"Повністю підтримую дружину": Остапчук висловився після заяв Христини Горняк у "Холостяку"

Український телеведучий Володимир Остапчук публічно підтримав свою дружину Катерину після її реакції на заяви Христини Горняк про колишній шлюб. Він наголосив, що поділяє позицію дружини.

Що телеведучий розповів про стосунки в родині та як прокоментував конфлікт, розповідає Styler.

Що сказав Володимир Остапчук

Ведучий почав звернення зі слів про підтримку Катерини. Він іронічно зауважив, що в соцмережах його мовчання могли сприйняти як незгоду з дружиною.

"Повністю підтримую дружину. Бо якщо ж я в сторіз нічого не напишу, то значить не підтримую", - написав Остапчук.

Остапчук пояснив, що для нього важливіше прислухатися до дружини, ніж намагатися відповідати очікуванням усіх користувачів соцмереж.

"Я ніколи не буду для всіх чоловіком. Але для Каті буду, якщо слухатиму її бачення та позицію, а не натовпу. Це вона мене навчила", - написав він.

Телеведучий додав, що не хоче знову перетворювати своє особисте життя на публічне обговорення подій минулих років.

"Більше моє життя не буде дешевим серіалом на якомусь каналі, як було до 2022, у якому головний герой зобов'язаний розповісти людям, як колись було, що сталося, хто винний і наскільки він щасливий", - пояснив Остапчук.

Реакція Володимира Остапчука (скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk)

Що Остапчук розповів про родину

За словами Остапчука, він нарешті може спокійно спілкуватися з дітьми від першого шлюбу та їхньою мамою Оленою Войченко.

"У мене нарешті все добре вдома, я нарешті можу спілкуватися з дітьми від першого шлюбу без скандалів через це вдома та з їх мамою", - написав ведучий.

Він також згадав про майбутнє поповнення в родині. Володимир і Катерина очікують на народження другої спільної дитини, яка стане для нього четвертою.

Телеведучий зазначив, що не хоче доводити свою позицію через публічні конфлікти, адже вважає важливішими стосунки всередині родини.

"Мовчиш - не чоловік, скандалиш - не чоловік. Я ніколи не буду для всіх чоловіком. Але для Каті буду", - підсумував він.

Реакція Володимира Остапчука (скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk)

Що передувало заяві Остапчука

Нещодавно Христина Горняк з'явилася в шоу "Холостяк", де згадала свій шлюб із Володимиром Остапчуком. Під час розмови вона розповіла про непростий досвід стосунків та заявила, що переживала психологічне насильство.

Як розповідав Styler, після цього на її слова відреагувала нинішня дружина ведучого Катерина Остапчук. Вона висловила власну позицію щодо публічного обговорення колишнього шлюбу Володимира, а згодом опублікувала ще одне звернення, в якому звинуватила Горняк у маніпуляціях.

Тепер ситуацію прокоментував і сам Остапчук, підтвердивши, що підтримує дружину та поділяє її погляди.

Наразі телеведучий разом із Катериною та їхнім сином Тимофієм живе в Канаді. Там також мешкають двоє його старших дітей від першого шлюбу.