Почему пылесос плохо всасывает пыль: рекомендации Electrolux и Kärcher, которые помогут решить проблему

Пылесос может работать, гудеть и даже двигать щеткой, но почти не собирать мусор с пола. Это не всегда означает серьезную неисправность : иногда достаточно очистить фильтр, убрать засор или правильно установить контейнер.

Что проверить, если пылесос потерял мощность и когда уже нужен мастер, рассказывает Styler.

Почему пылесос теряет мощность

Чаще всего проблема связана с нарушением прохождения воздуха через устройство. Пылесос втягивает воздух вместе с пылью и мелким мусором, но когда этот поток перекрывается, эффективность уборки снижается.

По информации производителя бытовой техники Electrolux, среди распространённых причин слабого всасывания - переполненный пылесборник, загрязнённые фильтры, засорение воздушных каналов и щётки.

Перед любой проверкой выключите пылесос и отключите его от электросети. Если модель аккумуляторная, выключите устройство и следуйте инструкции производителя по безопасной очистке.

Переполненный контейнер или мешок для пыли

В первую очередь стоит проверить самую простую причину - заполненный пылесборник.

Когда контейнер переполнен, мусор может препятствовать нормальному движению воздуха. В моделях с мешками похожая проблема возникает, когда поры материала забиваются мелкой пылью.

Чтобы устранить проблему, извлеките контейнер и очистите его. Даже если он ещё не заполнен полностью, стоит проверить, не перекрывает ли пыль воздушный канал.

Если пылесос работает с одноразовым мешком, замените его новым. Такие мешки не предназначены для стирки или повторного использования.

Перед включением убедитесь, что контейнер или мешок установлен правильно, а крышка плотно закрыта.

Засорённый фильтр не пропускает воздух

Даже пустой контейнер не гарантирует нормальной работы, если фильтр загрязнён.

Мелкая пыль постепенно накапливается в фильтрующем материале и уменьшает поток воздуха. Из-за этого пылесос может хуже убирать, хотя звук двигателя почти не меняется.

Чтобы проверить фильтр, найдите его в соответствии с инструкцией к своей модели. Осмотрите, нет ли на поверхности плотного слоя пыли, повреждений или деформаций.

Если производитель разрешает промывать фильтр водой, после очистки дождитесь его полного высыхания. Устанавливать влажный фильтр обратно нельзя.

Важно помнить, что не все фильтры подходят для мытья. Некоторые HEPA-фильтры и другие фильтрующие элементы требуют сухой очистки или замены.

Засорение шланга или трубки

Если пылесос внезапно перестал собирать мусор после уборки, причина может заключаться в предмете, который застрял внутри.

Чаще всего прохождению воздуха мешают комки волос, бумага, крупные кусочки мусора или другие предметы, которые пылесос случайно втянул.

Производитель техники Kärcher рекомендует при снижении мощности проверять насадку, трубку, ручку и шланг на наличие засоров.

Чтобы найти проблему, отсоедините шланг от корпуса и осмотрите его с обеих сторон. Если конструкция позволяет, проверьте отдельно трубку и насадку.

Мусор, который виден у края, можно осторожно извлечь руками или подходящим неострым инструментом.

Не пытайтесь протолкнуть засор силой и не используйте острые металлические предметы, которые могут повредить шланг.

Что делать, если щётка пылесоса не вращается

Иногда пылесос сохраняет нормальную силу всасывания, но плохо собирает мусор именно с ковра.

Причиной может быть щёточный валик, вокруг которого намотались волосы, шерсть домашних животных или нитки. Если щётка перестаёт вращаться, эффективность уборки ворсистых поверхностей снижается.

Electrolux рекомендует проверять насадку и щёточный валик на наличие засоров, а также использовать подходящую насадку для конкретного покрытия.

Чтобы очистить щётку, снимите насадку, если это предусмотрено конструкцией, и проверьте, нет ли волос или ниток вокруг валика. Осторожно удалите намотавшийся мусор и убедитесь, что щётка не заблокирована, прежде чем собирать устройство.

Если валик не вращается даже после очистки, причиной может быть неисправность его привода. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр.

Повреждённые уплотнители и неплотные соединения

Ещё одна менее очевидная причина - потеря герметичности.

Если воздух попадает внутрь через щель в корпусе, повреждённый шланг или изношенный уплотнитель, сила всасывания на насадке может уменьшаться.

Kärcher среди способов устранения этой проблемы называет замену уплотнителей. Проверьте, плотно ли закрывается крышка пылесборника, правильно ли установлен контейнер и нет ли видимых трещин на шланге.

Если уплотнитель деформировался или порвался, лучше заменить его совместимой деталью, а не пытаться заклеить повреждение.

Пылесос перегревается или сам выключается

Если устройство не только плохо всасывает пыль, но и внезапно выключается, причиной может быть перегрев из-за засора.

В рекомендациях Electrolux отмечается, что заблокированная щётка, насадка или шланг могут привести к перегреву устройства. В таком случае необходимо выключить пылесос, проверить доступные воздушные каналы и дать технике остыть в соответствии с инструкцией к конкретной модели.

Не стоит многократно включать пылесос, если он сразу снова выключается. Если проблема повторяется после очистки, необходима диагностика.

Когда пылесос нужно отнести к мастеру

Самостоятельная очистка помогает не всегда. Обратиться в сервисный центр стоит, если:

пылесос не восстановил силу всасывания после очистки фильтров и воздушных каналов;

двигатель издаёт необычный свист, скрежет или стук;

появился запах горелой изоляции или дым;

устройство постоянно перегревается или выключается;

повреждён кабель, вилка или корпус;

щёточный механизм не работает после удаления засора.

Если появились дым, искры или запах гари, немедленно прекратите использование устройства и безопасно отключите его от электропитания. Не разбирайте двигатель и не ремонтируйте электрические компоненты самостоятельно без соответствующей квалификации.