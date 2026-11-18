Пышное дрожжевое тесто , знакомая начинка и необычное для классической пиццы сочетание продуктов - эта выпечка многим напоминает школьные годы. Воспроизвести ее дома можно из простых ингредиентов, а начинку легко дополнить по своему вкусу.

Какие ингредиенты я выбрала для пиццы

Для основания я использовала молоко, яйцо, сливочное масло и дрожжи - так тесто получается мягким и рыхлым. Для начинки подготовила вареную колбасу, соленые огурцы и сыр. А еще добавила консервированную кукурузу: мне нравится, как она сочетается с другими ингредиентами.

Для теста:

мука - 500 г;

молоко - 250 мл;

яйцо - 1 шт.;

сливочное масло - 30-40 г;

сухие дрожжи - 7 г (или свежие - 20 г);

сахар - 1,5 ст. л.;

соль - 0,5 ч. л.

Для начинки взяла:

вареную колбасу - 300 г;

соленые огурцы - 2 шт.;

твердый сыр - 200 г; (я выбрала моцареллу)

кетчуп - по вкусу (у меня "кроткий");

майонез - по желанию;

консервированную кукурузу - по желанию.

Если хочется сменить начинку, я советую попробовать копченую или отварную курицу, а также обжаренные грибы. Можно комбинировать несколько вариантов, но не советую перегружать пиццу слишком большим количеством продуктов.

Как я замесила тесто и приготовила пиццу

Подготовила дрожжи.

Молоко немного подогрела - оно должно быть теплым, но не горячим. Добавила сахар и дрожжи, перемешала и оставила несколько минут.

Если я использую активные сухие дрожжи, предварительно их нужно растворить в теплой жидкости. Некоторые изготовители рекомендуют для активных сухих дрожжей воду температурой 35-38 градусов и примерно 15 минут для восстановления активности.

Для быстродействующих дрожжей нужно соблюдать способ использования, указанный на упаковке.

Замесила тесто.

Муку просеяла в глубокую миску, добавила соль, яйцо и дрожжевую смесь. Сливочное масло растопило, немного охладило и также добавило к ингредиентам. Замесила мягкое эластичное тесто.

Тесто может немного липнуть к рукам, но "забивать" его мукой не стоит (фото: Наталия Крыжановская)

Я не советую сразу подсыпать много муки, даже если масса немного прилипает к рукам.

Кстати, Британская диетологическая ассоциация в своем рецепте пиццы на дрожжевой основе также рекомендует вымешивать тесто до гладкой и эластичной консистенции. В их инструкции на ручное вымешивание отводится примерно 10 минут.

Оставила тесто подходить.

Сформировала шар, переложила его в миску, слегка смазанную маслом, и накрыла чистым полотенцем. Оставила в теплом месте примерно на 1 час.

Ориентировалась не только на время, но и объем: тесто должно заметно увеличиться. В рецепте Британской диетологической ассоциации также рекомендуют накрывать тесто и оставлять его в теплом месте, пока оно не увеличится примерно вдвое.

Так выросло мое тесто после часа отдыха (фото: Наталия Крыжановская)

Подготовила начинку.

Пока тесто подходило, нарезала вареную колбасу небольшими кусочками, измельчила соленые огурцы и натерла сыр на большой терке. Кукурузу отцедила от жидкости.

Если огурцы очень сочные, лишнюю влагу также лучше убрать, чтобы основание не размокло.

Лишнюю влагу с начинки лучше убрать, чтобы пицца не "поплыла" во время выпечки (фото: Наталия Крыжановская)

Сформировала пиццу.

Противень застелила пергаментом. Тесто обмяла, распределила руками по поверхности противня и смазала кетчупом.

Даю тесту "отдохнуть" еще 5-10 минут после того, как выложу его на противень (фото: Наталия Крыжановская)

Затем выложила колбасу, соленые огурцы и кукурузу. Сверху распределила потертый сыр.

Не кладите слишком много начинки, но учитывайте, что пицца увеличится примерно вдвое (фото: Наталия Крыжановская)

По желанию можно сделать тонкую сеточку из майонеза.

Из имеющегося теста у меня обычно получается 12-14 мини-пиц (фото: Наталия Крыжановская)

Отправила пиццу в духовку.

В предварительно разогретую до 200 градусов духовку поставила противень примерно на 20-25 минут.

Время зависит от толщины теста и особенностей духовки, поэтому я советую следить за готовностью: края должны подрумяниться, а середина - хорошо пропекаться.

В рецепте Британской диетологической ассоциации для пиццы на дрожжевой основе также используют температуру 200 градусов, хотя время выпечки там короче - 15-20 минут.

Я учла, что наша основа сдобна и может быть толще, поэтому оставила больший временной ориентир.

Так выглядит пицца после 25 мин в духовке (фото: Наталия Крыжановская)

Что я советую учесть перед приготовлением

Не перегревайте молоко.

Слишком горячая жидкость может повредить дрожжи. Для активных сухих дрожжей требуется температура 35-38 градусов. Если вы используете быстродействующие дрожжи, проверьте инструкцию производителя.

Не добавляйте слишком много муки.

Я стремилась получить мягкую основу, поэтому не делала тесто тугим. Если оно чуть-чуть липнет, лучше продолжить вымешивание, а не сразу добавлять большое количество муки.

Контролируйте количество начинки.

Особенно это касается соленых огурцов и грибов. Я советую убирать лишнюю жидкость, чтобы тесто не осталось влажным внутри.

Не ориентируйтесь только на минуты.

Британская диетологическая ассоциация в своем рецепте рекомендует оценивать готовность по состоянию теста и внешнему виду выпечки. Поэтому я советую учитывать особенности собственной духовки.

Аллергены: кому следует быть внимательным

Отдельно хочу обратить внимание на состав рецепта. В нем есть несколько распространенных пищевых аллергенов:

пшеница и глютен - в муке;

- в муке; молоко - в молоке, сливочном масле и сыре;

- в молоке, сливочном масле и сыре; яйца - в тесте;

в тесте; горчица, яйца, соя и другие компоненты - могут содержаться в майонезе, колбасе, кетчупе и готовых соусах в зависимости от производителя.

По информации Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), в Европейском Союзе обязательно декларируют 14 основных групп пищевых аллергенов. Среди них - злаки с глютеном, яйца, молоко, соя и горчица.

Поэтому перед приготовлением советую проверять состав колбасы, сыра, кетчупа и майонеза на упаковке. Если пиццу есть человек с аллергией, важно также не допустить контакта продуктов с аллергенами через посуду, доски и кухонные поверхности.

Школьная мини-пицца в разрезе (фото: Наталия Крыжановская)

Приятного аппетита!