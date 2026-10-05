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Главная Люди Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара
Люди 05 октября 2026 · 11:42
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Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара

Особого внимания заслуживает одна деталь на этих семейных фотографиях
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном (фото: Styler)

Жених Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, показал новые семейные кадры с годовалым сыном Оскаром. Он опубликовал моменты, которые редко попадают в публичное пространство.

Об этом подробнее рассказывает Styler со ссылкой на его пост в Instagram.

Дмитрий Бабчук показал редкие фото сына

На фото Дмитрий проводит время с сыном дома и во время совместных поездок. В то же время родители по-прежнему не показывают лицо ребенка полностью.

На этот раз он частично засветил черты лица Оскара, но закрыл глаза цензурной лентой.

Сам Дмитрий не стал добавлять к публикации никакой подписи. Однако фотографии быстро привлекли внимание его подписчиков.

Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара
Дмитрий Бабчук с сыном (instagram.com/special_my_profession)

В комментариях пользователи оставляли теплые слова в адрес отца и сына. Не обошла семейный пост и Леся Никитюк - ведущая отреагировала на фотографии эмодзи с объятиями.

Судя по кадрам, военный пытается проводить с сыном как можно больше времени, когда не находится на службе.

Известно, что Дмитрий восстанавливается после операции на ноге. В конце лета он показывал фото из больничной палаты, где находился с загипсованной конечностью. Несмотря на это, Бабчук отмечал, что планирует вернуться на службу, как только будет чувствовать себя лучше.

Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара
Жених Никитюк (instagram.com/special_my_profession)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Леся Никитюк впервые стала матерью 15 июня 2025 года. Телеведущая долгое время не подтверждала свою беременность и не комментировала появляющиеся в медиа слухи.

Отцом ее ребенка стал 29-летний Дмитрий Бабчук, который служит в ВСУ. Об отношениях пары стало известно осенью 2024 года.

В январе 2025-го Дмитрий сделал предложение Лесе, и она ответила согласием. В то же время официально супругами они пока не стали.

В ноябре 2025-го влюбленные покрестили сына и впервые рассказали, как его зовут. Мальчика назвали Оскаром.

Леся и Дмитрий время от времени публикуют фото и видео с сыном, однако его лицо пока не показывают. Телеведущая также делится с подписчиками важными моментами взросления и новыми достижениями мальчика.

Возлюбленный-воин Леси Никитюк показал, как подрос их сын: редкие фото Оскара
Дмитрий Бабчук с сыном (instagram.com/special_my_profession)

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