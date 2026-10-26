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Люди 26 октября 2026 · 10:59

Известный звукорежиссер Сергей Тягнирядно развернул все четыре кресла на "Голосі країни"

Музыкант, работавший с известными украинскими артистами, удивил наставников необычным исполнением оперной арии
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Известный звукорежиссер Сергей Тягнирядно развернул все четыре кресла на "Голосі країни"

Сергей Тягнирядно (коллаж: Styler)

В первом выпуске 14-го сезона "Голосу країни", на сцену вышел звукорежиссер Сергей Тягнирядно. Его выступление настолько поразило звездных тренеров, что к участнику развернулись все четыре кресла.

Чем музыкант покорил наставников и к чьей команде решил присоединиться, рассказывает Styler.

Как выступил Сергей Тягнирядно на "Голосі країни"

45-летний Сергей Тягнирядно из Киева хорошо знаком с музыкальной индустрией, однако раньше преимущественно работал за кулисами. У него есть собственная студия звукозаписи и сотрудничала с такими артистами, как Олег Скрипка, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко.

В этот раз музыкант решил попробовать себя в другой роли и вышел на сцену вокального шоу.

Для слепых прослушиваний Сергей выбрал знаменитую оперную арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини "Турандот". Однако исполнил ее в собственной интерпретации, соединив академическое пение с элементами рок-вокала.

Особенностью номера стало и то, что участник не только пел, но самостоятельно аккомпанировал себе на фортепиано.

Необычное исполнение привлекло всех четырех наставников - Тины Кароль, Натальи Могилевской, MONATIK и Артема Пивоварова. После завершения выступления зрители аплодировали музыканту стоя.

Кого выбрал Сергей Тягнирядно

После выступления между тренерами развернулась борьба за участника. Каждый пытался убедить Сергея присоединиться к своей команде.

Артем Пивоваров заинтересовался авторским творчеством звукорежиссера и предложил ему музыкальное сотрудничество даже за пределами шоу.

Наталья Могилевская также обратила внимание на талант участника и пригласила его приобщиться к своему творческому проекту, связанному с оркестром.

Несмотря на предложения наставников, Сергей сделал другой выбор. Он решил продолжить участие в "Голосе страны" в команде Тины Кароль.

Известный звукорежиссер Сергей Тягнирядно развернул все четыре кресла на &quot;Голосі країни&quot;
Тина Кароль и Сергей Тягнирядно (скриншот)

Что известно о Сергее Тягнирадно

Музыкант много лет занимается звукозаписью, создает свои композиции и работает с украинскими исполнителями.

После начала полномасштабного вторжения он вместе со знакомыми основал рок-группу, а впоследствии решил больше внимания уделять собственному вокалу.

Сергей признался, что раньше не участвовал в подобных музыкальных проектах. Он также не был уверен, что все четверо тренеров развернутся к нему, ведь выбрал достаточно необычную манеру исполнения.

По словам участника, сомнения касались не его вокальных возможностей, а того, как наставники воспримут сочетание оперы и рока.

Тягнирядно отметил, что доволен результатом выступления. А от участия в шоу, прежде всего, ожидает новых творческих возможностей и сотрудничества с другими музыкантами.

Также Styler писал о том, как Тарас Цымбалюк вышел на сцену "Голосу країни" и эффектно поддержал Елену Светлицкую во время ее выступления.

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