Тыквенные сырники с семенами чиа: необычный рецепт без сахара и муки (фото)

Сырники без муки и добавленного сахара тоже могут стать любимым завтраком или десертом. Я приготовила их с семенами чиа, а тыквенное пюре и корица добавили обычному блюду осеннего вкуса и аромата.

Ингредиенты на 10 сырников:

Творог - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Семена чиа - 2 ст. л.

Тыквенное пюре - 2 ст. л.

Молотая корица - по вкусу

Соль - щепотка

Натуральный йогурт без добавленного сахара - для подачи.

Ориентировочное время приготовления: около 40 минут с готовым тыквенным пюре, включая 20 минут на набухание чиа.

Как приготовить сырники с чиа и тыквой

1. Подготовьте творог и тыквенное пюре

Для этого рецепта требуется плотный творог без лишней сыворотки. Если он влажный, сначала отцедите или осторожно отожмите его через марлю.

Разомните сыр вилкой. Если остаются большие комочки, перетрите через сито.

Тыквенное пюре должно быть охлажденным и густым. Если готовите его из отварной тыквы, хорошо слейте воду перед измельчением. Добавлять в пюре молоко или сливки для этого рецепта не нужно.

Я использовала примерно две столовых ложки готового пюре.

2. Смешайте ингредиенты

К творогу добавьте яйцо, тыквенное пюре, семена чиа, щепотку соли и корицу. Тщательно перемешайте, чтобы семена равномерно распределились в массе.

В этом рецепте мука не нужна ни для затворения, ни для обкачки.

3. Оставьте массу на 20 минут

Накройте миску и оставьте творожную массу примерно на 20 минут, чтобы семена чиа набухли.

Чиа впитывает влагу и образует гелеобразную оболочку, благодаря чему может загущать смеси. Поэтому не следует переходить к формированию сразу после перемешивания. Об этом сообщает The Nutrition Source.

После расстойки снова перемешайте массу. Оно должно оставаться мягким, но держать форму. Избыток сыворотки или жидкое тыквенное пюре могут сделать ее слишком влажной даже после набухания семян.

4. Сформируйте сырники

Слегка смочите руки водой. Отделяйте небольшие порции массы, формируйте шарики и осторожно приплюсните их.

5. Обжарьте на сковороде

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием.

Выложите сырники, оставляя между ними немного места. Дождитесь пока снизу образуется румяная корочка, и только тогда осторожно переверните широкой лопаткой.

Другую сторону готовьте под крышкой на небольшом огне. Если поверхность быстро темнеет, убавьте нагрев: сырники должны успеть приготовиться внутри.

Точное время зависит от их толщины и сковороды. Для проверки разрежьте один творожник - внутри не должно быть жидкой творожно-яичной массы.

С чем подавать сырники

Я подавала эти сырники с натуральным йогуртом без добавленного сахара. Он дополняет творожную основу и оставляет ярким вкус тыквы. Также сверху посыпала корицей.

Сырники с чиа, тыквой и натуральным йогуртом (фото: Юлия Люшнева)

Аллергены: блюдо содержит яйца и молочные продукты. Если творог и йогурт не безлактозны, они также содержат лактозу.