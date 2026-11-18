Пухке дріжджове тісто , знайома начинка та незвичне для класичної піци поєднання продуктів - ця випічка багатьом нагадує шкільні роки. Відтворити її вдома можна з простих інгредієнтів, а начинку легко доповнити на власний смак.

Які інгредієнти я обрала для піци

Для основи я використала молоко, яйце, вершкове масло та дріжджі - так тісто виходить м'яким і пухким. Для начинки підготувала варену ковбасу, солоні огірки й твердий сир. А ще додала консервовану кукурудзу: мені подобається, як вона поєднується з іншими інгредієнтами.

Для тіста:

борошно - 500 г;

молоко - 250 мл;

яйце - 1 шт.;

вершкове масло - 30-40 г;

сухі дріжджі - 7 г (або свіжі - 20 г);

цукор - 1,5 ст. л.;

сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки взяла:

варену ковбасу - 300 г;

солоні огірки - 2 шт.;

твердий сир - 200 г; (я обрала моцарелу)

кетчуп - за смаком (у мене "лагідний");

майонез - за бажанням;

консервовану кукурудзу - за бажанням.

Якщо хочеться змінити начинку, я раджу спробувати копчену або відварену курку, а також обсмажені гриби. Можна комбінувати кілька варіантів, але не раджу перевантажувати піцу надто великою кількістю продуктів.

Як я замісила тісто та приготувала піцу

Підготувала дріжджі.

Молоко трохи підігріла - воно має бути теплим, але не гарячим. Додала цукор і дріжджі, перемішала та залишила на кілька хвилин.

Якщо використовую активні сухі дріжджі, попередньо їх потрібно розчинити в теплій рідині. Деякі виробники рекомендують для активних сухих дріжджів воду температурою 35-38 градусів та приблизно 15 хвилин для відновлення активності.

Для швидкодіючих дріжджів потрібно дотримуватися способу використання, зазначеного на упаковці.

Замісила тісто.

Борошно просіяла в глибоку миску, додала сіль, яйце та дріжджову суміш. Вершкове масло розтопила, трохи охолодила й також додала до інгредієнтів. Замісила м'яке еластичне тісто.

Тісто може трішки липнути до рук, але "забивати" його борошном не варто (фото: Наталя Крижанівська)

Я не раджу одразу підсипати багато борошна, навіть якщо маса трохи липне до рук.

До речі, Британська дієтологічна асоціація у своєму рецепті піци на дріжджовій основі також радить вимішувати тісто до гладкої та еластичної консистенції. У їхній інструкції на ручне вимішування відводять приблизно 10 хвилин.

Залишила тісто підходити.

Сформувала кулю, переклала її в миску, злегка змащену олією, і накрила чистим рушником. Залишила в теплому місці приблизно на 1 годину.

Орієнтувалася не лише на час, а й на об'єм: тісто має помітно збільшитися. У рецепті Британської дієтологічної асоціації також рекомендують накривати тісто та залишати його в теплому місці, доки воно не збільшиться приблизно вдвічі.

Так виросло моє тісто після години відпочинку (фото: Наталя Крижанівська)

Підготувала начинку.

Поки тісто підходило, нарізала варену ковбасу невеликими шматочками, подрібнила солоні огірки та натерла сир на великій тертці. Кукурудзу відцідила від рідини.

Якщо огірки дуже соковиті, зайву вологу також краще прибрати, щоб основа не розмокла.

Зайву вологу з начинки краще прибрати, аби піца не "попливла" під час випікання (фото: Наталя Крижанівська)

Сформувала піцу.

Деко застелила пергаментом. Тісто обім'яла, розподілила руками по поверхні дека та змастила кетчупом.

Даю тісту "відпочити" ще 5-10 хвилин після того, як викладу його на деко (фото: Наталя Крижанівська)

Потім виклала ковбасу, солоні огірки й кукурудзу. Зверху розподілила тертий сир.

Не кладіть занадто багато начинки, але враховуйте, що піца збільшиться приблизно вдвічі (фото: Наталя Крижанівська)

За бажанням можна зробити тонку сіточку з майонезу.

З наявного тіста у мене зазвичай виходить 12-14 міні-піц (фото: Наталя Крижанівська)

Відправила піцу в духовку.

У попередньо розігріту до 200 градусів духовку поставила деко приблизно на 20-25 хвилин.

Час залежить від товщини тіста та особливостей духовки, тому я раджу стежити за готовністю: краї мають підрум'янитися, а середина - добре пропектися.

У рецепті Британської дієтологічної асоціації для піци на дріжджовій основі також використовують температуру 200 градусів, хоча час випікання там коротший - 15-20 хвилин.

Я врахувала, що наша основа здобна й може бути товстішою, тому залишила більший часовий орієнтир.

Так виглядає піца після 25 хв у духовці (фото: Наталя Крижанівська)

Що я раджу врахувати перед приготуванням

Не перегрівайте молоко.

Надто гаряча рідина може пошкодити дріжджі. Для активних сухих дріжджів потрібна температуру 35-38 градусів. Якщо користуєтеся швидкодіючими дріжджами, перевірте інструкцію виробника.

Не додавайте забагато борошна.

Я прагнула отримати м'яку основу, тому не робила тісто тугим. Якщо воно трохи липне, краще продовжити вимішування, а не одразу додавати велику кількість борошна.

Контролюйте кількість начинки.

Особливо це стосується солоних огірків і грибів. Я раджу прибирати зайву рідину, щоб тісто не залишилося вологим усередині.

Не орієнтуйтеся лише на хвилини.

Британська дієтологічна асоціація у своєму рецепті радить оцінювати готовність за станом тіста та зовнішнім виглядом випічки. Тому я також раджу враховувати особливості власної духовки.

Алергени: кому варто бути уважним

Окремо хочу звернути увагу на склад рецепта. У ньому є кілька поширених харчових алергенів:

пшениця та глютен - у борошні;

- у борошні; молоко - у молоці, вершковому маслі та сирі;

- у молоці, вершковому маслі та сирі; яйця - у тісті;

у тісті; гірчиця, яйця, соя та інші компоненти - можуть міститися в майонезі, ковбасі, кетчупі й готових соусах залежно від виробника.

За інформацією Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), у Європейському Союзі обов'язково декларують 14 основних груп харчових алергенів. Серед них - злаки з глютеном, яйця, молоко, соя та гірчиця.

Тому перед приготуванням я раджу перевіряти склад ковбаси, сиру, кетчупу й майонезу на упаковці. Якщо піцу їстиме людина з алергією, важливо також не допустити контакту продуктів з алергенами через посуд, дошки та кухонні поверхні.

Шкільна міні-піца у розрізі (фото: Наталя Крижанівська)

Смачного!