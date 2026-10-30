Есть ли штраф за летнюю резину зимой: что нужно знать водителям в 2026 году

С наступлением холодов водители задумываются не только о безопасности на дороге, но и о возможных штрафах за летние шины . В Украине нет установленной даты, до которой все автомобили нужно обязательно переобувь на зимнюю резину. Однако это не означает, что можно пренебрегать состоянием колес и сцеплением с дорожным покрытием.

Styler объяснит, могут ли оштрафовать за летние шины зимой, за какие неисправности колес предусмотрена ответственность и когда лучше переходить на зимнюю резину.

Штрафуют ли в Украине за летние шины зимой

Отдельный штраф только за использование летних шин зимой в Украине не предусмотрен. Как поясняют представители Патрульной полиции Украины в своем посте на официальном канале в Telegram, правила дорожного движения не устанавливают конкретных календарных дат, когда водители должны менять резину в зависимости от сезона.

В частности, в пункте 31.4.5 ПДД, регулирующего требования к колесам и шинам, есть рекомендация использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части, если автомобиль постоянно эксплуатируется на скользких дорогах.

То есть сам факт, что зимой на автомобиле установлены летние шины, не является особым основанием для штрафа. В то же время водитель должен следить за техническим состоянием автомобиля и учитывать дорожные условия.

Ознакомиться с требованиями к колесам можно в разделе 31 Правил дорожного движения Украины.

За какие проблемы с водительскими шинами могут оштрафовать

Отсутствие отдельного сезонного штрафа не освобождает водителей от ответственности за технически неисправные колеса. ПДД определяют требования к состоянию шин, в частности к протектору, целостности и соответствию параметрам автомобиля.

Проблемы могут возникнуть, если:

Протектор чрезмерно изношен. Для легковых автомобилей остаточная высота рисунка протектора должна составлять не менее 1,6 мм.

Для легковых автомобилей остаточная высота рисунка протектора должна составлять не менее 1,6 мм. Шины повреждены. Опасны порезы и разрывы, обнажающие корд, а также расслоение каркаса или отслоение протектора и боковины.

Опасны порезы и разрывы, обнажающие корд, а также расслоение каркаса или отслоение протектора и боковины. Колеса не соответствуют параметрам автомобиля. Размер и допустимая погрузка шин должны соответствовать требованиям к транспортному средству.

Размер и допустимая погрузка шин должны соответствовать требованиям к транспортному средству. На одной оси установлены несовместимые шины. ПДД содержат требования по сочетанию шин разных типов, размеров и конструкций.

За нарушение требований к техническому состоянию транспортного средства может наступать административная ответственность в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Важно различать неисправность, за которую предусмотрено наказание, и сам факт использования летней резины зимой.

Почему ездить на летней резине в холод опасно

Даже если штраф за сезонность шин не предусмотрен, откладывать замену резины в первый снег не стоит. При низких температурах летние шины могут терять эластичность, из-за чего ухудшается сцепление с дорогой.

Особенно опасны мокрый асфальт, утренние заморозки и гололед. При таких условиях автомобиль может хуже реагировать на управление, а торможение потребует большей осторожности.

Зимние шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, которая помогает им сохранять эластичность в холодную погоду. Рисунок протектора также приспособлен к движению по снегу и скользкому покрытию.

В то же время сама замена шин не отменяет необходимости соблюдать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

Когда нужно менять летние шины на зимние

Патрульная полиция Украины советует ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха. Когда она опускается до +7 градусов и ниже, следует переходить на зимнюю резину.

Не нужно ждать стойких морозов. Если днем еще относительно тепло, но ночью температура падает, дорожное покрытие утром может быть скользким.

Планируя замену шин, следует учитывать не только прогноз погоды, но и условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Тем, кто регулярно ездит рано утром, одолевает большие расстояния или часто выезжает за пределы города, лучше подготовить машину к холодам заранее.

Также перед зимой следует проверить состояние протектора, давление в шинах, исправность освещения и зимнюю жидкость для омывания стекла.

Итак, за самую летнюю резину зимой отдельного штрафа в Украине нет, но исправность шин остается обязательным условием безопасной эксплуатации автомобиля. А чтобы не рисковать на холодной дороге, сезонную замену лучше планировать, когда среднесуточная температура приближается к +7 градусам.