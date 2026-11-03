Андрій Данилко до Вєрки Сердючки: яким було його життя в Полтаві

Зірка Вєрки Сердючки сьогодні відома далеко за межами України, але шлях Андрія Данилка до великої сцени починався зовсім не з концертних залів і телеефірів. Його дитинство минуло в Полтаві, де майбутній артист пережив ранню втрату батька, сором'язливість і невпевненість у собі, а перші творчі здібності проявляв ще у шкільні роки.

Як пройшло дитинство майбутньої зірки та що привело Данилка на сцену, розповідає Styler.

Як пройшло дитинство Данилка

Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Його родина жила досить скромно. Батько Михайло працював водієм, а мати Світлана була змушена багато працювати, щоб забезпечувати дітей. Коли Андрієві було сім років, батько помер від онкологічного захворювання. Після цього вихованням майбутнього артиста та його старшої сестри займалася мама.

У пізнішому інтерв'ю виданню " Високий Замок " Данилко згадував, що родина мешкала у приватному секторі. У невеликій кімнаті жили п'ятеро людей, а звичних побутових зручностей, зокрема ванної та душу, не було. Митися доводилося в родичів.

Артист також розповідав про складні стосунки в родині через алкогольну залежність батька. Попри це, він згадував його як добру людину, коли той не вживав спиртного.

Андрій Данилко в дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Яким Андрій Данилко був у школі

Майбутній артист навчався у полтавській школі №27. За спогадами колишньої директорки закладу, Данилко був досить скромним і сором'язливим хлопцем. Він не прагнув привертати до себе увагу, а в навчанні не вирізнявся високими оцінками.

Сам Андрій згодом також зізнавався, що точні науки давалися йому важко. Натомість його значно більше цікавила творчість. Він відвідував художню школу, займався у театральній студії та брав участь у шкільній самодіяльності.

Особливе місце в його житті посідав КВК. Данилко навіть став капітаном шкільної команди, яка регулярно брала участь у виступах і конкурсах. Саме там він отримував можливість експериментувати з гумором, сценічними образами та поведінкою перед аудиторією.

В інтерв'ю "Високому Замку" артист розповідав, що серйозні шкільні предмети його мало цікавили, натомість театральна студія приносила справжнє задоволення.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Чому Данилко не зміг вступити до музичного училища

Після закінчення школи у 1991 році Андрій хотів пов'язати життя з мистецтвом. Він подав документи до Полтавського музичного училища імені Миколи Лисенка, однак не пройшов творчий конкурс.

Згодом спробував вступити до педагогічного інституту, але й ця спроба виявилася невдалою. У результаті Данилко пішов навчатися до професійно-технічного училища №30, де здобував спеціальність касира-продавця продовольчих товарів.

Проте навіть навчання за зовсім не творчим фахом не змусило його відмовитися від сцени. Андрій продовжував виступати в команді КВК училища. Саме тоді почав з'являтися персонаж продавчині, який згодом перетворився на одну з найвідоміших героїнь українського шоу-бізнесу.

Пізніше артист вступив до Київського естрадно-циркового училища, де навчався на відділенні розмовного жанру.

Андрій Данилко в юності (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як у Полтаві народилася Вєрка Сердючка

Роботу над образом Вєрки Сердючки Данилко розпочав ще у 1990 році. Спочатку це була не провідниця зі знаменитими піснями, а комедійний персонаж, який виступав у невеликих сценках.

Уперше на велику сцену в цьому образі Андрій вийшов 1 квітня 1993 року під час полтавської "Гуморини". Тоді він представив номери "Їдальня" та "Провідниця". Глядачі побачили жінку з характерним голосом, яскравим одягом і незвичайною зіркою на голові.

Раніше Styler розповідав, як саме був створений знаменитий костюм Вєрки Сердючки .

Цікаво, що ім'я персонажа мало цілком конкретних прототипів. В інтерв'ю "Високому Замку" Данилко розповідав, що прізвище Сердючка запозичив у своєї однокласниці Ані Сердюк, яка добре навчалася. А ім'я Вєрка взяв від шкільної прибиральниці, яку звали баба Віра.

Так поступово звичайний гумористичний номер перетворився на повноцінний сценічний образ. Данилко не просто перевдягався в жінку, а створив окрему героїню зі своїм характером, манерою спілкування та впізнаваною поведінкою.

Андрій Данилко на Території А (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як Андрій Данилко залишив Полтаву заради великої сцени

Перші виступи в рідному місті стали початком професійного шляху артиста. Згодом Данилко почав гастролювати, а його персонаж поступово здобував популярність за межами Полтави.

У 1997 році він став ведучим програми "СВ-шоу" на телеканалі "1+1". Формат передачі передбачав розмови із запрошеними знаменитостями, а Вєрка Сердючка швидко стала впізнаваною телевізійною героїнею.

Андрій Данилко у 2004 році (фото: instagram.com/v_serduchka)

Згодом з'явилися музичні хіти, концерти та ролі в телевізійних мюзиклах. Найбільшим міжнародним успіхом став виступ Вєрки Сердючки на "Євробаченні-2007", де представниця України посіла друге місце з піснею Dancing Lasha Tumbai.

Сам Данилко неодноразово згадував Полтаву в інтерв'ю, але зізнавався, що повернення до рідного міста не завжди давалося йому легко. У розмові з "Високим Замком" у 2013 році артист пояснював, що почувався там незатишно через власний успіх і небажання обговорювати з людьми свої заробітки та особисті справи.