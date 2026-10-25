"Молодой Шерлок" и "АТП Перевізники 2": семь сериалов для просмотра осенью

Если вы ищете интересные сериалы на вечер, то обратите внимание на "свежие" истории разных жанров: детективы, комедии, сюжеты с элементами мистики и фэнтези. Совместное у них одно - оторваться почти невозможно, пока не досмотрите до конца.

"Видоус Бэй" (Widow's Bay)

Где-то на востоке США, в Новой Англии, расположен странный остров Бухта вдов, над которым повисли древние проклятия. Коренные жители не могут его покинуть, а кто пытался, погибал. Новоназначенный мэр Том Лофтис намерен положить конец всем предрассудкам, сделав остров туристическим, но вместо этого попадает во множество сверхъестественных историй.

Неужели остров действительно проклят? "Видоус Бэй" точно не самое лучшее место для туризма, но здесь так интересно и удивительно, страшно и в большинстве своем смешно, что не хочется с ним расставаться - сериал имеет одобрительные отзывы и продлен на второй сезон.

"АТП Перевізники 2"

С понедельника, 26 октября, канал ICTV2 покажет премьеру второго сезона комедийно-приключенческого сериала о водителях-напарниках Артема и Семена. Они не ищут приключений, но каждый рейс попадают в детективные или криминальные передряги на дорогах. Наблюдать за их рабочими путешествиями - весело и увлекательно, потому что главные герои каждый раз находят остроумные и неожиданные выходы из авантюр.

В главных ролях актеры Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий. Первый сезон имел высокие рейтинги, зрительскую любовь и ТОП просмотров на Netflix в Украине.

"Опасные подруги" (Ride or Die)

Буквальный перевод названия сериала звучит просто: поезжай или умри! Именно такой выбор стоит перед двумя подругами Дебби и Джудит. Муж Дебби неожиданно умер, украв миллионы мафии, а Джудит оказалась профессиональной киллеркой и провалила задачу.

Теперь подруги вынуждены убегать от жестоких преследователей, намерение которых - уничтожить женщин. Как долго они будут бежать? Удастся ли подругам выжить и обезопасить себя?

"Стерлинг Пойнт", (Sterling Point)

17-летняя Энни и ее брат-близнец Коннор не догадывались о существовании дедушки из Канады, оставившей им в наследство целый остров. Там Энни встречает девушку - копию своей умершей мамочки, одновременно на девушку сваливается целая куча семейных тайн.

Справится ли Энни со всем этим? Это милый молодежный сериал с детективным привкусом и романтикой, который погрузит зрителей в собственные воспоминания о прошлом и напомнит о юношеских приключениях и надеждах.

"Фонари", (Lanterns)

Космический коп-миротворец Гэл Джордан и его напарник-стажер Джон Стюарт направляются в провинциальный городок Рашвилл в Небраске, где произошло загадочное преступление. Опытный "Зеленый Фонарь" Гэл уверен, что убийство - дело пришельцев, но ему никто не верит.

Между тем новобранец Джон узнает, что именно в Рашвилле среди людей скрывается межгалактический убийца менхантер, и задача молодого напарника - найти этого преступника.

Один из лучших сериалов года, ведь это настоящее увлекательное путешествие в Небраску с неожиданным финалом и открытиями.

"Молодой Шерлок" (Young Sherlock)

Замечательный приключенческий детектив о юных годах того же Шерлока Голмса, снятый известным режиссером Гаем Ричи по романам Эндрю Лейна. В юности Голмс еще не был джентльменом с безупречными манерами, а испытал жизнь на вкус и крепость.

За мелкие кражи попал в тюрьму, откуда его уволил старший брат Майкрофт, а затем устройств "нелепого младшего" в Оксфорд. Там Шерлок находит лучшего друга, студента Джеймса Мориарти и кучу приключений на свою голову.

"Бороуз" (The Boroughs)

Это новый проект братьев Дафферов, создавших "Очень странные дела". Здесь есть загадки, страшное безнаказанное зло и кучка обычных людей, борющихся с тьмой.

Действие закручено вокруг элитного дома для престарелых "Бороуз", куда прибывает новый житель Сэм Купер. Но когда при странных обстоятельствах умирает его сосед по дому, Сэм подозревает что-нибудь неладное и вместе с другими начинает расследование.