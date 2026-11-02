Ирина Кудашова о сериале "Котляревський" и помолвке: "За кадром остается гораздо больше"

Ирина Кудашова - украинская актриса, которая после фильма "Смак свободи" снова оказалась на экранной кухне. В комедийном сериале "Котляревський" она сыграла импульсивную Квитославу, а уже сегодня в 19:00 на Новом канале состоится премьера.

В блиц-интервью Styler Кудашова рассказала, что изменилось в отношениях с Борисом после помолвки, начали ли они планировать свадьбу и почему много личного оставляет вне соцсетей. Также актриса поделилась, какой стереотип о ее профессии раздражает больше всего и в чем она узнает себя в своей героини.

- После "Смаку свободи" вы снова на экранной кухне, но сейчас - в "Котляревському". Что теперь можете приготовить сами без подсказок?

– С такими темпами скоро в актерском резюме можно будет писать: "Специализация - кухня"! (улыбается). После "Смаку свободи" думала, что уже прошла кулинарную школу, но "Котляревський" подбросил новые задачи. На площадке я вообще очень уверенная кухарка. Главное, чтобы дома кто-то тоже говорил: "Стоп, снято!" и приносил готовое блюдо (смеется). А еще теперь я могу с закрытыми глазами сортировать овощи. И уже со 2 ноября на Новом канале поймете почему!

– Что изменилось в ваших отношениях с Борисом после помолвки?

– Теперь я могу во время спора очень уверенно сказать: "Ты сам предложил!" (улыбается). А если серьезно - помолвка не изменила нас за один день. Но добавила чувство, что мы уже создаем свою семью. И это делает нас очень счастливыми.

– Какое решение о свадьбе уже приняли, а вокруг которого еще спорите?

– Я только что завершила съемки "Котляревського", а после предложения мы еще даже не успели полноценно побыть вдвоем. Так что до обсуждения свадьбы пока не дошли. Но Борис уже сказал: "Главное, чтобы ты была счастлива, а мне все понравится". Все обсуждения нас еще ждут (улыбается).

– От какой свадебной традиции вы готовы отказаться, даже если родные будут настаивать на ее соблюдении?

– Честно говоря, я еще не очень хорошо разбираюсь в свадебных традициях, поэтому сначала нужно выяснить, от чего именно отказываться! Но, возможно, вместо традиционного бросания букета придумаю что-нибудь другое. Хочется, чтобы у нашей свадьбы были свои особые моменты. Возможно, так и положим начало какой-то собственной традиции.

– Что бы вы хотели услышать от режиссера вместо очередного комплимента относительно внешности?

– "Я тебе верю" - наверное, это самые ценные слова, которые я могу услышать от режиссера. Когда он видит, что не просто играю роль, а проживаю ее, что за моей героиней интересно наблюдать, ей сопереживают. Комплименты внешности - это приятно, но мне как актрисе важно, чтобы замечали мою работу.

– Какой стереотип об актрисах вас больше всего раздражает и какой собственный опыт доказал вам, что он не соответствует действительности?

– Что актрисы и в жизни постоянно играют. Как будто наши слезы, радость или даже чувство - это обязательно какая-то роль. Иногда хочется сказать: "Сейчас камеры нет, я просто человек!". На съемках могу сыграть эмоцию, которой в этот момент не испытываю. А в жизни могу растеряться, не найти нужных слов или заплакать совсем не вовремя. Профессия не делает меня неуязвимой и не означает, что за каждой моей эмоцией стоит сценарий.

– Какую часть жизни вне съемочной площадки вы сознательно не показываете в соцсетях?

– На самом деле, показываю очень мало: лишь отдельные моменты личной жизни, отношений, семьи. Даже если со сторис кажется, что вы знаете, как прошел весь мой день, за кадром остается гораздо больше. Мне нравится делиться, но хочется и просто проживать счастливые моменты с близкими, не думая, стоит ли сейчас достать телефон.

– В чем ваша героиня из "Котляревського" ведет себя так, как вы бы себе никогда не позволили?

– Тоже могу поспорить или поступить импульсивно, поэтому мы с ней немного похожи. Но ее иногда так заносит, что даже я думаю: "Квитослава, ну уже хватит!". Там, где я уже выдохнула и попыталась успокоиться, она еще только входит во вкус. Но играть это очень интересно! Можно позволить себе немного больше, чем в жизни.

Ирина Кудашова (фото предоставлено пресс-службой Нового канала)

Что известно о сериале "Котляревський"

"Котляревський" - комедийный сериал о команде одноименного ресторана, где украинские кулинарные традиции получают современное воплощение. Рабочие дела здесь переплетаются с личными: работники влюбляются, спорят и вместе выпутываются из курьезных ситуаций.

По замыслу творцов, герои переосмысливают украинские традиции через гастрономию - подобно тому, как Иван Котляревский делал это в литературе. В сериале сыграли Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский, Олег Гоцуляк, Владимир Ращук и другие актеры.

Сериал создал Starlight Production для Нового канала.