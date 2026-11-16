Евгений Ефремов о семье, узнаваемости и новых ролях: блиц со звездой "Жіночого лікаря"

После одного из масштабных обстрелов Киева к Евгению Ефремову на улице подходили люди и просили обняться. Актер признается, что эти встречи тронули его почти до слез.
В блице для Styler звезда "Жіночого лікаря. Нове життя" рассказал, почему семья иногда называет его скучным, на ком он никогда не будет экономить и какую роль наконец-то дождался. А еще назвал способность, которой мог бы зарабатывать, если бы не стал актером.
– Чем ваш персонаж в новом сезоне может удивить даже постоянных зрителей "Жіночий лікар. Нове життя"?
– Мой персонаж замечательный, добрый и прекрасный человек. У него есть мечта - сделать этот медцентр лучшим в Европе. На мой взгляд, мой персонаж удивит постоянного зрителя "Жіночий лікар. Нове життя" путем, который он выберет для этой мечты.
– Какой случай со съемок вы вспоминаете со смехом?
– Это достаточно сложный вопрос, потому что смешных моментов много. Они так незначительны. Я вообще очень позитивный человек и всегда настраиваюсь на то, чтобы нести позитив на площадке и получать его взаймы.
– Вас чаще узнают по имени или называют именами персонажей?
– По-разному. Если сериал или кино со мной идет по телевидению - тогда чаще обращаются как к персонажу. И отношение такое же как к персонажу. Когда нет на телевидении проектов со мной - то обращаются по имени.
В этом году была еще одна история: после очередных масштабных обстрелов Киева я шел на площадку и люди, подходя на улице, просили обняться. Они узнавали меня, знали, что я актер, и говорили: "Можно я вас обниму?" Это было так щемящее, что я фактически плакал. Бывает и такое в нашей действительности.
– Какую роль вы сейчас ждете, но пока не получали такого предложения?
– Я дождался такой роли. В этом году мне предложили очень глубокую драматическую роль. Осталось только податься на питчинг и получить деньги на это кино.
– Насколько для актера сегодня важно вести соцсети? Вам приходилось делать это из-за требований работы?
– Да, для актера очень важно вести соцсети. Я это делал активно до 24 февраля 2022 года. Сейчас я делаю это только для популяризации творческих проектов. На все остальное у меня просто не хватает моральных сил.
– Какую вашу привычку близкие критикуют или высмеивают?
– Если меня увлекает какая-то идея, тема или мысль - то я могу об этом говорить часами, днями, неделями по кругу. Поэтому семья называет меня скучным.
– На чем вы готовы экономить, а на чем - никогда?
– Точно могу экономить на себе. Могу попытаться сэкономить на жене, но это опасно (смеется). Никогда не буду экономить на своих детях - это сын и кот.
– Что вы умеете делать настолько хорошо, что могли бы этим зарабатывать, если бы не стали актером?
– Я очень хорошо умею косить траву. Мне кажется, мог бы этим зарабатывать на жизнь, если бы не был актером.
Что известно о новом сезоне "Жіночий лікар. Нове життя"
Четвертый сезон медицинской драмы, съемки которого начали СТБ и FILM.UA Group, выйдет в 2027 году. В этот раз сериал сменяет телеканал - премьера состоится на СТБ.
В жизни Михаила Гончара, которого играет Андрей Исаенко появятся новые люди. Отделение возглавит Марина Яворская - женщина из его прошлого. А военный хирург Олесь Захарчук станет соперником Гончара не только в работе, но и личной жизни.
В сезоне также снимутся Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта и другие актеры. Режиссер-постановщик - Андрей Колесник.
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