Победительница 12 сезона шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая, которая сейчас готовится впервые стать мамой , показала модный вариант образа для прохладной погоды. Блогерша объединила практичные вещи, фактуры и аксессуары в одном комплекте.

Подробнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее фото в Instagram.

Какой "лук" выбрала Лозовицкая

Главным акцентом комплекта стала короткая черная дубленка-"авиатор". Модель имеет светлый мех внутри, массивный ремень по нижнему краю и металлические молнии. Такая верхняя одежда придает образу характера и одновременно остается практичным вариантом для ежедневного гардероба.

Под дубленку Екатерина надела светлый лонгслив и черный свитер. Манжеты чуть-чуть выглядывают из-под рукавов куртки, создавая небольшой контраст и придавая комплекту многослойности.

Низ образа составляют широкие черные брюки-карго с объемными карманами и декоративными лентами. Свободный крой делает их комфортными для прогулок, а заправленные внутрь грубых кожаных ботинок штанины помогают сформировать цельный силуэт.

Аксессуары - черная вязаная шапка бини с нашивкой, солнцезащитные очки с тонированными линзами и стеганная сумка через плечо на цепочке. Именно такие детали завершают аутфит и делают его более продуманным.

Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

В чем секрет стильного сочетания total black

Черный монохром не обязательно должен быть скучным или однообразным. Образ Екатерины Лозовицкой демонстрирует, как с помощью разных фактур, объемов и небольших акцентов сделать его выразительным.

Игра пропорций

Короткая дубленка визуально уравновешивает широкие штаны-карго. Благодаря такому сочетанию объемный низ не перегружает силуэт, а комплект выглядит гармонично.

Сочетание фактур

Матовый материал дубленки, пушистый светлый мех, гладкий трикотаж, плотная ткань брюк и вязаная шапка создают интересную игру текстур. Это особенно важно для монохромных комплектов, не имеющих ярких цветовых переходов.

Светлые детали

Мех на дубленке и светлый верх освежают образ и придают ему контраст. Благодаря этому total black не выглядит слишком тяжелым, хотя основная часть вещей остается черной.

Лозовицкая показала короткую дубленку (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Какой это стиль

Образ модели можно отнести к современному стритстайлу с элементами гранжа и утилитарного стиля. Дубленка-"авиатор", широкие штаны-карго, грубые ботинки и вязаная шапка создают немного дерзкий городской комплект.

В то же время аутфит не выглядит слишком массивным благодаря светлому трикотажу и более деликатным аксессуарам. В частности, стеганная сумка на цепочке придает образу женственности и смягчает его бунтарский характер.

Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Как повторить образ Лозовицкой

Для похожего комплекта не обязательно искать абсолютно идентичные вещи. Достаточно взять за основу несколько элементов:

Короткая дубленка. Выбирайте модель с меховым воротником или контрастной подкладкой.

Выбирайте модель с меховым воротником или контрастной подкладкой. Широкие брюки. Это могут быть карго с накладными карманами или просто свободные черные брюки.

Это могут быть карго с накладными карманами или просто свободные черные брюки. Светлый трикотаж. Свитер или лонгслив поможет разбавить темную палитру и создать эффект многослойности.

Свитер или лонгслив поможет разбавить темную палитру и создать эффект многослойности. Массивная обувь. Грубые ботинки на толстой подошве поддержат общее настроение комплекта.

Грубые ботинки на толстой подошве поддержат общее настроение комплекта. Аксессуары. Бини, солнцезащитные очки и компактная сумка завершат образ.

Главный прием - не бояться сочетать объемные вещи и разные фактуры. Именно они помогают сделать повседневный total black выразительным и стильным без лишних цветов.