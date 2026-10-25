Олександр Скічко опублікував фото з родиною та розповів про переїзд дружини до Італії

Колишній телеведучий та ексголова Черкаської ОДА Олександр Скічко зворушливо привітав дружину, бізнесвумен Єлизавету Юрушеву, з Днем народження. З цієї нагоди він опублікував добірку сімейних фото та розповів, як кохана переїхала до Італії з маленькими дітьми.

Про зміни в житті дружини та її досягнення Скічко написав у своєму Instagram , розповідає Styler.

Олександр Скічко показав сімейні фото

Олександр опублікував серію особистих світлин, на яких показав дружину та дітей під час спільного відпочинку й подорожей.

На одному з кадрів Єлизавета позує з доньками, на іншому подружжя усміхається під час відпочинку біля моря.

Також серед фото є романтичний знімок закоханих біля мосту Золоті Ворота в Сан-Франциско, сімейна прогулянка з дітьми серед тропічної зелені та кадр, на якому Олександр і Єлизавета сидять удвох на тлі гір.

Світлини Скічко опублікував разом із великим дописом, присвяченим дружині. У ньому він згадав її життєвий шлях, переїзд за кордон та зміни, які відбулися після початку повномасштабної війни.

Своїми спогадами Олександр поділився під час привітання Єлизавети з Днем народження.

Що Скічко розповів про переїзд дружини до Італії

За словами Олександра, Єлизавета переїхала до Італії у 34 роки разом із дітьми. Наймолодшій доньці тоді було лише чотири тижні.

"У 34 роки ти переїхала до Італії з дітьми - і з чотиритижневим немовлям на руках - і почала своє життя з нуля", - написав Скічко.

До переїзду Юрушева працювала в готельному бізнесі. Згодом вона вирішила змінити сферу діяльності та спробувати себе в індустрії моди. В Італії бізнесвумен почала розвивати власний бренд одягу. Як стверджує Скічко, за два роки їй вдалося вийти на міжнародний ринок.

"Два роки роботи і твій бренд буквально продається по всьому світу, на кожному континенті", - зазначив він.

Олександр також розповів, що дружина багато подорожує у справах. Серед напрямків, які він згадав, - Швейцарія, Німеччина, США, Японія та Китай.

Де зараз живуть Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева разом близько десяти років. У вересні 2017 року вони одружилися в Грузії, а у 2026-му відзначили дев'яту річницю шлюбу.

Подружжя виховує трьох дітей. У них двоє спільних доньок - Наталія та Анна. Молодша народилася у квітні 2022 року у Відні.

Єлизавета з доньками (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Також Єлизавета має старшого сина Даніеля від попереднього шлюбу.

Єлизавета з сином (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Після початку повномасштабної війни Юрушева разом із дітьми переїхала за кордон та оселилася в Мілані.

Нині родина живе на дві країни. Олександр залишається в Україні, де розвиває власний бізнес, а також запустив освітній YouTube-проєкт англійською мовою.

До дружини та дітей, які мешкають у Мілані, Скічко періодично приїжджає. Попри відстань, подружжя знаходить час для спільних подорожей і сімейного відпочинку.

Що Скічко написав про дружину

У своєму дописі Олександр також зізнався, що захоплюється тим, як Єлизавета поєднує материнство з розвитком власного бізнесу.

"Ти та мама, яка може бути повністю виснаженою, але все одно якимось чином знаходить у собі ще більше сил, ще більше уваги й ще більше любові для своїх дітей", - написав він.

Скічко побажав дружині продовжувати подорожувати, створювати нове та не боятися змін.

"Best mom. Best wife. Best lover. Best business lady. This is all about you. Happy birthday, my love", - завершив він.

Єлизавета відреагувала на допис чоловіка в коментарях, написавши "Котик" і додавши зворушені емодзі.