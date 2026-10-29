Светлицкая призналась, почему хотела попасть в команду Могилевской на "Голосі країни"

Актриса Елена Светлицкая поделилась впечатлениями от участия в "Голосі країни" и рассказала об особом отношении к Наталье Могилевской.

Styler со ссылкой на блиц-интервью актрисы рассказывает, что она почувствовала, когда к ней развернулась Могилевская, и почему опытная продюсер стала для нее примером в творчестве.

Что почувствовала Светлицкая, когда к ней развернулась Могилевская

Для Елены Светлицкой выступление на "Голосі країни" стало особенным опытом, ведь на этот раз она оказалась по другую сторону сцены. Актриса призналась, что волновалась и ждала реакции тренеров, ведь раньше привыкла сама слушать их песни, а не исполнять композиции перед ними.

Когда Наталья Могилевская развернулась к ней, первой реакцией Светлицкой стал искренний восторг.

"Конечно, я волновалась и ждала, кто же развернется. Это еще и большая ответственность, ведь обычно я сама слушаю этих артистов, их песни. И вдруг они слушают тебя! Когда развернулась Наталья Могилевская, первая мысль была: "Вау! Вау!", - вспомнила Елена.

По словам актрисы, для нее особенно важной была оценка именно Могилевской. Она отметила большой опыт тренера, которая работала со многими украинскими артистами и помогала им развиваться в профессии.

"Я почувствовала, что, пожалуй, все-таки чего-то стоит в пении, ведь Наталья Могилевская является продюсером с огромным опытом, которая воспитала целую плеяду украинских артистов. Для меня ее выбор стал особенным подтверждением того, что я на правильном пути", - сказала Светлицкая.

Светлицкая и Могилевская на "Голосі країни" (фото: пресс-служба)

Почему актриса не боялась, что к ней не развернется ни один тренер

Несмотря на волнение, Елена Светлицкая пыталась не воспринимать участие в проекте как испытание, в котором результат определяет ее талант или ценность как артистка. Она объяснила, что уже сама возможность выйти на сцену перед известными исполнителями была поводом для радости.

Актриса также рассказала, как настраивала себя перед выступлением. Вместо того чтобы сосредотачиваться на возможной неудаче, она напоминала себе, что решиться на исполнение мечты - уже важный шаг.

"Для меня сама возможность выступить перед такими артистами уже была большой радостью. Даже если бы никто не развернулся, я бы сказала своей маленькой внутренней девочке: "Аленка, ты молодец! Ты решилась, проявила себя и осуществила свою мечту". Поэтому я не воспринимала участие в проекте как ситуацию, в которой могу что-нибудь потерять", - рассказала Светлицкая.

По словам артистки, она рассматривала участие в шоу, прежде всего, как возможность попробовать себя в новой роли, получить опыт и преодолеть внутренние барьеры. Поэтому даже другой результат не стал бы поводом для разочарования.

"Наоборот, это была возможность получить новый опыт и сделать то, о чем давно мечтала. Даже если бы все сложилось иначе, я бы не расстроилась. Я бы сказала себе, что сделала все, что могла, и уже за это стоит себя похвалить", - отметила актриса.

Елена Светлицкая на "Голосі країни" (фото: пресс-служба)

Почему Светлицкая хотела попасть именно в команду Могилевской

Елена призналась, что еще до выступления больше всего хотела работать именно с Наталией Могилевской. Актрисе близки перемены, которые, по ее мнению, прошла певица, а также ее отношение к творчеству и зрителям.

Светлицкая считает, что Могилевская воспринимает сцену не только как пространство самовыражения, но и как возможность делиться эмоциями, поддерживать людей и дарить им свет с помощью музыки.

"Скажу откровенно: больше всего я хотела попасть именно к Наталии Могилевской. Сейчас я чувствую те трансформации, которые она прошла. Мне близки ее внутренние изменения, и в чем-то я чувствую наше сходство. Это женщина, которая научилась нести свет зрителю, служить людям через свое творчество. Она думает на сцене не только о себе или собственном творческом эго, а и про то, что может дать людям", - объяснила актриса.

Чему Елена Светлицкая хочет научиться у тренера

Светлицкая отметила, что Могилевская умеет смотреть на творчество шире, чем отдельное выступление, и видеть, как разные элементы работы могут объединяться ради общей цели.

"У Натальи я хотела бы научиться масштабу мышления. Она мыслит как режиссер и продюсер, а не просто как отдельный артист на сцене. Она видит целую систему, понимает, как работают разные элементы творческого процесса и как объединить их ради общего результата. Мне очень хочется перенять этот подход", - подытожила Елена Светлицкая.