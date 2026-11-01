Как убрать запах пищи из деревянной доски: безопасные способы очистки

Деревянная доска может сохранять запах лука, чеснока или рыбы даже после мытья. Причиной часто становятся остатки продуктов в царапинах и особенностях самой древесины, поэтому для очистки важно использовать правильные средства.

Как избавиться от запаха пищи из деревянной доски и не повредить ее, рассказывает Styler.

Почему деревянная доска впитывает запахи

Древесина имеет пористую структуру, поэтому может впитывать влагу и часть веществ, которые выделяются при нарезке продуктов. Особенно заметный запах остается после работы с рыбой, луком, чесноком и другими продуктами с интенсивным ароматом.

Со временем на поверхности появляются мелкие порезы от ножа. В них могут задерживаться остатки пищи, которые сложно удалить обычным ополаскиванием.

Как объясняют специалисты Университета Мэна, деревянные доски требуют тщательного очищения именно из-за пористости материала. Особенно сложно поддерживать чистоту изделий с глубокими бороздами.

Поэтому, если доска начала неприятно пахнуть, сначала стоит проверить ее состояние, а уже затем выбирать способ очищения.

Чем помыть деревянную доску, чтобы убрать запах

Лучше всего начинать с обычного средства для мытья посуды и теплой проточной воды.

Согласно рекомендациям USDA, кухонные доски необходимо тщательно мыть горячей водой с моющим средством после приготовления каждого продукта.

Чтобы очистить деревянную поверхность:

Уберите остатки пищи и крошки. Смочите доску теплой водой. Нанесите немного средства для мытья посуды на губку или мягкую щетку. Тщательно протрите поверхность, уделяя внимание царапинам и краям. Помойте обратную сторону доски. Хорошо смойте средство проточной водой. Вытрите доску чистым полотенцем и оставьте до полного высыхания.

Если после первого мытья остался запах лука или рыбы, очищение можно повторить. Не стоит замачивать доску на несколько часов. Длительный контакт с водой может привести к набуханию древесины, деформации и появлению трещин.

Можно ли использовать соду, лимон и уксус

В домашних советах часто предлагают натирать кухонные доски лимоном, посыпать солью или обрабатывать уксусом. Однако эти средства не заменяют тщательного мытья.

Пищевая сода. Ее иногда используют для устранения запахов, однако сухой порошок обладает абразивными свойствами. Если интенсивно тереть им поверхность, можно повредить некоторые виды защитного покрытия.

Лимонный сок. Имеет выраженный аромат, который может временно перебивать запах продуктов. Однако лимон не гарантирует обеззараживания доски, особенно после контакта с сырой рыбой или мясом.

Уксус. Может использоваться для некоторых бытовых задач, но его не следует считать универсальным дезинфицирующим средством. Кислотные растворы также могут быть нежелательными для отдельных видов покрытий.

Как правильно высушить доску после очищения

После мытья важно не только убрать остатки пищи, но и полностью высушить древесину.

Как отмечают эксперты Университета Мэна, после очищения доску следует оставить высыхать на воздухе. Для этого лучше поставить ее вертикально на подставку, чтобы воздух циркулировал с обеих сторон.

Не стоит сразу убирать влажную доску в закрытый шкаф или оставлять ее лежать на мокрой столешнице. В таких условиях влага может дольше задерживаться на поверхности.

Также не рекомендуется ускорять сушку на горячей батарее. Резкий и неравномерный нагрев способен привести к деформации древесины.

Для ухода за досками без специального покрытия можно использовать пищевое минеральное масло, предназначенное для деревянных кухонных принадлежностей. Оно помогает уменьшить впитывание влаги.

А вот обычные кулинарные масла, например подсолнечное или оливковое, не являются лучшим выбором для пропитки древесины, поскольку со временем могут окисляться и приобретать неприятный запах.

Когда доску уже не стоит очищать

Иногда неприятный запах свидетельствует не только об остатках пищи, но и о значительном износе кухонных принадлежностей.

В Министерстве сельского хозяйства США рекомендуют заменять доски, на которых образовались глубокие борозды, трудно поддающиеся очищению.

Особого внимания требуют следующие признаки:

глубокие трещины и расщепление древесины;

многочисленные порезы, в которых задерживаются остатки продуктов;

стойкий затхлый запах после мытья и полного высыхания;

видимые признаки плесени;

деформация или расхождение склеенных частей доски.

Если плесень проникла в трещины, пытаться удалить только видимые пятна недостаточно. Такую доску безопаснее заменить.

Не стоит продолжать пользоваться изделием только потому, что после обработки оно выглядит чистым. Глубокие повреждения могут оставаться местами скопления загрязнений.

Почему для мяса и овощей лучше иметь разные доски

Доска, на которой нарезают сырое мясо или рыбу, требует особенно тщательного очищения.

Проблема заключается не только в запахе. На поверхность могут попадать микроорганизмы, представляющие опасность для здоровья, если перенести их на продукты, которые не будут проходить термическую обработку.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует использовать отдельные доски для сырого мяса, птицы и морепродуктов, а также для свежих овощей и фруктов.

Если такой возможности нет, доску необходимо тщательно мыть горячей водой со средством для посуды между приготовлением разных продуктов. Для сырого мяса и рыбы удобнее выделить отдельную доску, которую легко очищать.