UA / RU
rbc.ua
Последние новости
12:27 Люди
Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
12:01 Гороскопы
Козероги, Скорпионы и Тельцы: эти знаки Зодиака становятся более привлекательными с возрастом
11:30 Полезное
Безопасные способы очистки стеклокерамической плиты: советы от Bosch, Bora и других
10:44 Люди
Ирина Сопонару призналась, что мечтает усыновить ребенка и рассказала, о чем жалеет в 40 лет
10:08 Вкусно
Свекольные панкейки с шоколадным кремом и сливами в вине: нежный десерт без добавленного сахара (фото)
09:37 Полезное
Уход за яблонями в ноябре: полив, обрезка и подготовка к зиме
09:06 Люди
Актриса Ангелина Гущина про "Котляревського" и собственных принципах: "Табу на все, что связано с РФ"
08:17 Тренды
Второе имя на фронте: как украинские военные выбирают позывные и что они значат
07:39 Люди
Временная защита для мужчин в ЕС: что изменилось для украинцев в 2026 году
07:12 Вкусно
Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов
Все новости
Главная Люди Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
Люди 03 ноября 2026 · 12:27

Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве

До всеукраинской славы были скромное детство в Полтаве, непростые семейные обстоятельства и неудачные вступительные экзамены
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве

Андрей Данилко в разные этапы своей жизни (коллаж: Styler)

Звезда Верки Сердючки сегодня известна далеко за пределами Украины, но путь Андрея Данилко к большой сцене начинался совсем не с концертных залов и телеэфиров. Его детство прошло в Полтаве, где будущий артист пережил раннюю потерю отца, застенчивость и неуверенность в себе, а первые творческие способности проявлял еще в школьные годы.

Как прошло детство будущей звезды и что привело Данилка на сцену, рассказывает Styler.

Как прошло детство Данилка

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 в Полтаве. Его семья жила достаточно скромно. Отец Михаил работал водителем, а мать Светлана вынуждена была много работать, чтобы обеспечивать детей. Когда Андрею было семь лет, отец скончался от онкологического заболевания. После этого воспитанием будущего артиста и его старшей сестры занималась мама.

В более позднем интервью изданию "Високий Замок" Данилко вспоминал, что семья жила в частном секторе. В небольшой комнате жили пять человек, а привычных бытовых удобств, в том числе ванной и душа, не было. Мыться приходилось у родственников.

Артист также рассказывал о сложных отношениях в семье из-за алкогольной зависимости отца. Несмотря на это, он вспоминал его как хорошего человека, когда тот не употреблял спиртных напитков.

Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
Андрей Данилко в детстве (фото: instagram.com/v_serduchka)

Каким Андрей Данилко был в школе

Будущий артист учился в полтавской школе №27. По воспоминаниям бывшего директора заведения, Данилко был довольно скромным и застенчивым парнем. Он не стремился обращать на себя внимание, а в учебе не отличался высокими оценками.

Сам Андрей впоследствии также признавался, что точные науки давались ему тяжело. Его значительно больше интересовало творчество. Он посещал художественную школу, занимался в театральной студии и участвовал в школьной самодеятельности.

Особое место в его жизни занимал КВН. Данилко даже стал капитаном школьной команды, регулярно участвовавшей в выступлениях и конкурсах. Там он получал возможность экспериментировать с юмором, сценическими образами и поведением перед аудиторией.

В интервью "Высокому Замку" артист рассказывал, что серьезные школьные предметы его мало интересовали, а театральная студия доставляла настоящее удовольствие.

Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Почему Данилко не смог поступить в музыкальное училище

После окончания школы в 1991 году Андрей хотел связать жизнь с искусством. Он подал документы в Полтавское музыкальное училище имени Николая Лысенко, однако не прошел творческий конкурс.

Впоследствии попытался поступить в педагогический институт, но и эта попытка оказалась неудачной. В результате Данилко пошел учиться в профессионально-техническое училище №30, где получал специальность кассира-продавца продовольственных товаров.

