Вода не стекает в душе: как прочистить слив самостоятельно и когда вызвать сантехника

Вода после душа начала стекать медленнее или остается в поддоне. Причиной может быть скопление волос у слива, но иногда проблема расположена глубже в канализационной трубе.

Styler рассказывает, с чего начать очищение душевого слива, когда можно воспользоваться вантузом или тросом и по каким признакам требуется сантехник.

Почему забивается слив в душе

По информации Roto-Rooter, самая распространенная причина такого засорения - волосы. Оно задерживается у отверстия или в сифоне и смешивается с остатками мыла, шампуня и других средств по уходу.

Прохождению воды могут мешать грязь, минеральные отложения и мелкие посторонние предметы, в частности резинки для волос.

Что проверить перед очищением

Если в ливень уже залили средство для прочистки труб, но вода не стекает, не исчерпывайте ее, не доставайте загрязнения руками и не используйте вантуз или трос. В стоячей воде могут оставаться едкие вещества.

К примеру, производитель Drano прямо запрещает пользоваться вантузом во время и после применения средства из-за риска разбрызгивания. Если засор остался, обратитесь в сантехнику и сообщите название использованного продукта.

Если сточная вода возвращается через слив или другие сантехнические приборы, сразу прекратите пользоваться сантехникой и обратитесь за профессиональной помощью.

Как самостоятельно прочистить слив в душе

Если химические средства не применялись и нет возврата стоков, начните с доступных загрязнений. К следующему способу переходите только тогда, когда предыдущий не помог.

1. Снимите решетку слива

Выключите воду. Если она стоит в поддоне и мешает добраться до слива, осторожно уберите часть небольшой емкостью.

Наденьте резиновые перчатки и проверьте, как закреплена решетка. Она может сниматься вручную или держаться на винтах. Способ открывания сверьте с инструкцией к вашему сливу.

Не поднимайте детали силой и не отвинчивайте крепление корпуса трапа к поддону или полу.

2. Удалите волосы и очистите съемный фильтр

Видимые скопления вытяните рукой в перчатке или пластиковым инструментом для уборки волос из ливней. Не проталкивайте мусор глубже – выбросьте его в мусорку.

Если внутри есть съемный фильтр или вставка сифона, извлеките и промойте только те детали, которые производитель позволяет снимать для ухода. Например, Geberit предусматривает в своих душевых сливах специальные вставки для задерживания волос.

Поверните очищенные элементы на место и проверьте сток небольшим количеством воды. Если она проходит свободно, дальнейшая прочистка не требуется.

3. Попробуйте вантуз

Для душевого слива подойдет вантуз с плоской резиновой чашей. Способ работает только тогда, когда края плотно прилегают к поверхности вокруг отверстия.

Воды должно быть достаточно, чтобы покрыть края чаши. Сделайте несколько движений вверх-вниз, сохраняя плотное прилегание, после чего проверьте сток.

Если из-за формы слива плотно прижать вантуз не удается, этот способ не подойдет.

4. При необходимости воспользуйтесь ручным сантехническим тросом

Этот вариант уместен, если загрязнение недоступно сверху, а конструкция слива допускает такую прочистку. Выбирайте ручной трос, предназначенный для соответствующего диаметра труб, и следуйте инструкциям.

Как объясняет Mr. Rooter, трос осторожно вводят в открытый слив, вращают, чтобы задеть загрязнение, а затем извлекают.

Работайте в защитных очках и перчатках, рекомендованных изготовителем инструмента. Не проталкивайте трос силой: сопротивление может возникать не только из-за засорения, но и на повороте трубы.

Если трос застревает, не продвигается без усилий или вы не понимаете, как его безопасно извлечь, прекратите работу и обратитесь в сантехнику.

5. Соберите слив и проверьте результат

Перед подачей воды установите все снятые вставки и уплотнители на место в соответствии с инструкцией производителя.

Откройте тёплую воду небольшим потоком и наблюдайте за ее отводом. Если уровень в поддоне или полу начинает расти, сразу выключите воду.

Когда убедитесь, что сток восстановился, закрепите решетку.

Чего не стоит делать

Не заливайте кипяток в слив. По информации Drainage Company Northwest, чрезмерно горячая вода может деформировать пластиковые трубы и повредить уплотнители. Особенно рискованно использовать кипяток, когда вода плохо стекает и задерживается в трубах. После механической очистки промывайте слив теплой водой.

Не полагайтесь только на соду и уксус. Как объясняет Poison Control, при смешивании этих веществ образуется углекислый газ. Однако он выходит через открытый слив, поэтому обычно не создает достаточного давления для устранения засорения. Такая смесь не гарантирует удаление стойкого загрязнения.

Не смешивайте чистящие средства. American Cleaning Institute предостерегает, что сочетание различных бытовых очистителей может вызвать опасные химические реакции. Не добавляйте уксус, соду или другие средства, если в ливень уже залили химический очиститель. Следуйте инструкциям изготовителя.

Когда вызвать сантехника

По рекомендациям Roto-Rooter, профессиональная помощь нужна, если:

вода не проходит после попыток механической очистки;

засор быстро возвращается;

одновременно плохо работают несколько сливов;

слышно необычное бульканье;

стойкий неприятный запах не исчезает после очищения.

Возврат сточной воды может указывать на проблему в общей отводной трубе. В такой ситуации самостоятельная прочистка одного душевого слива может не помочь - нужна проверка системы.

Как предотвратить повторный засор

Используйте сетку для сбора волос или встроенный фильтр, если он предусмотрен конструкцией слива.

После душа убирайте волосы из решетки, а съемные элементы очищайте по инструкции изготовителя. Если сток снова замедлился, проверьте их, не дожидаясь полного засорения.