжніше тісто та виразніший аромат начинки.

Формувала їх закритими та обсмажувала на сковороді до золотистої скоринки.

Готові домашні біляші з м'ясом (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Що важливо знати перед приготуванням

Найголовніше в домашніх біляшах - правильно приготувати дріжджове тісто та не пересушити м'ясну начинку.

По-перше, молоко та вода для тіста мають бути теплими, приблизно 35-38 градусів. Якщо рідина буде надто гарячою, дріжджі можуть втратити активність.

По-друге, не потрібно додавати забагато борошна. Тісто для біляшів має залишатися м'яким і злегка липким. Саме така консистенція допомагає отримати пухку основу після смаження.

По-третє, начинку краще готувати з фаршу, який містить трохи жиру. Для цього добре підходить поєднання свинини та яловичини.

Ще один важливий момент - температура олії. Якщо смажити біляші на надто сильному вогні, вони швидко потемніють зовні, але м'ясо всередині може залишитися сирим.

Інгредієнти для домашніх біляшів

Із цієї кількості продуктів виходить приблизно 10-12 біляшів середнього розміру.

Для тіста:

Пшеничне борошно - 550-600 г

Молоко - 250 мл

Вода - 100 мл

Сухі дріжджі - 7 г або свіжі - 20 г

Вершкове масло - 40 г

Цукор - 1 столова ложка

Сіль - 1 чайна ложка

Рослинна олія - 1 столова ложка

Для начинки:

Свинячо-яловичий фарш - 500 г

Цибуля - 2 середні штуки

Свіжа петрушка - невеликий пучок

Холодна вода - 50-70 мл

Сіль - приблизно 1 чайна ложка

Чорний мелений перець - до смаку

Для смаження:

Рафінована рослинна олія - приблизно 400-500 мл залежно від розміру сковороди

Як приготувати домашні біляші з м'ясом

Крок 1. Готую дріжджову основу

Спочатку злегка підігріваю молоко та воду. Додаю дріжджі, цукор і дві столові ложки борошна. Добре перемішую та залишаю приблизно на 10-15 хвилин.

За цей час на поверхні має з'явитися пінна шапочка. Це означає, що дріжджі активувалися і можна переходити до замішування тіста.

Крок 2. Замішую тісто

До дріжджової суміші додаю сіль, розтоплене та охолоджене вершкове масло й рослинну олію.

Поступово всипаю просіяне борошно. Спочатку перемішую все ложкою, а потім починаю вимішувати руками.

На цьому етапі важливо не поспішати додавати борошно. Тісто може трохи липнути до рук, але після 8-10 хвилин вимішування воно стає еластичнішим.

Готове тісто перекладаю в миску, злегка змащену олією, накриваю рушником і залишаю в теплому місці приблизно на 60-90 хвилин. За цей час воно має збільшитися в об'ємі приблизно вдвічі.

Крок 3. Готую м'ясну начинку

Цибулю очищаю та дуже дрібно нарізаю. Петрушку промиваю, обсушую та подрібнюю.

До фаршу додаю цибулю, зелень, сіль і чорний мелений перець.

Після цього поступово вливаю холодну воду та ретельно вимішую начинку. Вона має бути м'якою та соковитою, але не рідкою.

М'ясна начинка для домашніх біляшів (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 4. Формую біляші

Коли тісто піднялося, злегка притискаю його руками, щоб випустити зайве повітря, та перекладаю на робочу поверхню, змащену рослинною олією.

Ділю на 10-12 приблизно однакових частин і формую кульки. Залишаю їх на 10 хвилин, щоб тісто трохи відпочило.

Кожну кульку розтягую руками в круглий коржик завтовшки приблизно 5-7 мм.

У центр викладаю 1-2 столові ложки м'ясної начинки.

Після цього збираю краї тіста до середини та ретельно защипую їх, щоб начинка залишилася всередині. Злегка приплюскую кожну заготовку долонею, надаючи їй округлої форми.

Формування біляшів із м'ясною начинкою (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Крок 5. Смажу біляші на сковороді

У глибоку сковороду наливаю рослинну олію шаром приблизно 1-1,5 см.

Розігріваю її на середньому вогні до температури приблизно 160-170 градусів.

Викладаю біляші невеликими партіями, залишаючи між ними достатньо місця.

Смажу приблизно по 5-7 хвилин із кожного боку, орієнтуючись на розмір і товщину тіста.

Під час приготування стежу, щоб скоринка не темніла надто швидко. Якщо це відбувається, трохи зменшую вогонь.

Готові біляші викладаю на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Алергени: глютен (пшениця), молоко та молочні продукти.