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Люди 26 октября 2026 · 12:54

Елена Светлицкая на "Голосі країни" 2026: как выступила актриса на слепых прослушиваниях (видео)

Елена Светлицкая вышла на сцену с хитом Гайтаны, а поддержать ее пришел Тарас Цымбалюк
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Елена Светлицкая на "Голосі країни" 2026: как выступила актриса на слепых прослушиваниях (видео)

Елена Светлицкая на "Голосі країни" (коллаж: Styler)

Актриса Елена Светлицкая, которую зрители знают по ролям в кино и сериалах, неожиданно предстала в новом амплуа. На сцене "Голосі країни" она исполнила известный хит Гайтаны, а ее выступление сопровождали танцы босиком, эмоции тренеров и появление любимого Тараса Цымбалюка.

Как прошло выступление известной актрисы, и чье кресло она развернула, рассказывает Styler.

Какую песню спела Елена Светлицкая

Для слепых прослушиваний актриса выбрала зажигательную композицию Гайтаны "Самотня боса". Во время исполнения Светлицкая сняла каблуки и продолжила петь и танцевать босиком.

Энергия участницы передалась и тренерам. Тина Кароль также разулась и начала танцевать на тренерском кресле. Наталья Могилевская пританцовывала рядом с MONATIK.

В конечном итоге красную кнопку нажала именно Могилевская. Она пригласила Светлицкую в свою команду, назвав актрису светом.

Почему пение было давней мечтой актрисы

Светлицкая призналась, что музыка сопровождает ее с детства. Она училась в музыкальной школе по классу скрипки, играла в ансамбле скрипачей, но в то же время была солисткой-вокалисткой. Уже во взрослом возрасте актриса самостоятельно овладела гитарой.

"Это всегда было моим главным хобби и моим любимым развлечением в жизни", - рассказала Елена.

По словам актрисы, она хочет петь не только в пределах своей профессии. Светлицкая также задумывается над записью собственного альбома и уже пыталась создавать авторские песни.

Она добавила, что они с Тарасом Цымбалюком много слушают музыку, которая стала одной из объединивших их вещей. В то же время о вокальном увлечении Елены ее любимый некоторое время не знал.

Елена Светлицкая на &quot;Голосі країни&quot; 2026: как выступила актриса на слепых прослушиваниях (видео)
Елена Светлицкая на сцене "Голосу країни" (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Что Могилевская спросила о свадьбе

После появления Цымбалюка на сцене тренеры переключили внимание на личную жизнь пары.

"Когда свадьба?" - спросила Наталья Могилевская

"Начинается… Начинается рубрика наших любимых вопросов. Мы обязательно сообщим", - ответил Тарас Цымбалюк с юмором.

Влюбленные пообещали пригласить Могилевскую на празднование, если оно состоится. Юрий Горбунов также принял участие в разговоре и предложил свои услуги ведущего.

Сама Могилевская поздравила пару и отметила важность любви, творчества, музыки и кино во время войны.

А уже за кулисами Цымбалюк пошутил, что при необходимости готов создать певческое трио с Еленой и ее наставницей.

Елена Светлицкая на &quot;Голосі країни&quot; 2026: как выступила актриса на слепых прослушиваниях (видео)
Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

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