Бабусин секрет до чаю: як приготувати хрусткі вергуни на кефірі без дріжджів

Вергуни (хрустики) - це та домашня випічка , яка повертає у дитинство. Аромат свіжого тіста, рум'яні шматочки на кухонному столі та чашка теплого чаю - простий, але дуже затишний сценарій, який багато хто пам'ятає з бабусиної кухні. Для приготування не потрібні дріжджі чи складні інгредієнти. Тісто замішують на кефірі, а самі вергуни обсмажують на сковороді до золотистої скоринки.

Редакторка Styler Наталя Крижанівська розповість, як приготувати домашні вергунці на кефірі та на що звернути увагу, щоб вони вийшли м'якими, ніжними й не вбирали зайву олію.

Інгредієнти для домашніх "хрустиків"

Для приготування знадобляться:

теплий кефір - 200 мл;

яйце - 1 шт.;

цукор - 3 ст. л.;

сіль - дрібка;

харчова сода - 0,5 ч. л.;

борошно - приблизно 400 г;

олія для смаження - близько 250 мл.

Час приготування: приблизно 30-40 хвилин.

Моя порада: кефір краще заздалегідь дістати з холодильника. У теплому або кімнатної температури продукті сода активується рівномірніше, а тісто виходить більш однорідним. Як варіант - просто поставте його приблизно на хвилинку у мікрохвильовку - і він набуде потрібної температури.

Як приготувати вергуни на кефірі

Замішайте основу для тіста

У глибоку миску налийте кефір, додайте яйце, цукор і дрібку солі. Перемішайте вінчиком або звичайною виделкою, щоб інгредієнти з'єдналися.

Теплий кефір влийте у зручну ємність для замішування тіста (фото: Наталя Крижанівська)

Після цього всипте харчову соду та ще раз перемішайте. Залиште суміш на кілька хвилин. Кефір має кисле середовище, яке допомагає соді вступити в реакцію. Саме завдяки цьому тісто стає більш пухким, а готові вергунці не виходять надто щільними.

Сода допоможе вергунам "вирости" під час смаження (фото: Наталя Крижанівська)

Додайте борошно та замісіть тісто

Поступово всипайте просіяне борошно, перемішуючи спочатку ложкою, а потім замішуючи руками.

Не варто відразу додавати всі 400 г. Борошно може відрізнятися за властивостями, тому його кількість іноді доводиться трохи коригувати.

Борошно рекомендую просіювати перед замішуванням тіста (фото: Наталя Крижанівська)

Готове тісто має бути м'яким, еластичним і не надто липким. Водночас не потрібно забивати його борошном: надмірно щільне тісто зробить вергунці жорсткими.

Особиста порада: якщо тісто трохи липне до рук, краще злегка присипати борошном робочу поверхню, ніж одразу додавати багато борошна в миску.

Готове тісто повинно бути пухким і еластичним (фото: Наталя Крижанівська)

Дайте тісту трохи відпочити

Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою та залиште приблизно на 10-15 хвилин.

Цей короткий відпочинок допоможе йому стати більш податливим. Після цього тісто буде легше розкачувати, а вергунці простіше формувати.

Після відпочинку тісто стане більш "слухняним" (фото: Наталя Крижанівська)

Сформуйте вергунці

Робочу поверхню злегка присипте борошном. Розкачайте тісто в пласт завтовшки приблизно 5 мм.

На етапі розкачування тісто до рук уже не липне (фото: Наталя Крижанівська)

Наріжте його смужками або ромбиками. У центрі кожного ромбика зробіть невеликий надріз і протягніть через нього один край тіста. Так утвориться характерна форма вергунців.

За бажанням можна зробити й простіші фігурки - смужки або невеликі прямокутники. На смак це не вплине.

Це стандартна форма "хрустиків", але ви можете обрати будь-яку - на смак вона не впливає (фото: Наталя Крижанівська)

На що звернути увагу: не розкачуйте тісто надто тонко. Якщо пласт буде майже прозорим, вергунці можуть вийти сухими та надто хрусткими. Товстіший пласт, навпаки, потребуватиме більше часу для приготування всередині.

Обсмажте вергунці до золотистої скоринки

У глибоку сковороду або невелику каструлю налийте олію. Її має бути достатньо, щоб вергунці могли вільно обсмажуватися, а не просто підрум'янюватися з одного боку.

Добре розігрійте олію, але не допускайте її перегрівання. Оптимальна температура для смаження - приблизно 170-180 градусів.

Не допускайте надмірного перегрівання олії, адже вергуни просто згорять (фото: Наталя Крижанівська)

Якщо кухонного термометра немає, можна опустити в олію маленький шматочок тіста. Якщо навколо нього з'являються бульбашки й він поступово підрум'янюється, температура підходить.

Викладайте вергунці невеликими порціями. Обсмажуйте з обох боків до красивого золотистого кольору, періодично перевертаючи.

Не кладіть одразу багато тіста: це знижує температуру олії, через що вергунці можуть вбирати більше жиру.

Приберіть зайву олію та подавайте

Готові вергунці викладайте на паперові рушники, щоб прибрати надлишок олії.

Паперовий рушник забере зайву олію (фото: Наталя Крижанівська)

Дайте їм трохи охолонути, після чого за бажанням посипте цукровою пудрою.

Найкраще домашня випічка смакує теплою або кімнатної температури - з чаєм, кавою, молоком чи улюбленим варенням.

Ще гарячі "хрустики" присипте цукровою пудрою (фото: Наталя Крижанівська)

Як зробити вергунці м'якими та не надто жирними

Щоб домашня випічка вдалася з першого разу, рекомендую врахувати кілька простих моментів:

Не переборщіть із борошном. М'яке тісто дає ніжніші вергуни. Якщо зробити його занадто щільним, випічка може вийти сухою.

М'яке тісто дає ніжніші вергуни. Якщо зробити його занадто щільним, випічка може вийти сухою. Не пропускайте відпочинок тіста. Навіть 10-15 хвилин допоможуть легше розкачати його та сформувати красиві фігурки.

Навіть 10-15 хвилин допоможуть легше розкачати його та сформувати красиві фігурки. Слідкуйте за температурою олії. У недостатньо гарячій олії "хрустики" вбиратимуть більше жиру, а в перегрітій швидко потемніють зовні, не встигнувши добре приготуватися всередині.

У недостатньо гарячій олії "хрустики" вбиратимуть більше жиру, а в перегрітій швидко потемніють зовні, не встигнувши добре приготуватися всередині. Смажте невеликими порціями. Так температура олії залишатиметься стабільнішою, а випічка рівномірно підрум'яниться.

Так температура олії залишатиметься стабільнішою, а випічка рівномірно підрум'яниться. Не залишайте готові вергуни в закритій ємності одразу після смаження. Пара зробить скоринку м'якшою. Краще спочатку дати їм охолонути на тарілці або решітці.

Цей рецепт особливо зручний тим, що тісто не потребує дріжджів і тривалого очікування. Усього кілька простих інгредієнтів, трохи часу - і на столі вже ароматна домашня випічка, яка чудово доповнить сімейне чаювання.

Алергени: яйця, молочні продукти (кефір), пшениця (глютен).

Готові пухкі вергуни (фото: Наталя Крижанівська)

Смачного!