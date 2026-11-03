Домашні пиріжки з вишнею: секрети пухкого тіста та начинки, яка не витікає (фото)

Домашні пиріжки з вишнею можна приготувати зі свіжих або заморожених ягід. Для такої випічки важливо замісити м'яке дріжджове тісто, правильно підготувати начинку та дати сформованим пиріжкам трохи піднятися перед духовкою.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

За основу я взяла рецепт пиріжків із вишнею з Youtube каналу "Готуємо Смачно", але вирішила трохи змінити пропорції та приготувати власний варіант. Мені хотілося, щоб тісто вийшло м'яким і пухким, а начинка залишалася соковитою, але не витікала під час випікання. Тому я додала до вишень трохи кукурудзяного крохмалю та попередньо загустила начинку.

Що потрібно для домашніх пиріжків із вишнею

Для цього варіанта я пропоную використовувати дріжджове тісто на молоці з вершковим маслом. Воно добре підходить для закритих пиріжків, а вишнева начинка зберігає приємну кислинку.

Інгредієнти для тіста:

Пшеничне борошно - 500 г

Молоко - 250 мл

Сухі дріжджі - 7 г

Цукор - 70 г

Вершкове масло - 60 г

Яйце - 1 шт.

Сіль - 1/2 ч. л.

Для начинки:

Вишні без кісточок - 500 г

Цукор - 80-100 г

Кукурудзяний крохмаль - 20 г

Для змащування:

Яєчний жовток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. л.

Із такої кількості продуктів можна сформувати приблизно 16-18 пиріжків середнього розміру.

Загальний час приготування - близько 2,5-3 годин разом із підніманням тіста та охолодженням начинки.

Пиріжки з вишнею (фото: Остапова Анастасія)

Як приготувати пиріжки з вишнею в духовці

Крок 1. Підготувати дріжджову основу

Спочатку потрібно підігріти молоко приблизно до 30-35°C. Воно має бути теплим, але не гарячим.

До молока додати дріжджі та одну столову ложку цукру із загальної кількості. Перемішати й залишити приблизно на 10-15 хвилин.

Якщо використовуються дріжджі, які потребують попередньої активації, на поверхні має з'явитися пінна шапочка.

Крок 2. Замісити тісто

В окремій мисці змішати яйце, решту цукру та сіль. Додати дріжджову суміш і розтоплене вершкове масло, яке вже встигло охолонути.

Поступово всипати просіяне борошно. Замішувати тісто приблизно 8-10 хвилин, доки воно не стане однорідним, м'яким та еластичним.

Не варто додавати надто багато борошна. Тісто може залишатися трохи липким, але має тримати форму.

Перекласти його в злегка змащену олією миску, накрити рушником і залишити в теплому місці на 60-90 хвилин, доки об'єм не збільшиться приблизно вдвічі.

Крок 3. Приготувати вишневу начинку

Якщо використовуються заморожені вишні, їх потрібно попередньо розморозити та злити зайвий сік.

Перекласти ягоди в сотейник, додати цукор і прогріти на невеликому вогні.

Крохмаль розмішати з невеликою кількістю холодного вишневого соку або води. Влити до ягід, постійно перемішуючи.

Прогрівати начинку до загустіння, після чого зняти з вогню та повністю охолодити.

Саме густа й охолоджена начинка зручніша для формування закритих пиріжків.

Крок 4. Сформувати пиріжки

Коли тісто підійде, його потрібно обережно обім'яти та розділити на 16-18 приблизно однакових частин.

Кожен шматочок сформувати в кульку, накрити рушником і залишити на 10 хвилин.

Потім розкачати тісто в невеликий овал, викласти в центр приблизно столову ложку вишневої начинки.

Краї ретельно з'єднати, щоб під час випікання сік не витікав на деко.

Крок 5. Підготувати до випікання

Деко застелити пергаментом і викласти пиріжки швом донизу, залишаючи між ними приблизно 3 см.

Накрити рушником і залишити на 20 хвилин для повторного піднімання.

Жовток змішати з молоком та обережно змастити поверхню пиріжків. Це допоможе отримати рівномірну рум'яну скоринку.

Крок 6. Випікати до готовності

Розігріти духовку до 180°C у режимі верхнього та нижнього нагрівання.

Поставити деко на середній рівень і випікати приблизно 20-25 хвилин.

Готові пиріжки повинні мати золотисто-коричневу поверхню, а тісто біля шва має бути повністю пропеченим.

Після випікання перекласти пиріжки на решітку й дати їм трохи охолонути.

Що варто врахувати під час приготування

Не кладіть гарячу начинку. Вона розм'якшує тісто та ускладнює формування пиріжків.

Не додавайте зайвого борошна. Якщо тісто забити борошном, після випікання воно може вийти щільним.

Добре защипуйте краї. Вишнева начинка під час нагрівання стає рідшою, тому навіть невеликий отвір може призвести до витікання соку.

Не пропускайте повторне піднімання. Після формування пиріжкам потрібно дати приблизно 15-20 хвилин, щоб тісто стало пухкішим.

Враховуйте особливості духовки. Час випікання залежить від розміру пиріжків і роботи духовки. Якщо верх швидко темніє, а тісто ще не готове, температуру можна трохи зменшити.

Алергени: пиріжки містять глютен (пшеничне борошно) та молочні продукти (молоко, вершкове масло), яйця. Людям з алергією або непереносимістю цих інгредієнтів варто враховувати склад випічки.