Однако даже обучение по совсем не творческой специальности не заставило его отказаться от сцены. Андрей продолжал выступать в команде КВН училища. В это время начал появляться персонаж продавщицы, который впоследствии превратился в одну из самых известных героинь украинского шоу-бизнеса.

Позже артист поступил в Киевское эстрадно-цирковое училище, где учился в отделении разговорного жанра.

Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
Андрей Данилко в юности (фото: instagram.com/v_serduchka)

Как в Полтаве родилась Верка Сердючка

Работу над образом Верки Сердючки Данилко начал еще в 1990 году. Сначала это была не проводница со знаменитыми песнями, а комедийный персонаж, выступавший в небольших сценках.

Впервые на большую сцену в этом образе Андрей вышел 1 апреля 1993 во время полтавской "Гуморини". Тогда он представил номера "Їдальня" и "Провідниця". Зрители увидели женщину с характерным голосом, яркой одеждой и необычной звездой на голове.

Ранее Styler рассказывал, как именно был создан знаменитый костюм Верки Сердючки.

Интересно, что имя персонажа имело вполне конкретные прототипы. В интервью "Высокому Замку" Данилко рассказывал, что фамилию Сердючка позаимствовал у своей одноклассницы Ани Сердюк, которая хорошо училась. А имя Верка взял от школьной уборщицы, которую звали баба Вера.

Так постепенно обычный юмористический номер превратился в полноценный сценический образ. Данилко не просто переодевался в женщину, а создал отдельную героиню со своим характером, манерой общения и узнаваемым поведением.

Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
Андрей Данилко на территории А (фото: instagram.com/v_serduchka)

Как Андрей Данилко покинул Полтаву ради большой сцены

Первые выступления в родном городе явились началом профессионального пути артиста. Впоследствии Данилко начал гастролировать, а его персонаж постепенно пользовался популярностью за пределами Полтавы.

В 1997 году он стал ведущим программы "СВ-шоу" на телеканале "1+1". Формат передачи предполагал разговоры с приглашенными знаменитостями, а Верка Сердючка быстро стала узнаваемой телевизионной героиней.

Андрей Данилко до Верки Сердючки: какой была его жизнь в Полтаве
Андрей Данилко в 2004 году (фото: instagram.com/v_serduchka)

Потом появились музыкальные хиты, концерты и роли в телевизионных мюзиклах. Наибольшим международным успехом стало выступление Верки Сердючки на Евровидении-2007, где представительница Украины заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

Сам Данилко не раз вспоминал Полтаву в интервью, но признавался, что возвращение в родной город не всегда давалось ему легко. В разговоре с "Высоким Замком" в 2013 году артист объяснял, что чувствовал себя там неуютно из-за собственного успеха и нежелания обсуждать с людьми свои заработки и личные дела.

Вас также может заинтересовать, почему россияне не любят известную на весь мир "Dancing Lasha Tumbai".

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП От Хана Соло до Индианы Джонса: как изменился Гаррисон Форд после "Звездных войн" Тренды От Хана Соло до Индианы Джонса: как изменился Гаррисон Форд после "Звездных войн"
Когда День мужчины в Украине: точная дата и будет ли выходной в 2026 году
Когда День мужчины в Украине: точная дата и будет ли выходной в 2026 году Полезное
Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов
Яичная намазка и сырно-чесночная закуска: два простых рецепта для утренних бутербродов Вкусно
Больше интересного
Ноябрь проверит отношения на прочность: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака Ноябрь проверит отношения на прочность: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака Катерина Собкова · 02 ноября 2026, 20:03
Ирина Кудашова о сериале "Котляревський" и помолвке: "За кадром остается гораздо больше" Ирина Кудашова о сериале "Котляревський" и помолвке: "За кадром остается гораздо больше" Катерина Собкова · 02 ноября 2026, 17:21
Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр Юлия Шиканова · 02 ноября 2026, 18:39
Козероги, Скорпионы и Тельцы: эти знаки Зодиака становятся более привлекательными с возрастом Козероги, Скорпионы и Тельцы: эти знаки Зодиака становятся более привлекательными с возрастом Катерина Собкова · 03 ноября 2026, 12:01