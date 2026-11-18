Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька, яка зараз готується вперше стати мамою , показала модний варіант образу для прохолодної погоди. Блогерка поєднала практичні речі, фактури та аксесуари в одному комплекті.

Детальніше про це розповідає Styler із посиланням на її фото в Instagram.

Який "лук" вибрала Лозовицька

Головним акцентом комплекту стала коротка чорна дублянка-"авіатор". Модель має світле хутро всередині, масивний ремінь по нижньому краю та металеві блискавки. Такий верхній одяг додає образу характеру й водночас залишається практичним варіантом для щоденного гардероба.

Під дублянку Катерина одягла світлий лонгслів та чорний светр. Манжети трохи визирають з-під рукавів куртки, створюючи невеликий контраст і додаючи комплекту багатошаровості.

Низ образу складають широкі чорні штани-карго з об'ємними кишенями та декоративними стрічками. Вільний крій робить їх комфортними для прогулянок, а заправлені всередину грубих шкіряних черевиків штанини допомагають сформувати цілісний силует.

Аксесуари - чорна в'язана шапка біні з нашивкою, сонцезахисні окуляри з тонованими лінзами та стьобана сумка через плече на ланцюжку. Саме такі деталі завершують аутфіт і роблять його більш продуманим.

Катерина Лозовицька (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

У чому секрет стильного поєднання total black

Чорний монохром не обов'язково має бути нудним або одноманітним. Образ Катерини Лозовицької демонструє, як за допомогою різних фактур, об'ємів і невеликих акцентів зробити його виразним.

Гра пропорцій

Коротка дублянка візуально врівноважує широкі штани-карго. Завдяки такому поєднанню об'ємний низ не перевантажує силует, а комплект має гармонійний вигляд.

Поєднання фактур

Матовий матеріал дублянки, пухнасте світле хутро, гладкий трикотаж, щільна тканина штанів і в'язана шапка створюють цікаву гру текстур. Це особливо важливо для монохромних комплектів, у яких немає яскравих кольорових переходів.

Світлі деталі

Хутро на дублянці та світлий верх освіжають образ і додають йому контрасту. Завдяки цьому total black не виглядає надто важким, хоча основна частина речей залишається чорною.

Лозовицька показала коротку дублянку (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Який це стиль

Образ моделі можна віднести до сучасного стрітстайлу з елементами гранжу та утилітарного стилю. Дублянка-"авіатор", широкі штани-карго, грубі черевики й в'язана шапка створюють трохи зухвалий міський комплект.

Водночас аутфіт не виглядає надто масивним завдяки світлому трикотажу та більш делікатним аксесуарам. Зокрема, стьобана сумка на ланцюжку додає образу жіночності й пом'якшує його бунтарський характер.

Катерина Лозовицька (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Як повторити образ Лозовицької

Для схожого комплекту не обов'язково шукати абсолютно ідентичні речі. Достатньо взяти за основу кілька елементів:

Коротка дублянка. Вибирайте модель із хутряним коміром або контрастною підкладкою.

Вибирайте модель із хутряним коміром або контрастною підкладкою. Широкі штани. Це можуть бути карго з накладними кишенями або просто вільні чорні штани.

Це можуть бути карго з накладними кишенями або просто вільні чорні штани. Світлий трикотаж. Светр чи лонгслів допоможе розбавити темну палітру та створити ефект багатошаровості.

Светр чи лонгслів допоможе розбавити темну палітру та створити ефект багатошаровості. Масивне взуття. Грубі черевики на товстій підошві підтримають загальний настрій комплекту.

Грубі черевики на товстій підошві підтримають загальний настрій комплекту. Аксесуари. Біні, сонцезахисні окуляри та компактна сумка завершать образ.

Головний прийом - не боятися поєднувати об'ємні речі та різні фактури. Саме вони допомагають зробити повсякденний total black виразним і стильним без зайвих кольорів.