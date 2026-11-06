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Смачно 06 листопада 2026 · 14:19

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів

Ніжні всередині, рум'яні зовні та з тонкою хрусткою скоринкою. Цей смаколик чудово смакує з чаєм і не потребує дріжджів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів

Домашні вергунці на кефірі, які легко приготувати на сковороді (колаж: Styler)

Вергуни (хрустики) - це та домашня випічка, яка повертає у дитинство. Аромат свіжого тіста, рум'яні шматочки на кухонному столі та чашка теплого чаю - простий, але дуже затишний сценарій, який багато хто пам'ятає з бабусиної кухні. Для приготування не потрібні дріжджі чи складні інгредієнти. Тісто замішують на кефірі, а самі вергуни обсмажують на сковороді до золотистої скоринки.

Редакторка Styler Наталя Крижанівська розповість, як приготувати домашні вергунці на кефірі та на що звернути увагу, щоб вони вийшли м'якими, ніжними й не вбирали зайву олію.

Інгредієнти для домашніх "хрустиків"

Для приготування знадобляться:

  • теплий кефір - 200 мл;
  • яйце - 1 шт.;
  • цукор - 3 ст. л.;
  • сіль - дрібка;
  • харчова сода - 0,5 ч. л.;
  • борошно - приблизно 400 г;
  • олія для смаження - близько 250 мл.

Час приготування: приблизно 30-40 хвилин.

Моя порада: кефір краще заздалегідь дістати з холодильника. У теплому або кімнатної температури продукті сода активується рівномірніше, а тісто виходить більш однорідним. Як варіант - просто поставте його приблизно на хвилинку у мікрохвильовку - і він набуде потрібної температури.

Як приготувати вергуни на кефірі

Замішайте основу для тіста

У глибоку миску налийте кефір, додайте яйце, цукор і дрібку солі. Перемішайте вінчиком або звичайною виделкою, щоб інгредієнти з'єдналися.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Теплий кефір влийте у зручну ємність для замішування тіста (фото: Наталя Крижанівська)

Після цього всипте харчову соду та ще раз перемішайте. Залиште суміш на кілька хвилин. Кефір має кисле середовище, яке допомагає соді вступити в реакцію. Саме завдяки цьому тісто стає більш пухким, а готові вергунці не виходять надто щільними.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Сода допоможе вергунам "вирости" під час смаження (фото: Наталя Крижанівська)

Додайте борошно та замісіть тісто

Поступово всипайте просіяне борошно, перемішуючи спочатку ложкою, а потім замішуючи руками.

Не варто відразу додавати всі 400 г. Борошно може відрізнятися за властивостями, тому його кількість іноді доводиться трохи коригувати.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Борошно рекомендую просіювати перед замішуванням тіста (фото: Наталя Крижанівська)

Готове тісто має бути м'яким, еластичним і не надто липким. Водночас не потрібно забивати його борошном: надмірно щільне тісто зробить вергунці жорсткими.

Особиста порада: якщо тісто трохи липне до рук, краще злегка присипати борошном робочу поверхню, ніж одразу додавати багато борошна в миску.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Готове тісто повинно бути пухким і еластичним (фото: Наталя Крижанівська)

Дайте тісту трохи відпочити

Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою та залиште приблизно на 10-15 хвилин.

Цей короткий відпочинок допоможе йому стати більш податливим. Після цього тісто буде легше розкачувати, а вергунці простіше формувати.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Після відпочинку тісто стане більш "слухняним" (фото: Наталя Крижанівська)

Сформуйте вергунці

Робочу поверхню злегка присипте борошном. Розкачайте тісто в пласт завтовшки приблизно 5 мм.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
На етапі розкачування тісто до рук уже не липне (фото: Наталя Крижанівська)

Наріжте його смужками або ромбиками. У центрі кожного ромбика зробіть невеликий надріз і протягніть через нього один край тіста. Так утвориться характерна форма вергунців.

За бажанням можна зробити й простіші фігурки - смужки або невеликі прямокутники. На смак це не вплине.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Це стандартна форма "хрустиків", але ви можете обрати будь-яку - на смак вона не впливає (фото: Наталя Крижанівська)

На що звернути увагу: не розкачуйте тісто надто тонко. Якщо пласт буде майже прозорим, вергунці можуть вийти сухими та надто хрусткими. Товстіший пласт, навпаки, потребуватиме більше часу для приготування всередині.

Обсмажте вергунці до золотистої скоринки

У глибоку сковороду або невелику каструлю налийте олію. Її має бути достатньо, щоб вергунці могли вільно обсмажуватися, а не просто підрум'янюватися з одного боку.

Добре розігрійте олію, але не допускайте її перегрівання. Оптимальна температура для смаження - приблизно 170-180 градусів.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Не допускайте надмірного перегрівання олії, адже вергуни просто згорять (фото: Наталя Крижанівська)

Якщо кухонного термометра немає, можна опустити в олію маленький шматочок тіста. Якщо навколо нього з'являються бульбашки й він поступово підрум'янюється, температура підходить.

Викладайте вергунці невеликими порціями. Обсмажуйте з обох боків до красивого золотистого кольору, періодично перевертаючи.

Не кладіть одразу багато тіста: це знижує температуру олії, через що вергунці можуть вбирати більше жиру.

Приберіть зайву олію та подавайте

Готові вергунці викладайте на паперові рушники, щоб прибрати надлишок олії.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Паперовий рушник забере зайву олію (фото: Наталя Крижанівська)

Дайте їм трохи охолонути, після чого за бажанням посипте цукровою пудрою.

Найкраще домашня випічка смакує теплою або кімнатної температури - з чаєм, кавою, молоком чи улюбленим варенням.

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Ще гарячі "хрустики" присипте цукровою пудрою (фото: Наталя Крижанівська)

Як зробити вергунці м'якими та не надто жирними

Щоб домашня випічка вдалася з першого разу, рекомендую врахувати кілька простих моментів:

  • Не переборщіть із борошном. М'яке тісто дає ніжніші вергуни. Якщо зробити його занадто щільним, випічка може вийти сухою.
  • Не пропускайте відпочинок тіста. Навіть 10-15 хвилин допоможуть легше розкачати його та сформувати красиві фігурки.
  • Слідкуйте за температурою олії. У недостатньо гарячій олії "хрустики" вбиратимуть більше жиру, а в перегрітій швидко потемніють зовні, не встигнувши добре приготуватися всередині.
  • Смажте невеликими порціями. Так температура олії залишатиметься стабільнішою, а випічка рівномірно підрум'яниться.
  • Не залишайте готові вергуни в закритій ємності одразу після смаження. Пара зробить скоринку м'якшою. Краще спочатку дати їм охолонути на тарілці або решітці.

Цей рецепт особливо зручний тим, що тісто не потребує дріжджів і тривалого очікування. Усього кілька простих інгредієнтів, трохи часу - і на столі вже ароматна домашня випічка, яка чудово доповнить сімейне чаювання.

Алергени: яйця, молочні продукти (кефір), пшениця (глютен).

Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів
Готові пухкі вергуни (фото: Наталя Крижанівська)

Смачного!

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