"Молодий Шерлок" і "АТП Перевізники 2": сім серіалів для перегляду восени

Якщо ви шукаєте цікаві серіали на вечір, то зверніть увагу на "свіжі" історії різних жанрів: детективи, комедії, сюжети з елементами містики і фентезі. Спільне в них одне - відірватися майже неможливо, поки не додивитесь до кінця.

"Відоус Бей" (Widow's Bay)

Десь на сході США, у Новій Англії, розташований дивний острів Бухта вдів, над яким завислі стародавні прокляття. Корінні мешканці не можуть його покинути, а хто намагався, гинув. Новопризначений мер Том Лофтіс має намір покласти край усім забобонам, зробивши острів туристичним, але натомість потрапляє в безліч надприродних історій.

Невже острів дійсно проклятий? "Відоус Бей" точно не найкраще місце для туризму, але тут так цікаво й дивно, страшно і здебільшого смішно, що не хочеться з ним розставатися - серіал має схвальні відгуки і продовжений на другий сезон.

"АТП Перевізники 2"

З понеділка, 26 жовтня канал ICTV2 покаже прем'єру другого сезону комедійно-пригодницького серіалу про водіїв-напарників Артема і Семена. Вони не шукають пригод, але щорейсу потрапляють у детективні або кримінальні халепи на дорогах. Спостерігати за їхніми робочими подорожами - весело і захопливо, бо головні герої щоразу знаходять дотепні і несподівані виходи з авантюр.

В головних ролях актори В’ячеслав Довженко і Володимир Гладкий. Перший сезон мав високі рейтинги, глядацьку любов і ТОП переглядів на Netflix в Україні.

"Небезпечні подруги" (Ride or Die)

Буквальний переклад назви серіалу звучить просто: їдь або помри! Саме такий вибір постає перед двома подругами Деббі і Джудіт. Чоловік Деббі несподівано помер, вкравши мільйони мафії, а Джудіт виявилась професійною кілеркою і провалила завдання.

Тепер подруги змушені тікати від жорстоких переслідувачів, намір яких - знищити жінок. Як довго вони бігтимуть? Чи вдасться подругам вижити і убезпечити себе?

"Стерлінґ Пойнт", (Sterling Point)

17-річна Енні та її брат-близнюк Коннор не здогадувались про існування дідуся з Канади, який залишив їм у спадок цілий острів. Саме там Енні зустрічає дівчину - копію своєї померлої матусі, водночас на дівчину звалюється ціла купа сімейних таємниць.

Чи впорається Енні з усім цим? Це милий молодіжний серіал з детективним присмаком і романтикою, що занурить глядачів у власні спогади про минуле та нагадає про юнацькі пригоди і сподівання.

"Ліхтарі", (Lanterns)

Космічний коп-миротворець Гел Джордан і його напарник-стажер Джон Стюарт прямують у провінційне містечко Рашвілл у Небрасці, де стався загадковий злочин. Досвідчений "Зелений Ліхтар" Гел впевнений, що вбивство - справа прибульців, але йому ніхто не вірить.

А тим часом новобранець Джон дізнається, що саме у Рашвіллі серед людей ховається міжгалактичний вбивця менхантер, і завдання молодого напарника - знайти цього злочинця.

Один з найкращих серіалів року, адже це справжня захоплива подорож у Небраску з несподіваним фіналом і відкриттями.

"Молодий Шерлок" (Young Sherlock)

Чудовий пригодницький детектив про юні роки того самого Шерлока Голмса, знятий відомим режисером Гаєм Річі за романами Ендрю Лейна. У юнацтві Голмс ще не був джентльменом з бездоганними манерами, а випробував життя на смак і міцність.

За дрібні крадіжки потрапив у буцегарню, звідки його звільнив старший брат Майкрофт, а потім пристроїв "недолугого молодшого" у Оксфорд. Там Шерлок знаходить найкращого друга, студента Джеймса Моріарті і купу пригод на свою голову.

"Бороуз" (The Boroughs)

Це новий проєкт братів Дафферів, що створили "Дивні дива". Тут є загадки, страшне непокаране зло і купка звичайних людей, які борються з темрявою.

Дія закручена навколо елітного будинку для літніх людей "Бороуз", куди прибуває новий мешканець Сем Купер. Але коли при дивних обставинах помирає його сусід по будинку, Сем підозрює щось неладне і разом з іншими починає розслідування.