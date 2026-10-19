Дмитро Бабчук показав незвичайний подарунок для Лесі Нікітюк: скільки він коштує (фото)

Наречений Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, привітав телеведучу з днем народження та похизувався незвичайним мистецьким подарунком. На опублікованому ним фото можна побачити дизайнерське настінне панно та рожевий табурет, вартість якого сягає кількох сотень євро.

Що саме подарував Дмитро, хто створив ці предмети інтер'єру та скільки вони коштують, розповідає Styler.

Який подарунок Дмитро Бабчук зробив Лесі Нікітюк

У своїх Instagram-stories Дмитро опублікував фото незвичайної композиції, яка прикрашає стіну кімнати.

Велике кругле панно складається з десятків об'ємних елементів білого кольору з червоними та помаранчевими заглибленнями. Завдяки формі та фактурі воно нагадує корали або розквітлу бавовну.

Під композицією стоїть невеликий рожевий табурет із м'якою оббивкою та незвичайними декоративними деталями.

Сам Бабчук жартома зізнався, що не надто розбирається в мистецтві, проте головне для нього - реакція коханої.

Дмитро Бабчук показав дизайнерські предмети інтер'єру (instagram.com/special_my_profession)

Скільки коштує подарунок для Лесі Нікітюк

На фото можна впізнати скульптурне панно "Бавовна" українського бренду Yalanzhi Objects.

Це настінна композиція діаметром 120 сантиметрів, створена з авторського біокомпозиту Zemletsvit. Вона складається з численних об'ємних елементів, які нагадують квіти бавовни або корали. Модель представлена в колекції бренду з 2018 року.

На офіційному сайті виробника вартість панно становить 2 400 євро (122 400 грн). Виготовлення композиції займає близько восьми тижнів, оскільки такі вироби переважно створюють на замовлення.

Під панно також можна помітити незвичайний рожевий табурет. За зовнішнім виглядом він відповідає моделі Petstools Daisy, створеній німецькою дизайнеркою Ганною Емелі Ернстінг для французького бренду Petite Friture.

Це м'який дизайнерський табурет із колекції Petstools, натхненної образами тварин. Модель Daisy нагадує порося завдяки характерним декоративним деталям.

У європейських магазинах вартість таких табуретів становила приблизно 360–390 євро (17,5–19 тисяч гривень). Нині модель складно знайти у продажу, проте окремі магазини можуть пропонувати залишки колекції зі знижками.

Таким чином, орієнтовна загальна вартість панно та табурета становить близько 140–141 тисячі гривень.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука

Леся Нікітюк підтвердила стосунки з Дмитром Бабчуком восени 2024 року. Її обранець - військовослужбовець, який молодший за телеведучу на дев'ять років.

На початку 2025 року пара повідомила про заручини. Дмитро освідчився коханій під час спільного відпочинку. У червні того ж року Леся вперше стала мамою. У пари народився син Оскар.

Закохані час від часу діляться сімейними моментами в соцмережах, хоча більшість подробиць особистого життя залишають поза увагою публіки.