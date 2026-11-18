Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька, яка зараз готується вперше стати мамою, показала модний варіант образу для прохолодної погоди. Блогерка поєднала практичні речі, фактури та аксесуари в одному комплекті.
Детальніше про це розповідає Styler із посиланням на її фото в Instagram.
Який "лук" вибрала Лозовицька
Головним акцентом комплекту стала коротка чорна дублянка-"авіатор". Модель має світле хутро всередині, масивний ремінь по нижньому краю та металеві блискавки. Такий верхній одяг додає образу характеру й водночас залишається практичним варіантом для щоденного гардероба.
Під дублянку Катерина одягла світлий лонгслів та чорний светр. Манжети трохи визирають з-під рукавів куртки, створюючи невеликий контраст і додаючи комплекту багатошаровості.
Низ образу складають широкі чорні штани-карго з об'ємними кишенями та декоративними стрічками. Вільний крій робить їх комфортними для прогулянок, а заправлені всередину грубих шкіряних черевиків штанини допомагають сформувати цілісний силует.
Аксесуари - чорна в'язана шапка біні з нашивкою, сонцезахисні окуляри з тонованими лінзами та стьобана сумка через плече на ланцюжку. Саме такі деталі завершують аутфіт і роблять його більш продуманим.
У чому секрет стильного поєднання total black
Чорний монохром не обов'язково має бути нудним або одноманітним. Образ Катерини Лозовицької демонструє, як за допомогою різних фактур, об'ємів і невеликих акцентів зробити його виразним.
Гра пропорцій
Коротка дублянка візуально врівноважує широкі штани-карго. Завдяки такому поєднанню об'ємний низ не перевантажує силует, а комплект має гармонійний вигляд.
Поєднання фактур
Матовий матеріал дублянки, пухнасте світле хутро, гладкий трикотаж, щільна тканина штанів і в'язана шапка створюють цікаву гру текстур. Це особливо важливо для монохромних комплектів, у яких немає яскравих кольорових переходів.
Світлі деталі
Хутро на дублянці та світлий верх освіжають образ і додають йому контрасту. Завдяки цьому total black не виглядає надто важким, хоча основна частина речей залишається чорною.
Який це стиль
Образ моделі можна віднести до сучасного стрітстайлу з елементами гранжу та утилітарного стилю. Дублянка-"авіатор", широкі штани-карго, грубі черевики й в'язана шапка створюють трохи зухвалий міський комплект.
Водночас аутфіт не виглядає надто масивним завдяки світлому трикотажу та більш делікатним аксесуарам. Зокрема, стьобана сумка на ланцюжку додає образу жіночності й пом'якшує його бунтарський характер.
Як повторити образ Лозовицької
Для схожого комплекту не обов'язково шукати абсолютно ідентичні речі. Достатньо взяти за основу кілька елементів:
- Коротка дублянка. Вибирайте модель із хутряним коміром або контрастною підкладкою.
- Широкі штани. Це можуть бути карго з накладними кишенями або просто вільні чорні штани.
- Світлий трикотаж. Светр чи лонгслів допоможе розбавити темну палітру та створити ефект багатошаровості.
- Масивне взуття. Грубі черевики на товстій підошві підтримають загальний настрій комплекту.
- Аксесуари. Біні, сонцезахисні окуляри та компактна сумка завершать образ.
Головний прийом - не боятися поєднувати об'ємні речі та різні фактури. Саме вони допомагають зробити повсякденний total black виразним і стильним без зайвих кольорів.
Раніше ми розповідали, як повторити осінній образ Люби з "Холостяка-15".