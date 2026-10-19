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Люди 19 октября 2026 · 13:52
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Дмитрий Бабчук показал необычный подарок для Леси Никитюк: сколько он стоит (фото)

Жених телеведущей показал оригинальные предметы интерьера, один из которых создал украинский дизайнерский бренд
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Дмитрий Бабчук показал необычный подарок для Леси Никитюк: сколько он стоит (фото)

Дмитрий Бабчук показал подарок для Леси Никитюк (фото: Styler)

Жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, поздравил телеведущую с днем рождения и похвастался необычным художественным подарком. На опубликованном им фото можно увидеть дизайнерское настенное панно и розовый табурет, стоимость которого составляет несколько сотен евро.

Что подарил Дмитрий, кто создал эти предметы интерьера и сколько они стоят, рассказывает Styler.

Какой подарок Дмитрий Бабчук сделал Леси Никитюк

В своих Instagram-stories Дмитрий опубликовал фото необычной композиции, украшающей стену комнаты.

Большое круглое панно состоит из десятков объемных элементов белого цвета с красными и оранжевыми углублениями. Благодаря форме и фактуре оно напоминает кораллы или расцветший хлопок.

Под композицией стоит небольшой розовый табурет с мягкой обивкой и необычными декоративными деталями.

Сам Бабчук в шутку признался, что не слишком разбирается в искусстве, однако главное для него - реакция любимой.

Дмитрий Бабчук показал необычный подарок для Леси Никитюк: сколько он стоит (фото)
Дмитрий Бабчук показал дизайнерские предметы интерьера (instagram.com/special_my_profession)

Сколько стоит подарок для Леси Никитюк

На фото можно узнать скульптурное панно "Бавовна" украинского бренда Yalanzhi Objects.

Это настенная композиция диаметром 120 сантиметров, созданная из авторского биокомпозита Zemletsvit. Она состоит из многочисленных объемных элементов, напоминающих цветы хлопка или кораллы. Модель представлена в коллекции бренда с 2018 года.

На официальном сайте производителя стоимость панно составляет 2400 евро (122400 грн). Изготовление композиции занимает около восьми недель, поскольку такие изделия в основном производят на заказ.

Под панно можно заметить необычный розовый табурет. По внешнему виду он отвечает модели Petstools Daisy, созданной немецкой дизайнером Анной Эмели Эрнстинг для французского бренда Petite Friture.

Это мягкий дизайнерский табурет из коллекции Petstools, вдохновленной образами животных. Модель Daisy напоминает поросенка благодаря характерным декоративным деталям.

В европейских магазинах стоимость таких табуретов составила примерно 360-390 евро (17,5-19 тысяч гривен). В настоящее время модель сложно найти в продаже, но отдельные магазины могут предлагать остатки коллекции со скидками.

Таким образом, ориентировочная общая стоимость панно и табурета составляет около 140-141 тысяч гривен.

Что известно об отношениях Леси Никитюк и Дмитрия Бабчука

Леся Никитюк подтвердила отношения с Дмитрием Бабчуком осенью 2024 года. Ее избранник - военнослужащий, который младше телеведущей на девять лет.

В начале 2025 года пара сообщила о помолвке. Дмитрий сделал предложение любимой во время совместного отдыха. В июне того же года Леся впервые стала мамой. У пары родился сын Оскар.

Влюбленные время от времени делятся семейными моментами в соцсетях, хотя большинство подробностей личной жизни оставляют без внимания публики.

Ранее Styler рассказывал, что Дмитрий Бабчук показал редкие фото их сына Оскара и продемонстрировал, как подрос мальчик.

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