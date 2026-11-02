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Тренды 02 ноября 2026 · 18:39

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр

Их знают даже те, кто никогда не играл в видеоигры. За каждым культовым образом стоит история, покорившая миллионы людей
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр

Культовые персонажи из видеоигр, которые вышли за их пределы (коллаж: Styler)

Одни персонажи прославились благодаря консолям Nintendo, другие стали лицами PlayStation или получили голливудские экранизации. Истории Лары Крофт, Соника и Геральта показывают, как видеоигры создают героев, которых знают по всему миру.

Какие герои получили популярность далеко за пределами своих игр, рассказывает Styler.

Лара Крофт - Tomb Raider

Лара Крофт - британская археологиня, которая вместо спокойной жизни посвящает себя поискам древних артефактов. Она исследует заброшенные гробницы, потерянные города и опасные руины, разгадывает загадки и постоянно оказывается в ситуациях, из которых не каждый смог бы выбраться.

Первая игра Tomb Raider вышла в 1996 году. По сюжету Лара отправляется на поиски загадочного артефакта Скиона, но постепенно ее происшествие превращается в масштабное противостояние с теми, кто хочет использовать древнюю силу.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Лара Крофт (скриншот из игры)

Персонаж быстро стал международной знаменитостью. Лара появлялась на обложках журналов, в рекламных кампаниях и стала героиней голливудских фильмов. В 2001 году ее сыграла Анджелина Джоли, что сделало образ еще более узнаваемым за пределами игровой аудитории.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли (скриншот из фильма)

Марио - Super Mario

Усатый сантехник в красной кепке - один из самых известных персонажей в истории видеоигр. Интересно, что поначалу у него даже не было имени Марио. В 1981 году герой появился в аркадной игре Donkey Kong под именем Джампмэн.

Впоследствии он получил свою серию игр. В Super Mario Bros Марио отправляется в Грибное королевство, чтобы спасти принцессу Печь от злодея Боузера. По дороге он одолевает препятствия, собирает бонусы, прыгает по платформам и борется с разнообразными врагами.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Супер Марио (фото: Nintendo)

Популярность Марио стала столь масштабной, что он превратился в главный символ Nintendo. Его образ появился в мультсериалах, комиксах, тематических парках и кино. Даже люди, далекие от гейминга, обычно без проблем узнают этого героя.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Супер Марио и Принцесса Печ (скриншот из мультфильма)

Соник - Sonic the Hedgehog

Синий еж с красными кроссовками стал одним из главных символов игровой индустрии 1990-х. Соник отличается невероятной скоростью, дерзким характером и готовностью бросить вызов любому сопернику.

В первой игре Sonic the Hedgehog, вышедшей в 1991 году, герой противостоит доктору Роботнику. Злодей похищает животных и превращает их в роботов, а также пытается завладеть мощными Изумрудами Хаоса. Сонику приходится преодолевать опасные уровни, собирать кольца и разрушать планы противника.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Соник (скриншот из игры)

Персонаж стал ответом компании Sega на популярность Марио от Nintendo. Их соперничество превратилось в одну из самых известных конкуренций в истории игр. Соник получил собственные мультсериалы, комиксы и полнометражные фильмы, которые познакомили с ним уже новое поколение зрителей.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Супер Соник (скриншот из мультфильма)

Пикачу - Pokémon

Маленький желтый покемон с красными щёчками стал настоящим символом мировой попкультуры. Пикач относится к электрическому типу покемонов и способен накапливать и выпускать электрические разряды.

Мир Pokémon построен вокруг тренеров, ловящих фантастических существ, обучающих их новым способностям и участвующих в битвах. В первых играх серии игроки путешествовали по региону Канто, собирали покемонов и стремились стать лучшими тренерами.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Пикачу в игре (фото: Nintendo)

Однако настоящую мировую известность Пикачу принес стартовавший в 1997 году мультсериал Pokémon. Там он стал постоянным спутником главного героя Эша Кэтчума. Их дружба превратилась в одну из самых известных историй в детской анимации.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Пикачу и Эш (скриншот с аниме)

Впоследствии Пикачу появился в десятках фильмов, коллекционных картах, игрушках и рекламных кампаниях. Сегодня его узнают даже те, кто никогда не запускал ни одной игры Pokémon.

