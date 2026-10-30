Без острой шляпы: какой была ведьма по поверьям украинцев

Ведьму в украинских народных представлениях не обязательно можно было узнать по внешности. Она носила обычную одежду, жила рядом, а подозрения могли упасть на соседку, которой приписывали способность забирать молоко у коров или влиять на погоду.

Как ведьму представляли украинцы, Styler рассказала Дарья Анцибор - фольклорист и научный редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" от Zagoriy Foundation.

Как выглядела ведьма

"Украинская ведьма внешне не отличалась от других женщин, и зачастую в ней подозревали соседку или одинокую женщину", - отмечает Анцибор.

Привычная для современной хэллоуинской картинки острая черная шляпа не была характерным признаком украинского образа. По словам научного редактора "Витоків", ведьма ходила в обычном наряде своей общины.

В то же время в некоторых местных верованиях ей приписывали скрытую телесную особенность, небольшой хвост у копчика, разноцветные глаза и повышенную мохнатость.

Чем отличали "врожденных" и "обученных" ведьм

В народных представлениях различали ведьм "врожденных" и "обученных". Само слово она связывает со "ведать", то есть "знать".

Хвост кое-где считали признаком "врожденной" ведьмы. Но значительная часть поверий касалась не внешности, а действий, которые ей приписывали.

"Ее вред был прежде всего хозяйственный: она забирала молоко у чужих коров, собирала росу с чужих пастбищ, посылала болезни, могла влиять на дождь", - рассказывает Анцибор.

Самой активной ведьму считали на Юрия, на Купала и в Святвечер.

В кого могла превращаться ведьма

По народным верованиям ведьме приписывали способность изменять подобие. Она могла превращаться в кошку, собаку, лягушку или даже физические объекты, как клубок нитей или копну сена.

Необычными были и представления о ее передвижении.

"На Лысую гору летала на рогаче, метле или верхом на человеке", - отмечает Дарья.

Таким образом, метла случалось и в украинских поверьях, но она была лишь одним из нескольких возможных средств такого фантастического путешествия.

Как, по поверьям, от нее защищались

Анцибор, опираясь на этнографические материалы ученых, называет освяченную воду, мак, осину, а также меловые или выжженные кресты на дверях.

Эти предметы и знаки принадлежали к народным способам защиты от приписываемого ведьме влияния. Так люди боролись с собственными страхами и верили, что оберегают себя и хозяйство от бед.

Что известно о проекте "Витоки"

"Витоки" - проект лаборатории общественных практик Zagoriy Foundation, который исследует традиции прошлого и их место в современной жизни.

Вместе с Фондом Екатерины Осадчей и издательством Stretovych команда создала книгу "Родинне Різдво для всех". Ее научной редактором стала фольклорист и антрополог Дарья Анцибор.

Издание содержит рассказы о рождественских обычаях, сценариях празднования и QR-коды с колядками и мастер-классами. Выход в книжных магазинах запланирован на 20 ноября.