Геральт из Ривии - The Witcher

Беловолосый ведьмак с двумя мечами - главный герой игровой серии The Witcher от польской студии CD Projekt RED. Он живет в фантастическом мире, где рядом с людьми существуют чудовища, маги и сверхъестественные существа.

Геральт зарабатывает на жизнь охотой на монстров. Однако его приключения редко ограничиваются простыми задачами. Зачастую ему приходится вмешиваться в политические конфликты, разбираться в человеческих интригах и решать, кому помочь, когда правильного выбора фактически не существует.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Геральт из Ривии (скриншот из игры)

Особую популярность персонаж приобрел после выхода The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году. По сюжету он ищет Цири - девушку, которую считает своей семьей. Ее преследует Дикая Охота, поэтому ведьмак вынужден путешествовать по разным королевствам, находить старых знакомых и противостоять опасным врагам.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Геральт в исполнении Генри Кавилла (скриншот из сериала)

Успех игры сделал Геральта международной знаменитостью. А после выхода сериала Netflix с Генри Кавиллом в главной роли о ведьмаке узнали еще больше людей, ранее не интересовавшихся видеоиграми.

Мастер Чиф - Halo

Мастер Чиф, настоящее имя которого Джон-117, - суперсолдат в зеленой броне, главный герой научно-фантастической серии Halo.

В первой игре Halo: Combat Evolved (2001) он оказывается на загадочном кольцеобразном объекте, известном как Гало. Человечество ведет войну с инопланетным союзом Ковенант, стремящийся использовать древние технологии для собственных целей. Мастер Чифу приходится раскрыть тайны этого мира и остановить угрозу человечеству.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Мастер Чиф (скриншот из игры)

Его лицо почти всегда скрыто под шлемом, но это не помешало персонажу стать одним из самых известных героев игровой индустрии. Напротив, загадочность лишь усилила интерес к нему.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Мастер Чиф в исполнении Пабло Шрайбера (скриншот из сериала)

Мастер Чиф стал одним из главных символов Xbox. Halo помогла закрепить позиции Microsoft на рынке игровых консолей, а сам персонаж впоследствии появился в романах, комиксах и телевизионной адаптации.

Элли - The Last of Us

Элли – одна из центральных героинь постапокалиптической игры The Last of Us от студии Naughty Dog. Она живет в мире, разрушенном грибковой инфекцией, которая превращает людей в опасные существа.

В первой части истории Элли путешествует вместе с Джоэлом. Девушка обладает особой стойкостью к заражению, поэтому ее иммунитет может стать ключом к спасению человечества. Однако постепенно история выходит за пределы поисков возможного лекарства и превращается в рассказ о доверии, потере и человеческих отношениях.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Элли (скриншот из игры)

В продолжении The Last of Us Part II Элли уже взрослее. Ее история становится значительно сложнее, а решения, которые она принимает, заставляют игроков по-другому взглянуть на события первой части.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Элли в исполнении Беллы Рамзи (скриншот из сериала)

Персонаж получил большую популярность благодаря глубокому характеру, юмору и реалистичным эмоциям. А выход сериала HBO, где Элли сыграла Белла Рамзи, сделал ее известной далеко за пределами игрового сообщества.

Стив - Minecraft

Стив - один из самых необычных персонажей в этом списке. У него нет детально прописанной биографии, сложного характера или заранее определенной судьбы. Это фактически аватар игрока в мире Minecraft.

В игре Стив появляется среди кубических ландшафтов, где может строить дома, исследовать пещеры, создавать инструменты, бороться с монстрами и путешествовать по разным измерениям. Единого обязательного сценария нет - каждый сам решает, каким будет его происшествие.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Стив (скриншот из игры)

Minecraft официально вышла в 2011 году и постепенно стала одной из популярнейших видеоигр в мире. Стив превратился в ее символ благодаря простому дизайну: квадратной голове, синей футболке и фиолетовым брюкам.

Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
Стив в исполнении Джека Блэка (скриншот из фильма)

Его образ можно увидеть на игрушках, конструкторах, одежде и в многочисленных видео на YouTube. А после выхода фильма "Minecraft: Фильм" в 2025 году персонаж получил еще одну волну внимания.

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